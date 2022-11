Emelkednek az amerikai tőzsdék a félidős választás előtt

A Ryanair nemrég az eddigi legnagyobb adózás utáni nyereségéről számolt be az első pénzügyi félévére vonatkozóan, ebbe már a kulcsfontosságú nyári hónapok is beletartoznak. Emellett a társaság közölte, hogy idén várhatóan visszatér a koronavírus előtti, legalább 1 milliárd eurós éves nyereségszintre a fapados légitársaság. Michael O'Leary vezérigazgató szerint erőteljes fellendülés várható a forgalomban és a nyereségességben is a következő három év során, ami lehetővé teheti az ír társaság számára a jelentős piacszerzést.