Meglepetés a Richtertől - Ilyen erős számokra nem sokan számítottak

Kellemes meglepetést okozott a Richter kedden hajnalban közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésével . Már az elemzői várakozások alapján dinamikus növekedésre lehetett számítani az időszaki forintgyengülés fényében, még így is sikerült felülteljesíteni a konszenzust. A negyedéves bevétel átlépte a 200 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig több mint a duplájára emelkedett az egy évvel korábbi szintről, ami szintén új negyedéves rekordot jelent.

Az elemzői várakozásokat minden szinten felülteljesítő harmadik negyedéves számokat közölt kedd hajnalban publikált gyorsjelentésében a Richter. A cég története során először átlépte a 200 milliárd forintot a negyedéves árbevétel és az adózott eredmény is új rekordot ért el, az egy évvel ezelőtti szintről több mint a duplájára emelkedett.

A termékértékesítések növekedése mellett a forintgyengülés nagyban segítette a negyedévet.

Árbevételünk mind a földrajzi régiók, mind a termékportfolió tekintetében továbbra is kiegyensúlyozott növekedést mutatott. Az USD és RUB ritka, egyidejű erősödése jelentős mértékben javította az árbevételünk és jövedelmezőségünk trendjét. Pénzügyi eredményünk is rendkívüli növekedést mutatott a beszámolási időszak végére kialakuló rekordmagasságú USDFt és RUBFt árfolyamoknak köszönhetően

– kommentálta a negyedéves számokat Orbán Gábor vezérigazgató a gyorsjelentésben.

Ami a kilátásokat illeti, a cégvezetés februárban, az orosz-ukrán háború kitörését követően pesszimistább lett az idei évre, az első hat hónap számait követően azonban optimistább hangot ütött meg a menedzsment és közölte, hogy ismét elérhető lehet az eredeti cél, ami 10 százalékos bevétel-és eredménynövekedést vetített előre az idei évre. A friss gyorsjelentés alapján már az első kilenc hónap adózott eredménye 38 százalékkal felülmúlja a teljes tavalyi profitot, bár ebben nagy szerepe van a forintgyengüléssel keletkezett pénzügyi eredménynek. A Richter korábban megfogalmazott várakozásai szerint eredményszinten árfolyamhatás nélkül is elérhető enne idén a 10 százalékos növekedés.

A gyógyszergyártó közzétette, hogy az első három negyedévben milyen hatása volt a devizaárfolyam változásoknak az eredménykimutatás főbb soraira:

Az árbevételt 72 milliárd forinttal

A bruttó fedezetet 54,6 milliárd forinttal

Az üzemi eredményt 38,5 milliárd forinttal segítette az árfolyamnyereség.

A bevételek és a főbb termékek

217,8 milliárd forint árbevételt könyvelt el a Richter a harmadik negyedévben, ami az előző év azonos negyedévéhez képest több mint 38 százalékos növekedés és a Portfolio elemzői konszenzusát 6 százalékkal múlta felül.

A specializált termékek közül a cariprazine árbevételének növekedése folytatódott, a Vraylar árbevétele 103 millió dollárra emelkedett az amerikai és a kanadai piacon. A termékre, amely negyedévek óta az amerikai értékesítések fő drivere, 2022. első negyedévében kiegészítő engedélykérelmet nyújtott be a Richter amerikai partnere, az AbbVie az Egyesült Államok Élelmiszer-és Gyógyszerügyi Hivatalához, hogy használatát kiterjesszék a major depresszió kiegészítő kezelésére, melyet késő áprilisban be is fogadtak felülvizsgálatra.

A stratégiai nőgyógyászati üzletág bevétele jelentősen növekedett az idei év első kilenc hónapjában, a termékek érbevétele Ukrajna kivételével minden régióban nőtt a bázisidőszakhoz képest.

A nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az orális fogamzásgátlók árbevételének, illetve az Evra értékesítés után elszámolt royalty és a közvetlen termékértékesítésnek köszönhetően emelkedett.

Az árbevétel alakulásához nagymértékben hozzájárult a Drovelis forgalma, amit 2021. második negyedévében vezetett be a piacra a Richter. A fentieken túlmenően a sürgősségi fogamzásgátló Plan B és bizonyos szteroid hatóanyagok értékesítése is tovább növelte az USA-ban elért forgalmat. A nőgyógyászati portfolió innovatív készítményekkel történő bővítésének célkitűzésével összhangban 2022. harmadik negyedévében törzskönyvi engedélyt kapott a Richter negyedik generációs, drospirenone tartalmú fogamzásgátló készítménye Kínában, valamint a Ryeqo méhmióma indikációban Ausztráliában.

A Bemfola esetén a koronavírus világjárványhoz kapcsolódó korábbi korlátozó intézkedések feloldásának pozitív hatása majdnem minden piacon visszatükröződik az értékesítések javuló trendjében. Kivéve az ausztrál piacon, ahol estek az értékesítések, illetve Ukrajnában, ahol negatív árbevételt számolt el a vállalat nagykereskedelmi jóváírások érvényesítéséhez kapcsolódóan.

A régiók és az orosz-ukrán háború

A földrajzi régiók közül a legnagyobb forgalmú piac az Egyesült Államok, ahol az év első kilenc hónapjában több mint 36 százalékos növekedést ért el a Richter. Oroszország, amely a második legnagyobb árbevételű régió, 47 százalékos volt a dinamika, míg a harmadik helyen álló Magyarországon 6,6 százalékkal emelkedett az árbevétel a tavalyi év január-szeptemberi időszakához képest.

A konfliktus első napjaiban az oroszországi üzletmenet ideiglenes késedelmet szenvedett, de azóta a szállítmányok ütemezése a háborút megelőző átlagos szintre állt vissza – áll a Richter gyorsjelentésében. Az oroszországi bevételek növekedését a lakossági felvásárlások és az áremelések mellett az is segítette, hogy a rubel forinthoz viszonyítva átlagosan mintegy 35,8 százalékot erősödött a 2021. év első háromnegyed évi átlagárfolyammal összehasonlítva. A bizonytalan pénzügyi környezet miatt a Richter felfüggesztette a Magyarországról, nagykereskedőknek történő közvetlen oroszországi értékesítést. Ehelyett a csoport helyi gyártó tagvállalatán és raktárán, a Gedeon Richter RUS vállalaton keresztül bonyolítja le az értékesítést. Ezidáig semmilyen fizetési késedelmet, vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében-derül ki a gyorsjelentésből.

Az oroszországi tevékenységgel kapcsolatban a Richter megismételte, hogy valamennyi gyógyszergyártó kiemelt felelőssége, hogy a betegeket és egészségügyi szakembereket biztonságos és fenntartható módon tudja ellátni. Ennek szellemében, valamennyi multinacionális gyógyszeripari vállalathoz hasonlóan folytatja oroszországi betegei gyógyszerekkel történő ellátását.

Az eredmények

A profitráták jelentően javultak a harmadik negyedévben a Richternél, a bruttó fedezeti szint elérte a 60 százalékot.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a kedvező árfolyamkörnyezet, a Vraylar royalty számottevő növekedése, valamint az egyes tradicionális és nőgyógyászati termékek, mint az orális fogamzásgátlók és a Bemfola érbevételének növekedése. A növekedéshez az is hozzájárult, hogy a vizsgált időszakban a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését. Negatívan hatott a termékelőállítási költségek inflációs növekedése, bár ez csak korlátozottan érvényesült, mivel ezek a tételek egy későbbi időpontban eladásra kerülő termékek gyártását érintették – olvasható a gyorsjelentésben.

A működési költségek közül a kutatás-fejlesztési költségek emelkedtek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, a második negyedévhez viszonyítva viszont csökkenés látszik. Bevételarányosan 8,6 százalékot tettek ki.

Az üzemi eredmény 64,8 milliárd forintra rúgott a harmadik negyedévben, ami közel a duplája a bázisidőszaki értéknek.

Az adózott eredmény 82,2 milliárd forintot tett ki, ami több mint a kétszerese az egy évvel ezelőtti szintnek és egyben új negyedéves rekordot jelent.

Árfolyam és árazás

Szeptember végén komolyabb emelkedésbe kezdett a Richter árfolyama és bár továbbra is 4 százalék feletti leértékelődést mutat a részvény az év eleje óta, ezzel felülteljesítő a magyar piacon, a BUX ugyanis eközben közel 14 százalékot esett.

A Richter részvényeinek árazása szeptember végére sokéves mélypontig esett, de azóta komolyabb emelkedésen van túl az árfolyam. Jelenleg 8,3-szeres 12 havi előretekintő /E rátán forognak a papírok, ami bár magasabb, mint az egy hónappal ezelőtti szint, azonban a hosszú távú átlagtól továbbra is jelentősen elmarad.

A legközelebbi szektortársakkal összevetve az utóbbi években „megszokott” diszkont továbbra is fennáll, de mérséklődött a különbség, jelenleg 24 százalékkal forog alacsonyabb P/E rátán a Richter, mint a peer group átlaga.

A növekedési várakozások türkében sem tűnnek jelenleg drágának a Richter részvényei, ha a 2022-2024 közötti időszak éves átlagos EPS-növekedését és a 2023-as elemzői várakozásokkal számolt P/E rátát veszük figyelembe.

EV/EBITDA ráta alapján hasonló kép rajzolódik ki a legközelebbi szektortársakkal és a nagy európai gyógyszercégekkel összevetve.