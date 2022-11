Újabb nagy adag Tesla-részvényt adott el Elon Musk

A közzététel szerint Elon Musk további 19,5 millió darab Tesla-részvényt értékesített a Twitter felvásárlását követően, aminek értéke mintegy 3,95 milliárd dollár.

A milliárdos üzletember tavaly mintegy 22 milliárd dollár értékben adott el Tesla-részvényeket, abban az évben, amikor a részvények árfolyama 50 százalékot ugrott. Idén áprilisban újabb 8 milliárd dollárnyi részvényt értékesített, majd augusztusban 7 milliárd dollárnyi részvénytől vált meg.

Nem csak Elon Musk öntötte be a milliárdjait a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlásába, de olyan befektető partnereket vont be a finanszírozásba, mint a Binance kriptotőzsde, Andreessen Horowitz, a neves techbefektető, Jack Dorsey, egykori Twitter-vezérigazgató, vagy a szaúdi koronaherceg. Ez utóbbi miatt egy szenátor vizsgálatot is kezdeményezett nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

A Tesla árfolyama idén 46 százalékot esett, jelentősen csökkentve az alapító vagyonát, de még így is a világ leggazdagabb emberének számít Elon Musk közel 200 milliárd dollárjával a Forbes számításai szerint.

Címlapkép: Getty Images