Ugrik az olajár, az amerikai tőzsdék emelkednek

A kedvező amerikai termelői árindex-adatok érkezése után továbbra is kiváló a hangulat a tengerentúli tőzsdéken, a legnagyobb emelkedést a tech-túlsúlyos Nasdaqnál láthatunk, de az S&P 500 és a Dow is feljebb tudott eddig kerülni a kereskedésben. A szektorokat tekintve a kisker-óriások teljesítenek ma a legjobban, miután kedvező harmadik negyedéves számokat közölt a Walmart és a teljes évre vonatkozó profitelőrejelzését is megemelte, a versenytásak közül az Alibaba, a Target, és a Macy's részvénye is komoly pluszban van.