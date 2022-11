Megérkeztek a vevők, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

A magyar kormány még október közepén úgy döntött, hogy jelentősen támogatni fogja a hazai geotermikus energia térnyerését, ami a friss tervek szerint az évtized végére akár évi 1-1,5 milliárd köbméter földgáz kiváltásával tudja csökkenteni az ország kiszolgáltatottságát. Többek között a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) lett megbízva a jogszabályi környezet kialakítására és a fejlesztések és beruházások lehetőségeinek mérlegelésére, az új akcióterv keretében meghirdetett pályázat során pedig most be is jelentettek egy nagyszabású támogatási kört, a TIM ugyanis közel egymilliárd forint összegű támogatásban részesítheti a PannErgy tagvállalatát, magát a PannErgy-t pedig 1,6 milliárd forinttal támogatják, a két bejelentett projekt során Miskolcon és Budapesten mélyíthetnek le geotermikus termelőkutakat.