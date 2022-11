Megint elhangzott a szó, amivel Elon Musk előszeretettel fenyegetőzik - De eddig még egyszer sem jött be

Két hete vásárolta fel a Twittert Elon Musk, azóta kirúgta a dolgozók felét, gyakorlatilag megszüntette a home office-t és fizetőssé tette az ellenőrzött fiók funkciót. A drasztikus lépések ellenére Musk a napokban azt közölte az alkalmazottakkal, hogy nem zárja ki, hogy a vállalat csődöt fog jelenteni jövőre. Tény, hogy a helyzet nem túl rózsás, ugyanis több vezető lemondott a cégen belül (önszántából) és számos nagynevű hirdető - köztük a Volkswagen, a GM és a General Mills - visszavonta vagy ideiglenesen szünetelteti reklámkampányait, mivel aggódnak, hogy Musk beváltja korábbi ígéretét, miszerint lazítani fog a platform moderálásán.

Nem ez az első eset, hogy Elon Musk a vállalatai kapcsán a „csőd” szót emlegeti.

A Barron’s összegyűjtötte néhány ilyet, és nem is kevés alkalmat talált.

A Tesla kapcsán például többször használta a kifejezést Twitter-posztjaiban. Bár 2018-ban pont inkább pozitív értelemben, akkor a milliárdos befektető azt mondta, hogy csak két nagy amerikai autógyártó kerülte el eddig a csődöt a történelem során, a Ford és a Tesla. Két évvel később ismét emlegette a csődöt az elektromosautó-gyártóval kapcsolatban, akkor már negatívabban, amikor Musk bevallotta, hogy 2008-ban a Tesla mindössze 3 napra volt a csődtől. Az, hogy 2008-ban mekkora bajban volt a Tesla, többször előkerült interjúk során. Musk közvetlenül is beszélt a befektetőknek a csődről.

Nem szabad csődbe mennünk, ez nyilvánvaló, mert akkor nem teljesül a küldetésünk

- mondta cégvezető a vállalat 2020-as második negyedévi eredményeket bemutató konferenciahívásán.

Forrás: Getty Images

Elon Musk állítása szerint 2008-ban nem csak a Tesla, de űripari cége, a SpaceX is éppen csak elkerülte a csődöt.

Ekkor Musk arra is rámutatott, hogy mennyire fontos a tőkéhez való hozzáférés azon vállalatok számára, amelyek még égetik a készpénzt, mint például a SpaceX. „Ha egy súlyos globális recesszió miatt kiszárad a tőke elérhetősége, miközben a SpaceX milliárdokat veszít a Starlinken és a Starshipen, akkor a csőd, bár még mindig valószínűtlen, de már nem lehetetlen" - tweetelte Musk 2021 novemberében, hozzátéve egy idézetet az Intel korábbi vezérigazgatójától, Andy Grove-tól: "Csak a paranoiások maradnak életben". (A Starlink a SpaceX űrbe telepített nagysebességű internetszolgáltatója, a Starship pedig a vállalat fejlesztés alatt álló nagyméretű, újrahasznosítható rakétája.) A csőd lehetősége többször előkerült a Starlink kapcsán. Amikor idén októberben egy űripari konferencián megkérdezték Elon Muskot, hogy mi a Starlink célja, az volt a válasza, hogy „ne menjen csődbe”.

Forrás: Shutterstock

A SpaceX 2008-as összeomlásközeli állapotáról Elon Muskon kívül több cégvezető is beszélt, Gwynne Shotwell elnök idén a Stanford Egyetemen adott interjúban elmesélte, hogy a vállalat akkoriban milyen közel állt a kudarchoz. A cég megpróbálta függőlegesen lehozni a Falcon rakétáját, hogy azt újra felhasználhassák, de három tesztrepülés is kudarcot vallott. Elon Musk úgy gondolta, hogy a vállalatnak csak négy tesztrepülésre van elég pénze, Shotwell szerint ötre is lett volna akár, de végül nem derült ki, hogy kinek van igaza, mivel a negyedik próbálkozás sikerrel zárult.

A befektetők számára a legnagyobb tanulság Elon Musk és a csőd emlegetése kapcsán, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a likviditás és a készpénzhez való hozzáférés mennyire fontos minden vállalkozás számára, legyen szó kis-vagy nagyvállalatról. A másik tanulság az, hogy nem kell meglepődni, ha Elon Musk csődről beszél.

Címlapkép: Getty Images