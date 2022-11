Rossz hírek a Vodafone-tól, szakad az árfolyam

A féléves gyorsjelentés fontosabb számai:

A cégcsoport 22,5 milliárd eurós bevétellel zárta 2022 első félévét, ami 2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, az organikus növekedés 2,5 százalék volt.

A szolgáltatási bevételek és a készletértékesítések is hozzájárultak a féléves növekedéshez, a devizaárfolyam-változások azonban kedvezőtlenül hatottak.

A távközlési szolgáltatók működési teljesítményt mérő fontos mutatószáma, az organikusan számított EBITDA AL 7,6 milliárd euróra rúgott, ami 2,6 százalékos csökkenés év/év alapon. A bevételek növekedését ellentételezte egy tavalyi egyszeri tétel egy jogi ügy rendezésével kapcsolatban Olaszországban, valamint a németországi üzletág gyengélkedése.

A Vodafone működési eredménye 12 százalékkal nőtt 2,9 milliárd euróra, köszönhetően a közös vállalatoktól származó magasabb eredményeknek, valamint az értékcsökkenési leírás és az amortizáció csökkenésének.

Az adózott eredmény 1,2 milliárd euróra rúgott, miután a működési eredmény növekedését és a befektetési eredményeket adóhatások ellentételezték. Az egy részvényre jutó eredmény 3,52 eurócent volt, szemben a bázisidőszaki 3,4 centtel.

A működési cash flow 2,7 százalékkal csökkent a működőtőke és a magasabb adófizetési kötelezettség következtében. A szabad cash flow 3,2 milliárd eurós kiáramlást mutatott az EBITDA AL csökkenése, valamint a licensz-és spektrumdíjak emelkedése következtében.

A nettó hitelállomány 3,9 milliárd euróval növekedett, 45,5 milliárd euróra, miután a szabad cash flow negatív lett, valamint 1,3 milliárd eurónyi osztalékot kifizetett a cég és további 1 milliárd euró költött részvény-visszavásárlásokra.

A szolgáltatási bevételek csökkenése gyorsult Németországban az első negyedévhez képest a második negyedévre, főként szélessávú ügyfelek elvesztése miatt. Az olaszországi és spanyolországi teljesítmény szintén romlott negyedév/negyedév alapon, ami a két ország mobilpiacán tapasztalható intenzív versenynek tudható be. Nagy-Britannia azonban jól teljesített, ahol a fogyasztói áremelkedések után erősödtek a szolgáltatási bevételek, és az üzleti szegmens ismét növekedésnek indult - közölte a vállalat.

A kilátásokkal kapcsolatban nem jó hír, hogy a Vodafone csökkentette az idei évre vonatkozó várakozásait, amit a magasabb energiaköltségekkel és egyes piacok, például a német, az olasz és a spanyol piac gyengélkedésével indokolt.

Az idei cash flow-prognózisát 200 millió euróval vágta vissza a cég vezérigazgatója, Nick Read, 5,1 milliárd euróra. A core profit 15,0-15,2 milliárd euró közé eshet idén, szemben a korábbi 15,0-15,5 milliárd eurós célkitűzéssel. Az elemzői várakozások már így is pesszimisták voltak, a cash flowra vonatkozó konszenzus 5,14 milliárd euró volt, az eredményvárakozás pedig 15,11 milliárd euró volt a jelentést megelőzően.

Lépéseket teszünk a magas energiaköltségek és az emelkedő infláció gazdasági következményeinek enyhítésére

- mondta Read, hozzátéve, hogy ezek között szerepelnek az európai áremelések is. A cégvezető lépéseket tesz a cégcsoport egyszerűsítésére és a növekedés felgyorsítására, törekszik arra, hogy előmozdítsa a konszolidációt Európában. A múlt hónapban üzletet kötött az Altice-szal egy 7 milliárd eurós üvegszálas hálózat kiépítéséről Németországban, a múlt héten pedig bejelentette, hogy a Vodafone többségi részesedésének akár felét is eladja befektetőknek a Vantage Towersben. Kedden pedig új, 1 milliárd eurós költségmegtakarítási célt jelentett be a vállalat.

A féléves gyorsjelentést és a várakozások csökkentését csalódottsággal fogadták a befektetők, a Vodafone részvényeinek árfolyama 7 százalékot esett a délelőtti kereskedésben.

A Vodafone árfolyamának alakulása

