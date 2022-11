Figyelem! Holnaptól változás jön sok postán

November 12-től, azaz most szombattól zár be ideiglenesen 366 postahely. A Magyar Posta takarékossági intézkedése 210 települést érint.

Korábban már részletesen beszámoltunk a posta döntéséről és annak hátteréről. A döntést Simon Csilla megbízott vezérigazgató azzal indokolta, hogy a Magyar Postára is vonatkozik a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan, és ilyen visszafogott energiafelhasználást csak takarékossági intézkedésekkel tudják biztosítani. Emlékeztetett arra, hogy október 8-tól a fővárosban 35 alacsony forgalmú postahelyet zártak be. A posta az oldalán megjelent pénteki tájékoztatóban később közzétette az érintett postahelyek pontos listáját, és így azt is megtudhattuk, hogy mely települések érintettek a mostani döntés nyomán.

A közleményből az is egyértelműen kiderült: az érintett posták 2022. november 11-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére, vagyis holnaptól nem nyitnak ki átmenetileg.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter legutóbbi, az InfoRádiónak adott nyilatkozatában a postákkal kapcsolatban pedig kiemelte, hogy a liberalizáció és a digitalizáció miatt át kell alakítani az állami vállalatot, véglegesen csak Budapesten zárnak be olyan postákat, ahol nagyon alacsony a forgalom, a vidéki hivatalokat csak átmenetileg zárják be.

Akit a teljes lista részleteiben érdekel, az ide kattintva böngészheti.

Íme azok a települések, ahol másik egyetemes postai szolgáltató veszi át a feladatokat:

Ajka

Almásfüzitő

Badacsonyörs

Baja

Balassagyarmat

Balatonfüred

Békéscsaba

Berettyóújfalu

Bonyhád

Budaörs

Budapest

Butykatelep

Bükfürdő

Cegléd

Csongrád

Debrecen

Dombóvár

Dorog

Dunakeszi

Dunaújváros

Eger

Érd

Esztergom

Fonyód

Fót

Füzesabony

Göd

Gödöllő

Gyomaendrőd

Gyöngyös

Győr

Gyula

Hajdúszoboszló

Haláp

Hatvan

Hird

Hódmezőváráshely

Kaposvár

Kapuvár

Karcag

Kazincbarcika

Kecskemét

Kiskunlacháza

Kisvárda

Komárom

Komló

Kőszeg

Kunszetmárton

Kunszentmiklós

Lábatlan

Létavértes

Makó

Mátészalka

Mátrafüred

Miskolc

Monor

Mosonmagyaróvár

Mözs

Nagykanizsa

Nagykőrös

Nyergesújfalu

Nyíregyháza

Orosháza

Ózd

Paks

Pápa

Pásztó

Pécs

Piliscsaba

Pilisvörösvár

Pomáz

Portelek

Püspökladány

Salgótarján

Sárbogárd

Sátoraljaújhely

Siófok

Sopron

Százhalombatta

Szeged

Székesfehérvár

Szekszárd

Szentendre

Szentes

Szigetszentmiklós

Szolnok

Szombathely

Tahitótfalu

Tapolca

Tata

Tatabánya

Tiszaújváros

Törökbálint

Törökszentmiklós

Vác

Várpalota

Vecsés

Veszprém

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót

Ezek pedig azok a települések, ahol mobilposta fogja helyettesíteni az ideiglenesen bezáró postahely tevékenységét:

Ideiglenesen szünetelő postahelyek mobilpostával helyettesítve Változásban érintett szervezeti egység Acsád posta Agyagosszergény posta Almáskamarás posta Alsónemesapáti posta Aparhant posta Árpádhalom posta Baksa posta Balatonújlak posta Bánokszentgyörgy posta Batyk kirendeltség Berkesd posta Berkesz posta Boba posta Bucsu posta Csányoszró posta Csegöld posta Csehimindszent kirendeltség Csesznek kirendeltség Csobád posta Csonkahegyhát kirendeltség Csömödér posta Csővár posta Dabronc kirendeltség Doba kirendeltség Drávaszabolcs posta Egyházashetye kirendeltség Egyházashollós kirendeltség Felsőnána posta Felsőtelekes posta Fertőendréd posta Füzér posta Galgagyörk posta Gamás posta Gelénes posta Gemzse posta Göncruszka posta Gutorfölde posta Gyulakeszi posta Hetvehely kirendeltség Hidvégardó posta Hobol kirendeltség Homokbödöge posta Homrogd posta Horvátzsidány posta Hugyag posta Igar posta Imrehegy posta Ipolyvece posta Jánd posta Jásd kirendeltség Jobaháza kirendeltség Kács posta Káptalanfa posta Kemenesmagasi kirendeltség Kemenessömjén kirendeltség Királyhegyes posta Kisfalud posta Kisszekeres posta Kondó kirendeltség Kovácsvágás kirendeltség Kővágóörs posta Lak posta Lengyel posta Lippó posta Lókút kirendeltség Magyaratád posta Markotabödöge kirendeltség Mátételke posta Medina posta Méhtelek posta Mezősas posta Mikófalva posta Monoszló kirendeltség Nábrád posta Nagyalásony kirendeltség Nagybarca posta Nagycsécs posta Nagygyimót posta Nagysimonyi kirendeltség Nagytálya kirendeltség Nemesbőd posta Nemesvid posta Nikla posta Öregcsertő posta Pakod posta Pápakovácsi posta Pusztaottlaka kirendeltség Pusztaszentlászló posta Salomvár kirendeltség Sántos kirendeltség Sarród posta Semjén posta Siójut posta Somogyaszaló posta Somogyfajsz posta Somogyvámos posta Söpte posta Szajk posta Szorgalmatos kirendeltség Tiszaadony posta Töttös kirendeltség Vadna posta Vámosújfalu posta Zákányfalu posta Zalabaksa posta Zalagyömörő kirendeltség Zalavár posta Zimány posta Zubogy posta Forrás: Magyar Posta

Fellépnének a bezárás ellen

Néhány postát még mindig próbálnak "megmenteni" - derül ki az Infostart összefoglalójából. Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere még pénteken is akciózik, közös levélírással próbál nyomatékot adni a Magyar Postának adott ajánlatuknak. Eszerint a postabezárások ellen tiltakozó egyedi bélyegeket gyártattak - a postával – két önkormányzati helyiséget is ingyen adnának bérbe a postának, valamint a gáz- és villanyszámlát is kifizetnék a posta helyett, ha vállalnák, hogy nem zárják be az érintett kerületi fiókjaikat.

A gödi postahivatal megmentéséért petíciót indítottak a helyiek, jelen állás szerint 229-en írták alá.

Fót önkormányzata felajánlotta, átvállalja a Fót-Kisalagi posta rezsiköltségét, ha azzal elérhető, hogy az nyitva marad. A Fót 2 posta megmaradását a polgármester, Vass György levélben kérvényezte a Magyar Postánál.

Korábban mások mellett Dunakeszi polgármestere is tiltakozott a postabezárás ellen, közölve, hogy a település mérete és lakosságszáma alapján eddig is több postára lett volna szükség, amit már évekkel ezelőtt indítványozott.

Címlapkép forrása: Getty Images