Megvan a megállapodás, értékes eszközt ad el a Vodafone

Eladja a brit Vodafone a Vantage Towers-részesedésének egy részét a GIP és a KKR vezette befektetői konzorciumnak. A tranzakcióból több milliárd euróra számíthat a Vodafone.

A tranzakció részletei:

A Vodafone egy közös vállalatot hoz létre a GIP és a KKR részvételével, ez fogja a Vantage Towers 81,7 százalékát birtokolni a jövőben, ami eddig a Vodafone tulajdonát képezte. A Vodafone kivonja a konszolidációs körből a Vantage Towerst.

hoz létre a GIP és a KKR részvételével, ez fogja a Vantage Towers 81,7 százalékát birtokolni a jövőben, ami eddig a Vodafone tulajdonát képezte. A Vodafone kivonja a konszolidációs körből a Vantage Towerst. A közös vállalatban 32-40 százalék közötti részesedéssel rendelkezik majd a GIP és a KKR vezette konzorcium, ami maximálisan 50 százalékig emelkedhet.

Amennyiben 2023 június 30-ig nem éri el az 50 százalékot a befektetői konzorcium, a Vodafone élhet a jogával, hogy harmadik félnek értékesítsen részesedést, annak érdekében, hogy a saját tulajdoni hányadát 50 százalékra csökkentse.

A tranzakcióra részvényenként 32 eurón kerül sor, ami 19 százalékos prémiumot jelent a Vantage Towers 3 havi, forgalommal súlyozott átlagárához képest, a 12 havi gördülő EBITDA AL-hez viszonyítva pedig 26-szoros a szorzó.

jelent a Vantage Towers 3 havi, forgalommal súlyozott átlagárához képest, a 12 havi gördülő EBITDA AL-hez viszonyítva pedig 26-szoros a szorzó. Az értékesítésből legalább 3,2 milliárd euró folyik be a Vodafone-hoz, maximálisan pedig 5,8-7,1 milliárd euró , az önkéntes vételi ajánlatban való részvételétől függően (a közös vállalat felajánlja a kisebbségi részesedéssel rendelkezőknek a kivásárlást), és azzal a feltétellel, hogy a GIP és a KKR a lezárás előtt további tőkét von be, amivel 50 százalékra növelhetik a részesedésüket a közös vállalatban.

, az önkéntes vételi ajánlatban való részvételétől függően (a közös vállalat felajánlja a kisebbségi részesedéssel rendelkezőknek a kivásárlást), és azzal a feltétellel, hogy a GIP és a KKR a lezárás előtt további tőkét von be, amivel 50 százalékra növelhetik a részesedésüket a közös vállalatban. A várakozások szerint a tranzakció zárására 2023 első felében kerülhet sor.

A Vodafone vezérigazgatója, Nick Read a tranzakció kapcsán elmondta: „Ez a tranzakció megfelel a Vodafone által kitűzött céloknak: megtartja a közös ellenőrzést egy stratégiailag fontos eszköz felett, miközben dekonszolidálja a Vantage Towers-t a mérlegünkből, így biztosítva, hogy optimalizálni tudjuk a tőkeszerkezetet, és jelentős készpénzbevételt generál a csoport számára, segítve az eladósodottság csökkentését célzó erőfeszítéseket”.

A Vodafone és a konzorcium célja a növekedés támogatása és a Vantage Towers értékteremtő működése, a folyamatos működési fejlesztésekkel a nyereségesség növelése. A GIP és a KKR egyaránt nagy tapasztalattal rendelkezik a digitális infrastruktúrával foglalkozó vállalatokba történő befektetésben és azok működtetésében, akikre hosszú távú stratégiai partnerként tekint a Vodafone – áll a közleményben.

Nem volt titok, hogy a Vodafone megválna érdekeltségének egy részétől, a brit távközlési vállalat már februárban bejelentette, hogy a részleges irányítása megtartása mellett csökkentené a tulajdonrészét. A KKR és a GIP vezette konzorcium mellett a Bloomberg információi szerint olyan érdeklődők voltak, mint a spanyol Cellnex Telecom, vagy a szingapúri állami befektetési alap.

Zajlik egy konszolidációs folyamat a hálózati tornyok terén, a távközlési szolgáltatók kiárusítanak eszközöket annak érdekében, hogy forrásokat szerezzenek az optikai szálak kiépítéséhez és a vezeték nélküli fejlesztésekhez. A Bloomberg a héten arról számolt be, hogy a PIF lehet az egyik, aki ajánlatot tenne a katari Ooredoo QPSC távközlési vállalat hálózati tornyaira, amelynek értéke elérheti az 5 milliárd dollárt. Európában pedig az EQT magántőke-befektetési társaságot tartják a francia TDF torony részesedés esélyesének. Az év elején a KKR és a GIP lemaradt a Deutsche Telekom tornyáról, végül a Brookfield Asset Management és a DigitalBridge Group számára adta el a részesedést a német cég.

A Vantage Towers részvényeinek árfolyama 9 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben, a Vodafone részvényei 2 százalékot estek a londoni tőzsdén.

A Vantage Towers árfolyamának alakulása

Az ügy magyar szála, hogy 2020-ban az anyacégnél látható folyamatokhoz hasonlóan (és egyébként nemzetközi telco-trendekbe illeszkedően) a Vodafone Magyarországból is kiszervezték a passzív bázis állomás elemeket (tornyok, aktív elemek elhelyezésére szolgáló szekrények, konténerek, áramellátó komponensek) a Vantage Towers Zrt.-be. Ez utóbbi céget nem venné meg a 4iG és a magyar állam, vagyis a passzív infrastruktúra elemek nem kerülnének a vevőkhöz. Működés szempontjából különösebb jelentősége nincs ennek, mivel a passzív és az aktív infrastruktúra szimbiózisban él, bérleti díjat kell fizetni a passzív eszközök használatáért, és kész. Amiért viszont érdekes a kérdés, az az, hogy akár saját tornyokon, például a DIGI már meglévő passzív eszközein is működtethetnék a Vodafone bázis-/átjátszó állomásainak egy részét vagy később egészét, amivel megspórolnák a tornyok bérleti díját. Egy másik fontos, és az árazás szempontjából is fontos aspektus pedig az, hogy az értékes, és magas árazási szorzójú eszközök nem képezik a Vodafone Magyarország felvásárlásának részét, így egyrészt nincs benne ezeknek az eszközöknek a későbbi esetleges kiszervezési lehetősége, másrészt ez az érték „hiányzik” is a tranzakcióból, így annak árazásából is.

Címlapkép: Shutterstock