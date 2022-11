Szólásszabadság, demokrácia, párbeszéd? Persze, az is, de másra készül Musk: jön az X

44 milliárd dollárt, vagyis több mint 18 ezermilliárd forintnyi pénzt költött el Elon Musk és néhány befektetőtársa a Twitterre, két és félszer több pénzt, mint amennyit most az összes magyar tőzsdei cég ér, OTP-vel, Mollal, Richterrel, szőröstül-bőröstül. Musk azt állítja, hogy azért vásárolta meg a Twittert, mert az egészséges párbeszéd a civilizációnk jövője szempontjából fontos, ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a közösségi média szélsőjobboldali és szélsőbaloldali részekre szakad szét, amelyek még több gyűlöletet generálnak és megosztják a társadalmat. Azért tettem, hogy megpróbáljak segíteni az emberiségen, amit szeretek – mondta Musk, ami akár igaz is lehet, de nehéz elképzelni, hogy a világ leggazdagabb embere, aki egész életében pénzcsinálással foglalkozott, most hirtelen kihagyná az egyenletből az üzletet. Vélhetően most is pénzcsinálásról van szó, a terv az lehet, hogy elkészítsék a világ Ázsián kívüli részének szóló mindenegyben szuperappot, egy olyan platformot, ami a felhasználók minden online igényét kielégíti, és amit akár több mint egymilliárd ember használhat majd.

7 hónapig tartó felvásárlási sztori

Idén március végén Elon Musk egy érdekes kérdést tett fel szavazásra a több tízmillió követőjének (jelenleg 113 milliónál tart, már csak Barack Obama és Jusin Bieber előzi meg a Twitteren), azt szerette volna megtudni, hogy mit gondolnak a felhasználók arról, hogy a szólásszabadság vajon érvényesül-e a Twitteren. Akkor még kevesen sejthették, hogy egy fordulatos, közel 7 hónapig tartó felvásárlási sztori kezdődik, amiben a világ leggazdagabb embere végül közel 18 ezermilliárd forintnak megfelelő, vagyis több mint 2,5 magyar tőzsdényi összegért veszi meg a világ egyik meghatározó kommunikációs platformját.

A bomba április 4-én robbant, amikor kiderült, hogy Musknak már március 14-én 9,2 százaléknyi részesedése volt a Twitterben, amivel a cég nagyrészvényese lett. Az erről szóló tweet is amolyan muskos lett, semmi sallang:

A bejelentés után a fél világ azt találgatta, hogy mire fogja használni Musk a részesedést, a vezető elmélet az volt, hogy ő vagy egy embere beül az igazgatóságba, és megreformálják a platform működését. Néhány napon keresztül tartotta is magát az elmélet, április 5-én Musknak felajánlottak egy helyet a Twitter igazgatóságában, amit el is fogadott, hogy aztán április 11-én lemondjon róla.

Április 14-én pedig ellenséges felvásárlási ajánlatot tett, részvényenként 54,2 dolláron, amivel a Twitter teljes értéke 44 milliárd dollár volt.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon (Musk) April 14, 2022

Néhány nappal később Musk azt is közölte, hogy sikerült összerakni a deal mögé egy 46,5 milliárd dolláros finanszírozást, amiből 33,5 milliárd dollárt ő vállalt. Később Musk eladott 8,5 milliárd dollárnyi Tesla-részvényt, hogy részben készpénzből finanszírozza meg a felvásárlást, és több nagybefektető is megjelent Musk mellett, például a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance is.

A tranzakció már lezárt ügynek tűnt, amikor Musk május közepén borított mindent, azzal, hogy a Twitter számai hamis képet mutatnak arról, hogy mennyi a valós felhasználók száma, és mennyi fake profil vagy bot van a platformon. Miközben a Twitter vezetői szerint a nem valós felhasználók arány kevesebb, mint 5 százalék, Musk szerint 20 százalék vagy annál magasabb is lehet. Musk június elején hivatalosan is bejelentette, hogy eláll a tranzakciótól, a Twitter menedzsmentje viszont tartotta magát a korábbi megállapodáshoz, és bíróságra vitték az ügyet.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon (Musk) May 13, 2022

Ezután nagy sárdobálás kezdődött, Musk is beperelte a Twittert, közben a Twitter volt biztonsági főnöke kitálalt, szerinte sincsenek rendben a fake felhasználókról szóló számok, Musk és a Twitter vezetői megállapodtak abban, hogy a tárgyalás október közepén kezdődik, az előzetes meghallgatásokon felkészült csapatok igyekeztek bizonyítékokat felmutatni egyik és másik oldal igazáról.

Így jutottunk el a múlt héthez, amikor Musk átvette az irányítást a Twitternél, lezárta a tranzakciót, kirúgta a Twitter vezetőit, akiket rendkívül megalázó módon már a tranzakció zárásakor kikísértek a Twitter központi épületéből, Musk pedig kinevezte magát Chief Twitnek (hogy aztán néhány nap múlva Twitter complaint hotline operator legyen belőle).

Mit vett meg valójában Musk?

Ha a platform tényleges felhasználószámát nézzük, akkor valójában senki nem tudja pontosan, hogy mit is vett Elon Musk, és ez volt az a téma, ami miatt akár meg is hiúsulhatott volna a deal. A Twitternek van egy hivatalos adatközlése arra, hogy mekkora felhasználói tábora van (mDAU, monetizable daily active usage or users), a cég azokat a felhasználókat veszi figyelembe, amelyek – legyenek magánszemélyek vagy cégek – egy adott napon beléptek vagy valamilyen módon aktívak voltak a Twitter felületein, és monetizálhatók, vagyis számukra reklámokat mutathat a platform vagy fizettek a Twitter szolgáltatásaiért, jellemzően előfizetési díj formájában. Vagyis itt nem az összes felhasználóról van szó, hanem csak azokról, akik monetizálhatók, vagyis akiken pénzt is keres(het) a Twitter, viszont ennek egy vélhetően nem kicsi része fake felhasználó, nagyrészt bot, amelyik egy potenciális vevő számára, mint amilyen Musk is volt, nem nagy értéket jelent.

A Twitter a rendszeres belső méréseire hivatkozva azt állítja, hogy a botok aránya a felhasználókon belül 5 százalék alatti, ebben azonban sokan kételkednek, Elon Musk például (hivatalosan) azért akart elállni a felvásárlástól, mert szerinte a cég vezetői konkrétan hazudnak a fake profilok számával és arányával kapcsolatban. A Twitter korábbi, idén januárban elbocsátott biztonsági főnöke, Peter Zatko erős vádakat fogalmazott meg a cég vezetőivel szemben, többek között azt állítva, hogy a Twitter menedzserei nem tesznek eleget azért, hogy kiszűrjék a botokat, és hazudtak Musknak a felvásárláskor a botokkal kapcsolatos problémák súlyosságáról.

A hivatalos (mDAU) statisztika egyébként azt mutatja, hogy az elmúlt negyedévekben folyamatosan nőtt a Twitter felhasználói bázisa, idén június végén már közel 238 millió naponta aktív, monetizálható felhasználója volt a platformnak, ennek közel 18 százaléka, 41,5 millió volt amerikai, 82 százaléka pedig Egyesült Államokon kívüli felhasználó, utóbbi tábor jóval gyorsabban is bővül, mint az amerikai.

A felhasználószám bővülésével párhuzamosan a cég bevételei is szépen nőttek, tavaly az árbevétel már meghaladta az 5 milliárd dollárt, az elemzők idén mérsékelt bővülésre, jövőre nagyobb ugrásra számítottak, az idei mérsékelt növekedést egyébként a cég menedzsmentje a makrogazdasági bizonytalanság mellett azzal is magyarázta, hogy Elon Musk felvásárlási tervei is bizonytalanságot eredményeztek a platformon reklámozók körében.

Az árbevétel több mint 90 százalékát a reklámbevételek adják, a fennmaradó részt az előfizetői díjakból és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek teszik ki. Miközben a felhasználóknak csupán 18 százaléka amerikai, a Twitter reklámbevételeinek még mindig több mint fele az Egyesült Államokból származik.

A Twitter egyébként az elmúlt egy évtizedben néhány kiugróan nyereséges évtől eltekintve jellemzően veszteséges volt.

Az idei első félévben 243 millió dollár profitot ért el, úgy, hogy a második negyedévben 270 millió dollár volt a mínusz.

Nem mellékes statisztika az sem, hogy a Twitternek világszerte közel 7500 alkalmazottja van, ugyanis nem érdemes túl nagy tétet tenni arra, hogy néhány hét múlva ugyanezzel a számmal találkozunk majd a cég kimutatásaiban. Bár már volt egy nagyobb exodus azóta, hogy Musk bejelentette, felvásárolná a céget, az új tulajdonos a cég vezetőinek azonnali kirúgása után további leépítésre készül, és bár valószínűleg nem bocsátják el a Twitter-alkalmazottak 75 százalékát, mint ahogy azt az amerikai média megszellőztette, vélhetően lesz egy nagyobb leépítési hullám, a legfrissebb lapértesülésekben 3700-3800 fő szerepel, vagyis minden második dolgozót kirúgná Musk.

Hullámvasút a tőzsdén

Elon Musk kifejezetten jó ütemérzékkel kezdte el gyűjtögetni a Twitter részvényeit. Miközben tavaly február végén még közel 81 dolláron állt a Twitter, nagy kilengések után tavaly októbertől szinte folyamatosan esett az árfolyam, ami nagyjából egybe esett a Nasdaq mélyrepülésével, a Meta vagy a Netflix grafikonja is sok szempontból hasonló a Twitteréhez. Musk január végén kezdte el vásárolni a részvényeket, amikor még 37 dollár körül állt az árfolyam, ami aztán februárban 31 dollár közelébe is esett. Aztán jött a nagy bejelentés április 4-én, amikor kiderült, hogy Musknak már 9,2 százaléknyi részvénycsomagja van, aznap az árfolyam 39-ről 51 dollár fölé ugrott, végül 50 dollár közelében zárt, vagyis egy nap alatt 28 százalékot emelkedett.

Aznap egyébként szépen lehetett keresni a részvényeken, a napi mélypont és csúcs között 10 százalék volt a különbség, sőt, másnap egészen 54,6 dollárig emelkedett az árfolyam, vagyis néhány óra alatt szépen lehetett keresni a Twitter felvásárlási sztoriján. Aztán viszont jött a nagy hullámvasút, április 14-én, amikor Musk bejelentette a felvásárlást, jókora felfelé és lefelé körök voltak az árfolyamban.

A vállalat összes részvényére tett ajánlatot, mégpedig 54,2 dolláros árfolyamon, ami 54 százalékkal magasabb, mint a január 28-i ár, ami után Musk elkezdte vásárolni a Twitter részvényeit, és 38 százalékkal magasabb az április eleji árnál, amikor Musk bejelentette, hogy egy szép részvénycsomagja van a vállalatban.

Amikor aztán Musk május közepén bejelentette, hogy leállították a tranzakciót, az árfolyam két nap alatt 17 százalékot zuhant.

Július közepén jött az újabb mélypont, akkor 32,5 dollárig esett az árfolyam, hogy onnan felpattanjon, és jöjjön a nagy, 22 százalékos emelkedés október 4-én arra a hírre, hogy a tranzakció mégis létrejöhet. Az azt követő napokban a befektetők egyre inkább belehittek, hogy Musk tényleg felvásárolja a Twittert, és az árfolyam egyre inkább odatapadt az 54,2 dolláros felvásárlási ajánlathoz.

A Twitter részvényei végül október 27-én 53,7 dolláron fejezték be a kereskedést.

De nemcsak a Twitter árfolyamát mozgatta meg Musk, a felvásárlással kapcsolatos hírek és pletykák a kriptoeszközök piacán is hatottak. Az a terv, hogy Muskék egy amolyan mindenegyben platformot hoznának létre, ahol a felhasználók többek között vásárolhatnának is, megmozgatta a kriptobefektetők fantáziáját is. Musk korábbi nagy kedvence, a Dogecoin is kilőtt, mivel sokan arra számítanak, hogy talán ez a mémkriptó lenne a platform hivatalos fizetőeszköze. Erre még rátett egy lapáttal, hogy Musk november elején kutyásat posztolt, amire több, Shiba-Inu kutyafajta ihlette token is megmozdult, nagyot emelkedett például a Floki Inu vagy a SHIB árfolyama is.

A Dogecoin árfolyama tetszhalott állapotból 8 nap alatt közel 170 százalékot emelkedett.

Mi a nagy cél?

A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, hogy valójában miért költöttek el Muskék 44 milliárd dollárt, vagyis több mint 18 ezermilliárd forintnyi pénzt egy olyan platformra, aminek sem az operatív működésével, sem a hatékonyságával, sem a vezetőivel nem elégedettek, és ahol a szólásszabadság elvei sem érvényesülnek.

Logikusnak tűnik, hogy azért vették meg, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, és csináljanak egy jobb Twittert, de a megfejtés valószínűleg túlmutat ezen.

Amibe itt kapaszkodhatunk, az Musk múlt heti, reklámozókhoz intézett tweetje, amiben a guru leírja, hogy mi a célja a felvásárlással. Szerinte a Twitter egyfajta digitális főtérré kell váljon, ahol a különböző nézeteket lehet megvitatni egészséges, erőszakmentes módon, egy olyan platformot kell létrehozni, ami a párbeszéd platformjává válik, nem pedig a gyűlöletbeszédé, amelyet a szélsőségesek folytatnak, és amelyet a média sok esetben támogat. Musk azt állítja, hogy azért vásárolta meg a Twittert, mert az egészséges párbeszéd a civilizációnk jövője szempontjából fontos, ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a közösségi média szélsőjobboldali és szélsőbaloldali részekre szakad szét, amelyek még több gyűlöletet generálnak és megosztják a társadalmat. Ráadásul a hagyományos média érdekelt is a megosztó tartalmak publikálásában, hiszen a kattintások hoznak bevételt, ezért is preferálják a polarizált szélsőségeket, így viszont Musk szerint nincs párbeszéd.

Ezért vettem meg a Twittert. Nem azért tettem, mert könnyű volt, nem azért tettem, hogy több pénzt keressek. Azért tettem, hogy megpróbáljak segíteni az emberiségen, amit szeretek. És mindezt alázattal teszem, felismerve, hogy e cél elérésében a legjobb erőfeszítéseink ellenére is nagyon is reális lehetőség a kudarc,

írta Musk.

Bár a világ leggazdagabb emberéről van szó, aki azt is megtehetné, hogy csak hátra dől, és élvezi az életet, vagy azt is, mint ahogy hirdeti, hogy a civilizációnk jövőjéért küzd, azért nehéz elképzelni, hogy az az ember, aki valójában egész életében pénzcsinálással foglalkozott, most hirtelen kihagyná az egyenletből az üzletet. És ez nincs is így, Musk arról is írt, hogy hogyan keresnének pénzt a platformon: szerinte, ha a reklámot jól csinálják, akkor az szórakoztathat és tájékoztathat, megmutathat olyan szolgáltatást, terméket, amiről nem is tudtuk, hogy létezik, de nekünk való, ehhez pedig a Twitternek releváns hirdetéseket kell mutatnia a felhasználóknak. Musk szerint

az alacsony relevanciájú hirdetések spamnek számítanak, a kiemelkedően releváns hirdetések viszont valójában tartalomnak.

Szóval a pénz például a jól célzott, releváns hirdetésekből lesz, de vannak, akik szerint még ez is csak a bevezetés abban a történetben, amit Muskék építenének a Twitter alapjaira.

Erre utalt Musk is, amikor a MINDEN APP-ról írt.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app {:url} — Elon (Musk) October 4, 2022

A mindenapp vagy szuperapp egyébként már létezik, a legjobb példa rá a WeChat, ami Kínában rendkívül népszerű, vagy a Grab, ami Délkelet-Ázsia egyik vezető alkalmazása. Ezek a platformok sok felhasználó számára gyakorlatilag egyet jelentenek az online térrel vagy az internettel, ahol számtalan szolgáltatást érhetnek el anélkül, hogy valami mást is meg kellene nyitniuk: az üzenetküldésen túl van bennük közösségi média felület, peer-to-peer fizetési lehetőség vagy akár online vásárlás is, de alkalmasak taxihívásra, ételrendelésre, pénzügyi szolgáltatások vagy befektetések igénybevételére, vagy akár elektronikus személyazonosításra is.

A szuperapp olyasmi, mint a Facebook, az Uber, az Instagram, a wolt, a kifli és a Revolut egyben.

Musk idén júniusban a Twitter alkalmazottainak beszélt arról, hogy ilyen szuperalkalmazásra gyakorlatilag nincs példa Ázsián kívül, pedig ott ez az emberek mindennapjainak szerves része.

Kínában gyakorlatilag a WeChaten élsz,

mondta erről Musk, aki hozzátette, hogy szeretné, ha a Twitter jelenleg 237 millió felhasználói bázisa legalább egymilliárdra nőne.

Érdekes szál az is, hogy Muskék digitális fizetési szolgáltatást is beépítenének a szuperalkalmazásba, és akár az egész platformot blokkláncra tennék, ezen a vonalon hasznos lehet a Musk mellett beszállt nagybefektető, a Binance kriptotőzsde jelenléte. Nem véletlen, hogy kriptobefektetők világszerte azt találgatják, hogy melyik lehet akár az a már létező kriptoeszköz a befutó a platform fizetőeszközeként, amit Muskék választanak.

