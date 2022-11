Rendkívüli adót vet ki az osztrák kormány az energiacégek többletnyereségére

Az osztrák kormánykoalíció úgy döntött, hogy ideiglenesen rendkívüli adót vet ki az energiavállalatok többletnyereségére. A tervet Werner Kogler alkancellár és Magnus Brunner pénzügyminiszter jelentette be pénteken.

Werner Kogler azt mondta, hogy a fosszilis energiaszektorban tevékenykedő cégek esetében az adó 40 százalék lesz, ami azonban 33 százalékra csökkenthető, ha a vállalat megújuló energiába fektet be.

Magnus Brunner pénzügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy

egy ilyen lépés tisztességes, mivel a többletnyereség véletlenszerű, az Ukrajna elleni orosz invázió miatt emelkedő energiaárakkal függ össze.

Az osztrák kormány 2-4 milliárd euró közötti bevételre számít, az intézkedés várhatóan 2023 végéig marad érvényben.

Az Európai Bizottság március 8-án a REPowerEU közleményében azt javasolta, hogy a tagállamok ideiglenesen vezessenek be rendkívüli adót minden energiaszolgáltatóra. A Bizottság becslése szerint ezekből az intézkedésekből akár 200 milliárd euró is keletkezhet, amit a háztartások magas energiaszámláinak részbeni ellensúlyozására lehet felhasználni. Októberig pedig 15 európai ország jelentett be, javasolt vagy vezetett be extraprofit-adót az energiavállalatok esetében.

