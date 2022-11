Milyen válság? Bődületes profit a magyar cégeknél!

Brutálisan erős volt a harmadik negyedév a hazai tőzsdei cégeknél, a négy nagyvállalat közül három, a Mol, az OTP és a Richter is rekordszámokat hozott, így a cégek összesített negyedéves profitja most először meghaladta az 500 milliárd forintot, a cégek adózott eredménye 86 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Olyan jók voltak a számok az idei első 9 hónapban, hogy a Mol, az OTP és a Magyar Telekom menedzsmentje megemelte a 2022-es várakozásait, a Richter vezetése pedig megerősítette az idei prognózist.

Félbillió meg egy kis apró

A négy nagy hazai vállalat, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom négy különböző szektorban működik, a vállalatoknál eltérő az az eredménykategória, amit a piaci szereplők a legfontosabbnak tartanak: miközben a Molnál és a Magyar Telekomnál az EBITDA-t figyelik, az OTP-nél és a Richternél van relevanciája a konszolidált adózott eredménynek. A közös nevező mégis az adózott eredmény lehet, ezért összegyűjtöttük, hogy mekkora negyedéves profitot ért el az elmúlt években a négy hazai nagyvállalat.

Az adatbázisunk 2006 elejére nyúlik vissza, azóta negyedévente átlagosan 120 milliárd forint profitot ért el a négy vállalat, az idei harmadik negyedévben azonban ennek a 4,6-szorosát.

A négy nagyvállalat összesített profitja új rekordot, 552 milliárd forintot ért el, a korábbi, idei második negyedéves szintet 33 százalékkal haladta meg, és 86 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Most először emelkedett félbillió forint fölé a négy cég összesített profitja.

A negyedév sztárja a Mol volt, amely 262 milliárd forint profitot ért el, ez új rekord az olajipari vállalatnál. A négy vállalat összesített profitjának közel felét, 47 százalékát szállította.

Az OTP is rekordprofitot ért el, a 189 milliárd forint adózott eredmény még annál a korábbi, 2008 harmadik negyedéves profitnál is magasabb volt, amit az OTP Garancia eladásának pozitív eredményhatása torzított.

A Richter is rekordprofittal örvendeztette meg a részvényeseket, a 82 milliárd forint több mint duplája volt az egy évvel korábbinak.

A Magyar Telekom 18,5 milliárd forint profitja nem kiemelkedő, de átlag feletti, 2006 óta a vállalat átlagosan közel 14 milliárd forint negyedéves profitot ért el.

A korábbi rekord az idei második negyedéves profit volt, akkor közel 414 milliárd forint adózott eredményt értek el a cégek, most még azt is sikerült 138 milliárd forinttal meghaladni.

Az összesített profit 47 százalékát a Mol, 34 százalékát az OTP, 15 százalékát a Richter, 3 százalékát pedig a Magyar Telekom szállította.

Hogy jött össze a rekorderedmény?

Mol

Már a második negyedévben is rekordprofitot ért el a Mol, a harmadik negyedévben pedig még arra is rátett egy lapáttal az olajcég. 1,45 milliárd dollár, azaz közel 581 milliárd forint EBITDA-t szállított a társaság a harmadik negyedévben, ez dollárban kifejezve több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese annak, amit a cég a háború kirobbanása és az energiaárak egekbe szökése előtt, azaz szó szerint békeidőkben hozni tudott.

Az adózott eredmény 262 milliárd forint lett, 120 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

A több szempontból is rekordnak számító eredményekhez elsősorban az segítette hozzá a magyar olajcéget, hogy a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Annak ellenére megy ilyen jól a Molnak, hogy az év végéig kitolták az üzemanyagár-stopot és persze az extraprofit adó is negatívan hat a működésre.

OTP

Nagyon erős volt a harmadik negyedév az OTP-nél, a bankcsoport nem csak az organikus növekedéssel, de az elmúlt években végrehajtott akvizícióknak is köszönhetően több eredménysoron korábban soha nem látott, rekordszámokat hozott. Az új csúcsokhoz számos egyszeri tétel (például az orosz, a szlovén és a horvát céltartalék visszaírás vagy a szallas.hu eladása) és a forint gyengülése is kellett, de alapvetően igaz az, hogy az alapfolyamatok nagyon jól néznek ki, a hitelvolumenek dinamikusan bővülnek.

az összes bevételnél az új negyedéves csúcs 450,3 milliárd forint, az év/év növekedés 35 százalékos volt,

a működési eredmény 40 százalékkal 247,2 milliárd forintra emelkedett,

az adózott eredményben az új rekord 189,2 milliárd forint, itt a növekedés 57 százalékos volt.

Richter

Története során most először több mint 200 milliárd forint negyedéves bevételt ért el a Richter, az adózott eredmény pedig több mint a duplájára emelkedett az egy évvel korábbi szintről, ami szintén új negyedéves rekordot jelent.

Az új rekordokhoz többek között a forintgyengülés segítette hozzá a vállalatot, az árbevételt 72 milliárd forinttal, a bruttó fedezetet 54,6 milliárd forinttal, az üzemi eredményt 38,5 milliárd forinttal segítette az árfolyamnyereség.

A gyógyszergyártó árbevétele 38 százalékkal közel 218 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény 114 százalékkal 82 milliárd forintra ugrott.



Az első kilenc hónap adózott eredménye 38 százalékkal felülmúlja a teljes tavalyi profitot.

Magyar Telekom

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom nem számolt be rekorderedményről, igaz, több eredménysoron közel állt hozzá. A bevételeknél erőteljes szezonalitás látszik a Telekomnál, jellemzően a negyedik negyedév a legerősebb, a tavalyi negyedik negyedéves bevétel magasabb is volt, mint az idei harmadik, viszont ha csak a harmadik negyedéves árbevételt nézzük, akkor a mostani volt az eddigi legerősebb. Az EBITDA-ban is volt már magasabb, de a harmadik negyedéves is csak minimálisan maradt el az előző csúcstól, a tavalyi harmadik negyedévestől.

Az összes bevétel 9 százalékkal 191 milliárd forintra nőtt, az EBITDA 2 százalékkal 65 milliárd forintra csökkent, az adózott eredmény 5 százalékkal 18,5 százalékra esett.

Mire számítanak a menedzsmentek?

Mol

A harmadik negyedéves rekorderedmény után a Mol menedzsmentje optimistább lett a kilátásokat illetően, és módosítottak az előrejelzéseken:

a második negyedév után még 3,3 milliárd dollár körüli EBITDA-val számoltak, a friss várakozás itt 4,1-4,4 milliárd dollár közötti eredmény,

a szabad cash flownál az 1,5-1,6 milliárd dollár körüli érték helyett 2,4 milliárd dollár feletti értékkel számolnak 2022-re (bár az extraprofit-adó ezt az értéket várhatóan 1,7 milliárd dollárra faraghatja le)

a korábban vártnál jóval magasabb EBITDA a vállalat eladósodottsági mutatóit is arrébb teszi, miközben egy negyedéve még 2 alatt, most már 1 alatt alakulhat a nettó adósság/EBITDA.

OTP

Az első 9 havi eredmény alapján a menedzsment megemelte a 2022-re vonatkozó várakozásait:

Az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány organikus növekedése az első kilenc hónapban látott 13 százalékos növekedést követően elérheti a 15 százalékot (itt a korábbi várakozás 10 százalékot meghaladó növekedés volt).

A nettó kamatmarzs stabilizálódhat (egy negyedéve is erre számított a menedzsment).

A működési költséghatékonyság 2021-hez képest javulhat (itt a korábbi várakozás az volt, hogy a működési költséghatékonyság 2021-hez hasonló lehet).

A hitelkockázati költség ráta a 2021-es szintnél kisebb lehet (itt is optimistább lett a menedzsment, egy negyedéve arra számítottak, hogy a hitelkockázati költség ráta a 2021-es szint közelében lehet, amennyiben érdemben nem romlanak tovább a makro várakozások).

A korrigált jövedelmezőségi mutató (ROE) a 2021-es 18 százalékos szintet meghaladhatja (egy negyedéve az volt a várakozás, hogy a 18 százalékos szint körül lehet, az első 9 hónapban egyébként jóval magasabb, 22,1 százalék volt).

2022 hátralévő részében a harmadik negyedévben látottnál kisebb mértékű, de pozitív profit hozzájárulást vár a menedzsment az orosz leánybanktól. Az ukrán leánybank teljesítményét elsősorban a kockázati profil alakulása befolyásolhatja.

A gyorsjelentésben a menedzsment megjegyzi, hogy a lakossági jelzáloghitelek és a KKV-hitelek esetében 2023. június 30-ig meghosszabbított, illetve bevezetett kamatplafon egyszeri hatása az idei negyedik negyedéves eredményben kerül majd elszámolásra. A jelenlegi kamatkörnyezetből kiindulva ez a jelzáloghitelek esetében nagyságrendileg 21 milliárd forintnyi, a KKV-hitelek esetében pedig további 21-26 milliárd forintos negatív eredményhatással járhat adózás előtt.

Richter

Ami a kilátásokat illeti, a cégvezetés februárban, az orosz-ukrán háború kitörését követően borúsabban látta az idei évet, az első hat hónap számait követően azonban optimistább hangot ütött meg, és közölte, hogy ismét elérhető lehet az eredeti cél, ami 10 százalékos bevétel-és eredménynövekedést vetített előre 2022-re.

A menedzsment most megerősítette a korábbi várakozást, cél a teljes évre továbbra is a 10 százalékos bevételdinamika a devizaárfolyam változások hatását kiszűrve.

Magyar Telekom

Az év hátralévő részére a menedzsment azt várja, hogy továbbra is erős nyomás helyeződik a nyereségességre az egyre nagyobb kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben.

Ennek ellenére azonban, mivel az év eddig erősen alakult, a teljes évre vonatkozó bevételi célkitűzését felfelé módosította a menedzsment: korábban 1-3 százalék közötti bevételnövekedést várt az idei évre, most 5 százalékos dinamika a friss prognózis.

A nagyobb bevételnövekedés segít majd mérsékelni az infláció költségekre gyakorolt negatív hatását, valamint a távközlési pótadó EBITDA-csökkentő hatását.

Az idei bevételnövekedési várakozások kívül nem módosított a publikus célkitűzéseken a menedzsment sem a 2022-es évre, sem 2023/2024-re.

Jellemzően esnek az árfolyamok

Az ukrajnai háború alaposan megijesztette a befektetőket, akik tavasszal két kézzel adták azoknak a vállalatoknak a részvényeit, amiknek volt kitettségük Oroszország és Ukrajna felé, így annak ellenére, hogy utólag visszanézve a cégek kifejezetten jól teljesítenek, a részvényeik már nem annyira.

A blue chipek árfolyamai közül egyedül a Molé emelkedett idén, 5 százalékot, a Richteré 5 százalékot esett, a Telekomé 22 százalékot, a legnagyobb esés pedig az OTP-nél volt, a bankpapír árfolyama az elmúlt napok ralijával együtt is 38 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: appledesign, Getty Images