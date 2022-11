Összeomlott a metaverzum-sztori, lehet mindent elölről kezdeni

Sok minden történt azóta, hogy a Facebookot tavaly október végén átnevezték Metává, hogy ezzel is hangsúlyozzák a nagy metaverzum fejlesztési terveket, például elszállt az infláció, a világ jegybankjai meredeken emelik a kamatokat, kitört az ukrajnai háború, a tőzsdék meredek esésbe kapcsoltak, a befektetők pedig fedezékbe vonultak, ez mind eliminálta a nagy metaverzum őrületet, a sztorihoz kapcsolódó eszközök durván át/leárazódtak. Miközben még idén év elején is arról szóltak a hírek, hogy több százezer vagy akár millió dollárért cserélnek gazdát virtuális földek, hajók, műalkotások, és egyre többen használják a virtuális világokat, mostanra komoly visszarendeződés történt, mert bár a Meta gőzerővel megy előre, és költ el több tízmilliárd dollárt a saját virtuális világának a fejlesztésére, a metaverzum-eszközök, tokenek, telkek ára zuhanórepülésben van. Az árfolyamok alakulás alapján azt lehet mondani, hogy a metaverzum-sztoriról még nem lehetett lemaradni, ez egy olyan társasjáték, ahol az elmúlt hónapokban mindenkit visszaküldtek a startmezőre. Aki kimaradt, nem maradt le.

Pedig jönnek a hírek

Nem lehet azt mondani, hogy ne érkeznének hírek napi rendszerességgel metaverzum-fejlesztésekről, csak hát a való világban annyi megoldásra váró probléma van, ami háttérbe szorítja a virtuális eseményeket, hogy a fókusz most finoman szólva sem itt van.

Pedig egymást érik a bejelentések, hogy csak néhány példát hozzunk:

gombamód szaporodnak a virtuális világok, a nagy úttörők, mint a Decentraland vagy a Sandbox mintájára, saját tokennel, virtuális földekkel jönnek létre újabb és újabb világok.

Tuvalu jelentette be a napokban, hogy mivel a tengerszint emelkedése miatt az ország hamarosan eltűnik, valamit tenni kell, hogy a kultúrájukat, történelmüket megmentsek vagy legalábbis megörökítsék, így beköltöznek a metaverzumba, digitálisan hozzak létre az országot, ezzel Szöul és Barbados példáját követik, amelyek szintén virtuális világba költöznek,

a Renault nemrég bejelentette, hogy a digitális transzformáció keretében létrehozza a világ első ipari metaverzumát, amivel jelentős költségmegtakarítást, károsanyag-kibocsátás csökkenést érhetnek el, és az autóik is a korábbinál lényegesen gyorsabban kerülhetnek majd piacra a tervezéstől a termékbevezetési idő lerövidítésével,

bejelentették, hogy létrehozzák a világ első kannabisz-tematikájú metaverzumát, amely az iparág szereplőit és a fogyasztókat köti majd össze,

a foci vb előtt a FIFA a Robloxban hozta létre a saját virtuális világát, amelyet folyamatosan fejlesztenek majd, és ahol a szurkolók interaktív játékokat, nyereményjátékokat találnak.

Miközben azonban zajlanak a fejlesztések, a befektetői és felhasználói érdeklődés gyakorlatilag összeomlott.

Metaverzum-kapcsolt részvények

A metaverzum sztoriba részvényeken keresztül is be lehet fektetni, számtalan, a virtuális világokhoz kapcsolódó tevékenységű vállalat részvénye érhető el a tőzsdéken:

választhatjuk a nagy tech cégek részvényeit, ezek a vállalatok még csak most indultak el a metaverzumosodás útján, és ez egyelőre még nem csapódik le sem a bevételeikben, sem a profitjukban, de sok szempontból ők (is) alakítják majd azt, ahogy a metaverzumok fejlődnek, közülük több jelentett be már metaverzum-fejlesztési terveket, vagy tervezi a későbbiekben elindítani saját metaverzumát. A legtöbb energiát és pénzt már most is a Meta fekteti a sztoriba, de metaverzummal kapcsolatos tervek vannak más nagy tech cégeknél Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Walt Disney, Sony, Alibaba, Tencent, Baidu) is,

a metaverzum-szerű tulajdonságokkal rendelkező virtuális világok között fontos szerepet töltenek be a videójátékok, számos fejlesztő cég közülük tőzsdén jegyzett, így a Roblox, az Electronic Arts, az Activision Blizzard, a több tízmilliós felhasználói bázissal és az Animal Crossing nevű metaverzum-szerű digitális világával a Nintendo vagy a PUBG metaverzumára építő dél-koreai Krafton,

de fontosak azok a vállalatok is, amelyek szoftvereinek segítségével létrehozzák és üzemeltetik a metaverzumokat, ilyen például a Unity Software, amely több területen, például az építészetben vagy a videojátékok tervezésében a vezető platform az interaktív, valós idejű 3D-s tartalmak létrehozására és működtetésére, vagy a Globant, amely informatikai tanácsadásra és termékfejlesztésre specializálódott, többek között az AR/VR, a média és a szórakoztatás, és a digitális élmény területén, de az Adobe-nak és az Autodesknek is van kapcsolódási pontja a metaverzumhoz,

és a metaverzumok működtetéséhez fizikai infrastruktúra, szerverparkok, azokban pedig chipek is szükségesek, hiszen a virtuális világok működtetése rendkívüli számítási kapacitást igényel. Itt jönnek a képbe olyan félvezetőgyártók, mint az Nvidia, a Qualcomm, az Intel vagy a Taiwan Semiconductor.

Az elmúlt hónapok tőzsdei esését ezek a szektorok is alaposan megszenvedték, sőt, a tavaly őszi nagy hype utáni csúcsokról sok esetben jóval nagyobbat esett a metaverzum-kapcsolt részvények árfolyama, mint amekkora a szélesebb piaci esésé volt, elég csak a Metára gondolni, aminek az árfolyama idén 65 százalékot esett, miközben a szélesebb amerikai részvénypiacot reprezentáló S&P 500 értéke csupán 16 százalékot.

A nagy tech cégek részvényárfolyama két számjegyű mértékben esett idén, a játékgyártóknál már vegyes a kép, de a leginkább metaverzumszerű platformot futtató Roblox idén elveszítette az értékének kétharmadát, a szovtvergyártók részvényárfolyama is nagyot esett, és az elmúlt évek sztárjai, a globális chiphiány miatt elszálló árfolyamú chipgyártó-részvények is megszenvedték az elmúlt hónapokat.

Még erősebb számokat láthatunk, ha nem az idei teljesítményt nézzük a részvényárfolyamoknál, hanem a korábbi csúcshoz képest nézzük az esést, mivel a lejtmenet nem az ukrajnai háború kitörése után, hanem sok esetben már jóval előtte, tavaly októberben elkezdődött.

Több évvel ezelőtti szintekre estek vissza az árfolyamok, az Intel 2014-es, az Alibaba 2015-ös szintre zuhant, de a legtöbb metaverzum-kapcsolt részvény árfolyama is 2-3 éves mélyponton áll.

Metaverzum-tokenek

A legtöbb virtuális világ saját tokennel rendelkezik, amellyel az adott platformon vásárolhatnak a felhasználók. Ahogy elmúlt az őrület a metaverzumokkal kapcsolatban, és ahogy egyre mélyebbre esett más kriptoeszközöknek, a Bitcoinnak és társaiknak az árfolyama, úgy esett a metaverzum-tokeneké is. Miközben a legnagyobb kapitalizációjú és legismertebb ilyen token, a Decentraland (Mana) piaci értéke a csúcson még közel 10 milliárd dollár volt, most már csak 800 millió dollár körül áll, de hasonló pályát futottak be más tokenek is, az árfolyamuk csak idén 80-90 százalékot esett.

A Decentraland token árfolyama most 2021 márciusi szinten áll, vagyis ott, ahol az első nagy emelkedés előtt, de más metaverzum-tokenekre is igaz, hogy a nagy hype előtti időkbe lökték vissza az árfolyamokat.

Virtuális föld

Tavaly november és idén január között volt a legnagyobb az eufória a virtuális földek piacán, akkor még olyan tranzakciókról szóltak a hírek, mint Cursio Research 5 millió dolláros bevásárlása a TCG Worldben, vagy a Republic Realm 4,3 millió dolláros virtuális ingatlanvásárlása a Sandboxban, az akkori hangulatot jól jellemzi az, amit a Tokens.com vezérigazgatója mondott:

olyan most virtuális telekbe fektetni, mint 250 évvel ezelőtt Manhattanben, amikor a várost építették.

Az őrület azonban itt is elmúlt, a metaverzum-kapcsolt részvények vagy tokenek piacához hasonlóan a virtuális földek piacán is jelentős áresést láthattunk, a WeMeta által gyűjtött adatok alapján az egyes platformokon kínált legolcsóbb földek ára is jelentősen esett. Idén januárban a csúcson a Decentraland-ben 8700, a Sandboxban 8400 dollár körül volt a legolcsóbb föld, most viszont már 300 illetve 1500 dollár körül is hozzá lehet jutni ilyenhez, vagyis több mint 80 százalékos volt ebben a kategóriában az áresés.

Forrás: WeMeta

A virtuális földek átlagos eladási ára év elején még 30 ezer dollár felett állt, mostanra viszont a nagyobb platformokon 2-3 ezer dollár közelébe, a kisebbeken pedig 700-1500 dollár közé estek az átlagárak, vagyis a csúcshoz képest 90+ százalékos volt az esés.

Forrás: WeMeta

Közben a forgalom is alaposan visszaesett, miközben idén év elején még hetente több tízmillió dollár értékben cseréltek gazdát a virtuális telkek, most már csak néhány százezer dollárról beszélhetünk.

Forrás: WeMeta

Címlapkép: Xavier Arnau & Miguel Navarro, Getty Images