Újra nekifutnak a világ vezetői a klímakatasztrófa megelőzésének

Vasárnap kezdődik az egyiptomi Sarm-es-Sejkben az ENSZ 27. éves klímakonferenciája. A november 6. és 18. között tartandó rendezvény a világ legjelentősebb eseménye klímaváltozás-témában, mivel azonban a korábban tett ígéretek ellenére a világ még mindig klímakatasztrófa felé tart, sokan szkeptikusak a COP27 várható eredményeivel kapcsolatban.

A röviden COP27-nek (27. Conference of the Parties) nevezett éves klímacsúcson az ENSZ 1992-es éghajlatváltozási keretegyezményében részt vevő felek, vagyis az országok elsöprő többségének képviselői igyekeznek előre lendíteni a globális klímacselekvés ügyét. A konferenciára ezúttal is a világ több mint 200 országa kormányainak képviselőit hívták meg, több mint 100 országvezető pedig várhatóan meg is jelenik, rajtuk kívül kormányzati tárgyalók, helyi hatóságok, vállalatok, a civil társadalom és szakmai szervezetek küldöttei folytatnak tárgyalásokat a klímacsúcson.

A korábbi konferenciákhoz hasonlóan a fő cél ezúttal is az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló erőfeszítések fokozása annak érdekében, hogy továbbra is elérhető maradjon a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben rögzített fő cél: vagyis a katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerülése a globális átlaghőmérséklet emelkedésének iparosodás előtti szinthez képest legfeljebb 2, lehetőleg 1,5 Celsius-fokon való korlátozása által. Ehhez - ahogyan a megállapodás is rögzítette - a pénzügyi folyamatok klímacélokkal való összhangba hozása is elkerülhetetlen, miközben akadnak olyan tudományos álláspontok is, amelyek szerint a 1,5 fokos cél már semmiképpen nem elérhető.

Ezzel együtt a jelenlegi helyzetben a legfőbb pozitívum az, hogy a Párizsi Klímaegyezmény 1,5-2 fokos célja azért összességében még mindig nem tűnik elérhetetlennek.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése szerint a kibocsátáscsökkentésre irányuló, nagyrészt a 2021-es klímacsúcson tett politikai ígéretek alapján 2100-ig 1,8 fokkal emelkedhet a globális átlaghőmérséklet. Ezzel a tavaly őszi glasgow-i COP26 jelentős áttörést ért el a korábbiakhoz képest, ugyanis először sikerült 2 Celsius-fok alá szorítani a politikai ígéretek maradéktalan megvalósulása esetén várható felmelegedés mértékét. Ez azonban - ahogyan az IEA is aláhúzta - egyelőre csak elmélet, a kulcsot az ígéretek megvalósítása jelenti a sikerhez, márpedig e téren a valóság egyelőre köszönőviszonyban sincs a fogadkozásokkal.

Forrás: IEA

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának értékelés ugyanakkor kevésbé biztató: az UNEP szerint minden kibocsátáscsökkentési ígéret teljesítése mellett is 2,4-2,6 fokos felmelegedés vár a földre a 21. század végéig, míg a jelenleg érvényes politikák 2,7-2,8 fokos felmelegedést vetítenek előre. A klímaválság a társadalmak, gazdaságok gyors átalakítását követeli meg, azonban a nemzetközi közösség messze elmarad a párizsi céloktól, és jelenleg nem látszik hiteles és reális út a 1,5 fokos cél eléréséhez; csak egy sürgős, az egész rendszerre kiterjedő átalakítással lehet elkerülni a klímakatasztrófát - fogalmaznak.

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) globális kibocsátása 2022-ben tovább emelkedik, miközben a klímacél eléréséhez szükséges 2050-es karbonsemlegesség eléréséhez már "tegnaptól" csökkennie kellene. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelentése szerint a globális átlaghőmérséklet már most több mint 1,1 fokkal magasabb, mint a bázisnak tekinthető iparosodás előtti szint, ennek hatására pedig világszerte egyre gyakoribb és szélsőségesebb időjárási jelenségek figyelhetők meg. Bizonyos már ma előrehaladott negatív folyamatok (mint például a jégsapkák, a gleccserek és a permafroszt olvadása vagy az óceánok felmelegedése) akkor is évtizedekig vagy akár évszázadokig tovább folytatódnak, ha valamilyen csoda folytán holnaptól megszűnne az emberi eredetű ÜHG-emisszió, a klímaváltozás dominóhatását is figyelembe véve pedig a várható következmények már most is beláthatatlanul súlyosak. Ezzel együtt a rossz minimalizálása, az emberiséget létében is veszélyeztető legkedvezőtlenebb forgatókönyvek elkerülése érdekében sürgősen fel kell gyorsítani az éghajlatváltozás elleni fellépést - ahogyan az Európai Bizottság is fogalmaz.

Forrás: IPCC

Ez nem csak és nem is elsősorban újabb, a kibocsátás csökkentésére irányuló politikai ígéreteket tesz szükségessé, hanem a korábbi vállalások megvalósulását lehetővé tevő, mindenekelőtt szintén politikai konkrét intézkedéseket. Ezek egyik fő feladatának annak kell lennie, hogy még vonzóbbá tegye a tiszta, fenntartható technológiákba való beruházásokat, amelyek jelenleg mindössze a felét-harmadát teszik ki a 2050-es klímasemlegesség eléréshez szükségesnek tartott értéket.

A fentiek az ENSZ vasárnap kezdődő idei éves klímacsúcsának tervezett programjában is tükröződnek. Így a COP27 fő céljai közé tartozik az emissziócsökkentésre irányuló globális törekvések fokozása mellett az ígéretek végrehajtásának elősegítése, nem utolsó sorban a klímacselekvés finanszírozási hátterének javítása, hatékonyabbá tétele által. Az extrém időjárási jelenségek vártnál is gyorsabb, egyre több helyen súlyos természeti katasztrófákkal járó térnyerésére tekintettel a konferencián a terv szerint kiemelten foglalkoznak az alkalmazkodás témájával, illetve a klímaváltozás okozta emberi szenvedés lehetséges csökkentésével is.

A COP27 további fő fókuszterülete, hogy előrelépés történjen a klímaváltozás negatív hatásaitól különösen sújtott fejlődő országoknak a veszteségek és károk kezelésére juttatandó támogatások ügyében. A Párizsi Klímaegyezményen ugyanis annak idején arról is döntés született, hogy a fejlett országok 2020 és 2025 között évente együttesen 100 milliárd dollárt mozgósítanak a fejlődő országok kibocsátáscsökkentésének és alkalmazkodásának támogatására. Ezt máig nem sikerült elérni, és bár az előrejelzések szerint 2023-ra teljesülhet a kötelezettségvállalás, a mostani konferencián várhatóan a fejlett országok hozzájárulásai sürgős emelésének szükségessége is a kiemelt témák között lesz. A klímaválság súlyosbodásával a fejlődő országokban érzékelhetően növekszik az elkeseredettség, a humanitárius katasztrófával és egyebek mellett a migráció fokozódásával fenyegető helyzetben pedig az adományozó közösség várhatóan a klímacsúcson is igyekszik majd megnyugtatni a fejlődő országokat arról, hogy beváltja ezt az ígéretét.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a fejlett világ és a szegényebb országok közötti szakadék a legnagyobb probléma a COP27 előtt, a gazdag országoknak pedig történelmi klímapaktumot kell kötniük a szegényekkel, különben „pusztulásra leszünk ítélve".

Forrás: OECD

A konferencián mindemellett más, olyan fontos témákkal is foglalkoznak majd, mint az erdők és a mezőgazdaság helyzete és kilátásai, a technológiaátadás, az őslakosok vagy a klímaügy nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vonatkozásai.

A klímacsúcs talán leginkább várt része az első napokra esik.

A hétfői és keddi (november 7-8.) vezetői csúcstalálkozók és plenáris ülések során és után fajsúlyos bejelentések várhatóak a részt vevő állam- és kormányfőktől, akik újabb kötelezettségvállalásokat tehetnek. Noha a pénzügyekről már borítékolhatóan korábban is szó esik, a finanszírozás a szerdai (november 9.) napon kerülhet igazán fókuszba. A befektetők és a globális közösség számára is kiemelkedően fontos napon a kibocsátáscsökkentéstől a negatív hatások mérséklésén át az alkalmazkodásig minden fontos terület pénzügyi vonatkozása napirendre kerülhet.

A konferencia tervezett programja szerint a következő napok mindegyike szintén valamilyen egyedi tematika köré szerveződik. Így a COP27-en lesz a tudományról, a következő generációkról, a dekarbonizációról, az alkalmazkodásról és agráriumról, a genderügyről, a vízügyről, a civil társadalomról, az energiáról, a biodiverzitásról, valamint a megoldásokról szóló nap, mielőtt a rendezvény véget érne.

Miután az eddigi vállalások ellenére a világ még mindig klímakatasztrófa felé tart, érthető módon sokan szkeptikusak a COP27 várható eredményeivel kapcsolatban. Az egyik gyakori vélemény szerint a rövid távú politikai sikerekben érdekelt kormányok részéről ugyan további, jól csengő ígéretek hangozhatnak el, de - ahogyan eddig is - végső soron továbbra is nagyrészt az érdemi cselekvés halogatása várható tőlük a konferenciáról hazatérve. (Nagyjából erre hivatkozva hagyja ki a rendezvényt Greta Thunberg svéd klímaaktivista is, aki szerint a csúcstalálkozót a világ politikai és gazdasági vezetői üres ígéreteikkel elsősorban greenwashingra, vagyis önmaguk valóságosnál klímabarátabb színben való feltüntetésére használják fel.) E lehetséges forgatókönyv valószínűségét erősíti az is, hogy bár a klímaváltozás továbbra is a főfenyegetés a földi életre nézve - hacsak nem tör ki totális nukleáris konfliktus -, nagyrészt az orosz-ukrán háború és az energiaválság miatt a globális diskurzust már nem elsősorban a klímaügy uralja.

Az eseményt övező szkepszis ellenére a COP27 kulcsfontosságú állomás lehet a globális fenntarthatósági kihívás kezelésében. A rendezvény sikerességének megítélése nagyban függ majd attól is, hogy milyen nézőpontból vizsgáljuk: a fejlődő országok mindenképpen nagyobb anyagit támogatást várnak a fejlett országoktól a klímaváltozással összefüggő veszteségek és károk finanszírozására, és várhatóan törekedni fognak a kifizetések kezdő dátumának kitűzésére is. A fejlett országok ugyanakkor nagyobb elkötelezettséget várnak az olyan, nagy fejlődő országoktól, mint Kína, India, Brazília, Indonézia vagy Dél-Afrika arra vonatkozóan, hogy eltávolodjanak a széntől, a legszennyezettebb fosszilis tüzelőanyagtól. A pozitív fejlemények közé tartozna az is, ha a tavalyi klímacsúcson megfogalmazott, például az erdőkkel, szénnel és a metánnal kapcsolatos bizonyos ígéretekhez további országok csatlakoznának.

Egy évvel ezelőtt felháborította a világ közvéleményét, hogy az akkori klímacsúcsra sok ország- és vállalatvezető magánrepülőkkel érkezett, és hasonló jelenségekre most is lehet számítani. Az elmúlt időszakban a klímaügy súlyosbodásával párhuzamosan a klímaaktivisták tiltakozó akciói is érzékelhetően radikálisabbak lettek, és az sem lenne meglepő, ha a klímacsúcshoz időzítve újabb, a korábbiaknál is szokatlanabb fellépésekkel igyekeznének felhívni a figyelmet a bajra. Ezzel együtt a várakozások szerint nem valószínű, hogy a mostani klímacsúcs a tavalyihoz hasonló felhajtást váltana ki, de ez akár kedvezhet is a klímaügynek, mivel a hangsúly így a hangzatos ígéretekről talán átkerülhet a célok teljesítésére.

Címlapkép: Shutterstock