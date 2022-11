Sikeresen zárult a Mol egyesült királyságbeli upstream eszközeinek értékesítése

Az értékesített tengeri eszközök közé tartozik:

A Mol 20 százalékos részesedése a Catcher ,

, 50 százalékos részesedése a Scolty & Crathes ,

, és 21,8 százalékos részesedése a Scott mezőben,

mezőben, valamint további részesedések is számos más licenszben.

Amint arról mi is beszámoltunk, a Mol még idén márciusban jelentette be, hogy a vevő 2021. január 1-i értékesítési dátumra 305 millió dolláros vételi ajánlatot tett, amelyre a standard vételár-kiigazítások vonatkoznak. Ezen túlmenően a szerződés jövőbeni feltételekhez kötött kifizetést is tartalmaz, amely főként az olajárak alakulásától függ a 2022-2025 közötti időszakban.

A Mol részvényei ma 1,4 százalékos mínuszban, idén pedig 3,8 százalékos pluszban vannak.

Címlapkép: Portfolio