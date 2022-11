Ennyi volt a Moderna vakcina sikerének? Elkeserítő számok érkeztek

A Moderna harmadik negyedéves eredményei nagymértékben elmaradtak az előrejelzésektől, továbbá a vállalat közel 3 milliárd dollárral csökkentette az utolsó negyedévre vonatkozó értékesítési kilátásait is.

A Moderna közölte, hogy a harmadik negyedéves bevételeit rontotta a Covid vakcina értékesítésének visszaesése, valamint az emlékeztető oltás piaci engedélyezésének időzítése és a gyártás lassú felfutása.

A 3,4 milliárd dolláros bevétel 32 százalékos visszaesést mutat az egy évvel ezelőtti 5 milliárd dollárhoz képest, ami elmaradt a 3,5 milliárd dolláros elemzői várakozásoktól.

A vállalat Covid vakcinája volt az első jóváhagyott terméke, bár jelenleg is 48 program van fejlesztés alatt, amelyek közül 35 aktív vizsgálatban van. A kulcsfontosságú kísérletek között szerepelnek az influenza és a légúti szinciális vírus (RSV) elleni vakcinák is, a vállalat 2023 első negyedévére várja az ezekre vonatkozó adatokat. A Moderna emellett egy személyre szabott rák elleni vakcinán is dolgozik a Merckel közösen.

Az értékesítési költségek 1,1 milliárd dollárt tettek ki, ami a termékértékesítés 35 százalékának felel meg, beleértve egy 333 millió dolláros leírást a lejáró vakcinákon.

A vállalat emellett 209 millió dolláros kiadást számolt el a fel nem használt gyártási kapacitásokra, valamint 102 millió dolláros veszteséget a biztos vásárlási kötelezettségvállalásokból és az ahhoz kapcsolódó törlési költségből, amely a keresletnek az emlékeztető oltásra való eltolódása miatt következett be.

A fentiek együtteseként a vállalat 1 milliárd dolláros adózott eredményt jelentett, ami 69,7 százalékos visszaesés a bázisidőszakhoz képest. Az egy részvényre jutó eredmény 2,53 dollár lett, ami jelentősen elmaradt az elemzők 3,3 dolláros várakozásától.

A kilátásokkal kapcsolatban a Moderna közölte, hogy az idei évre szóló előrehozott vásárlási megállapodásokból (Advanced Purchase Agreements) várhatóan mindössze 18-19 milliárd dollárnyi bevételre tesz szert - ez jóval alacsonyabb a második negyedéves beszámolóban szereplő 21 milliárd dollárnál, és az elemzők által egész évre várt 21,3 milliárd dollárnál.

A Moderna részvényei ma 0,4 idén pedig közel 40 százalékos mínuszban vannak.

(Marketwatch)

Címlapkép: Getty Images