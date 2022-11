Ismét kilőtt a gázár

Portfolio 2022. november 03. 09:04

Október végén már kétszámjegyű szintekre is csökkent a gáz ára a holland TTF gáztőzsdén, miután a vártnál jóval enyhébben alakult az időjárás a hónap második felében, így a fogyasztás is közel 25 százalékkal az átlag alatt alakult az időszak során. Emellett pedig az európai gáztárolók telítettsége is bizakodásra adott okot. November elején azonban ismét emelkedésben van a gáz ára, részben a téli időszakból eredő volatilitás, részben pedig az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt.