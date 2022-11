Üzleti felhasználók kezébe adja az applikációfejlesztést az SAP és a Coursera

Portfolio 2022. november 17. 12:40

A Las Vegasban tartott SAP TechEd konferencia keretében jelentették be az SAP Buildnek az elindítását, melynek révén átlag felhasználók is fejleszthetnek applikációt üzleti szoftvereik egyes folyamatainak automatizálásához. A rendszer egy alacsony kódigényű – úgy nevezett „low code” – fejlesztői környezet, melynek lényege, hogy programozói képesség nélkül, moduláris elemekből, ezerféle sablon segítségével „drag and drop” módszerrel állíthatnak össze a felhasználók saját alkalmazásokat, így kímélve a vállalati büdzsét, vagy éppen tehermentesítve a pandémia után megnövekedett vállalati fejlesztői várólistákat.