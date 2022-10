Beérett az évtized egyik meghatározó technológiája, de még mindig tartogathat meglepetéseket

A felhőalapú számítástechnika már egyáltalán nem új keletű dolog, a technológia mondhatni már rég belépett az érettségi fázisba, a gazdaság szereplői közül szinte nincs is olyan, aki ne halott volna róla, a legnagyobb szolgáltatók pedig szinte már fejőstehénként üzemeltetik a felhős üzletágaikat. Bár a legtöbb digitális szolgáltatásnak már most a gerincét alkotja, a számok azt mutatják, a szektor még mindig képes a növekedésre, hiszen vannak későn érkezők, akiket fel lehet karolni. Ráadásul minél többen költöztetik a munkafolyamataikat a felhőbe, annál jobban látszik, hogy melyek azok a kritikus pontok, ahol elbukhat egy-egy ilyen projekt. Cikkünkben bemutatjuk a felhőinformatikai piac kilátásait, a felhőmigrációs projektek bukásának okait és az üzletágat a következő évtizedben meghatározó trendeket.



Mi az a felhőmigráció?

A felhőmigráció rendszerek és adatok áthelyezését jelenti a helyhez kötött számítógépes infrastruktúrából a felhőinfrastruktúrába, de így nevezik az adatok egyik felhőplatformról a másikba történő áthelyezését is. A folyamat az adatok formázását is magában foglalja, hogy azokat később a felhős alkalmazások is fel tudják használni.

A felhő az interneten található, a digitális eszközöket itt lehet elérni, vagyis a vállalatok az adataikat nem a saját telephelyükön elhelyezett adatközpontban tárolják, hanem külsős szolgáltatók által fenntartott tárhelyeken. A felhőtechnológia olyan feladatokat lát el, amelyeket korábban mobileszközök, laptopok vagy asztali gépek végeztek el. Ma már a digitális szolgáltatásoknak gerincét alkotja a felhőalapú számítástechnika, a közösségi médiától kezdve a streaming szolgáltatásokon át az IoT-rendszerekig.

A felhős rendszerek alkalmazása számos előnnyel, de kockázatokkal is jár, így nem árt körültekintően eljárni a műveletek és adatok felhőbe költöztetésekor.