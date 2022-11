Mindent elfelejthetünk, amit eddig a fociról gondoltunk – Mennyit ér egy hónap hírnév?

Rengeteg kritikát kapott már a vasárnap kezdődött katari futball-világbajnokság, hiszen néhány évtizede elképzelhetetlen lett volna, hogy november második felében, légkondicionált stadionokban rajtoljon el a világ második legjelentősebb sporteseménye. Az ázsiai ország 12 éve nyerte el a rendezést, azóta folyamatos botrányoktól hangos az esemény, komoly korrupciós vádak mellett az utolsó pillanatban betiltották az alkoholfogyasztást a stadionokban, míg a németek arra figyelmeztették szurkolóikat, hogy a vb hivatalos applikációja kémprogramként is funkcionálhat, így ne használják azt.

A rekordok világbajnoksága kezdődött

Vasárnap délután a Katar-Ecuador mérkőzéssel kezdetét vette a futball-világbajnokság, ami valószínűleg minden eddigi tabut ledönt majd a labdarúgással kapcsolatban. Az megszokott, hogy a házigazda játssza az első meccset, azonban rögtön a nyitómérkőzés rögtön rávilágított arra, hova tart a modern futball. Nem rég ugyanis nem csak Katar, de Ecuador részvétele is elképzelhetetlen volt.

És négy év múlva ez csak még látványosabb lesz, hiszen a jelenlegi 32 helyett már 48 csapat vehet részt az eseményen észak-amerikában 2026-ban.

A történelem során ez a második világbajnokság Ázsiában a 2002-es japán-koreai közös rendezés után, a Közel-Keleten viszont soha nem volt még hasonló, ami az olimpia után a világ második legjelentősebb sporteseményének számít. Ráadásul ezt sem a régió egyik nagyhatalma, például Szaúd-Arábia rendezi, hanem még a helyben is kis országnak számító Katar.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) részéről a törekvés elsősorban az, hogy eddig kevésbé lefedett, de fizetőképes piacok felé nyisson a foci. Az első mérkőzéseken az látszik, hogy Katar igyekezett mindenben alkalmazkodni, átvenni az európai trendeket, sokszor lehet az az érzésünk, hogy például részben statiszták töltik meg a stadionokat, akiknek előre ki van adva, melyik csapatnak kell „szurkolniuk”. Más kérdés, hogy közben az olyan a focihoz hozzátartozó külsőségeket, mint az alkoholfogyasztást megtiltották, ami komoly botrányt gerjesztett. Főleg azért, mert mindezt néhány nappal a vb rajtja előtt lépték meg.

Sosem látott költségek

Gazdaságilag is egyedülállónak tűnik a jelenlegi világbajnokság, hiszen valószínűleg sosem fordult még elő, hogy a szervező 220 milliárd dollárt költsön el az eseményre. Ez több, mint Katar egyévi GDP-je, ami nagyságrendileg 180 milliárd dollár.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a katari pályázat 2010-es sikere óta az ország évente átlagosan elköltötte nemzeti össztermékének 10 százalékát a vb-rendezés ürügyén.

Magyar viszonylatban ez azzal érne fel, ha például egy hasonló sportesemény kapcsán tíz évig évente átlagosan mintegy 6000 milliárd forintos kiadása lenne a költségvetésnek. Vagyis nem csak nominálisan, de valószínűleg GDP-arányosan is ez a valaha volt legdrágább rendezés. Ennek oka pedig elsősorban az, hogy a katari futball-infrastruktúra eddig elmaradott volt, gyakorlatilag a nulláról kellett felépíteni hét új stadiont és felújítani egy nyolcadikat.

Csak összehasonlításként: négy éve Oroszország 11,6 milliárd dollárt, míg nyolc éve Brazília 15 milliárd dollárt költött a világbajnokság rendezésére. Vagyis nagyon magasan a legdrágább foci vb-ről beszélhetünk,

majdnem hússzor annyiba kerül, mint négy éve az oroszok rendezése.

Valószínűleg ennek a hatalmas befektetésnek jelentős része sosem fog megtérülni. A 220 milliárd dollárba persze beletartoznak olyan infrastruktúraberuházások, mint az új metróvonal építése, ami a világbajnokságtól függetlenül megtérülhet. A becslések szerint a sokat bírált stadionépítések 10 milliárd dollárból valósulhattak meg, a fennmaradó 210 milliárd pedig az egyéb közlekedési, távközlési, turisztikai beruházásokat fedezhette. A már említett új metróvonal például 36 milliárd dollárba kerülhetett Dohában, de egy teljesen új repülőtér és több mint száz szálloda is épült.

Ugyanakkor a világbajnokság költségei nem érnek véget a döntővel, hiszen a hasonló sportesemények, olimpiák, világbajnokságok esetén már megszokott, hogy a létesítmények fenntartása a következő években is dollármilliókat emészt fel. Különösen igaz lehet ez Katar esetében, ahol valószínűleg a következő évtizedekben nem lesz olyan sportesemény, ami megtöltené a most felépült stadionokat.

Érdekes adat egyébként, hogy a világbajnokság nyolc stadionjának befogadóképessége összesen 380 ezer fő, miközben Katar 2,6 milliós lakosságából mindössze 313 ezren voltak állampolgárok 2017-ben, vagyis

még ha mindenki egyszerre kimenne meccset nézni, akkor sem tudnák megtölteni az összes stadiont.

Ezek után nem nehéz elképzelni, mi lesz például a vb után egy helyi bajnokin a 40-60-80 ezres stadionokban, melyek fenntartási költsége kiemelkedően magas lehet a légkondicionálás és a legmodernebb technológia miatt. Sok közgazdász szerint ilyen esetekben még az is jobban megérné, ha az esemény után egész egyszerűen lebontanák a stadionokat, de az arab ország esetén ezt nehéz elképzelni.

Ki lesz a vb legnagyobb nyertese?

A fenti számok mellett nem csak az a kérdés, hogy a brazil, a német, az argentin vagy a francia válogatott örülhet majd karácsony előtt, hanem az is, ki lesz a világbajnokság nyertese gazdaságilag és üzletileg. Katar számára a gigantikus összeg valószínűleg sosem térül meg, amit beleöltek a rendezésbe, vagy azonban valaki, aki már most nagy nyertesnek tűnik, a FIFA.

A nemzetközi szövetség fedezi az operatív költségeket, mint például a résztvevő válogatottak elszállásolása, vagy a pénzdíjak. Andrew Zimbalist, a sportgazdaságtan szakértője a Sportico hasábjain vezette le ezeket: a csapatok között összesen 440 millió dollárt osztanak szét, amiből a nyertes 42 milliót kap, de még a csoportmeccsek után kiesők is 9 millió dollárral lesznek gazdagabbak. Ezeken felül 247 millió dollárba kerül a folyamatos tévéközvetítés a FIFA-nak, 326 milliót visznek el a csapatok költségei és 207 milliót a világbajnokságon dolgozók bérköltsége.

Zimbalist összesítése szerint a szövetségnek 1,7 milliárd dollárjába kerül a rendezés, miközben elsősorban a jogdíjakból és a szponzoroktól 4,7 milliárd dolláros bevétele van.

Vagyis az már most világosan látszik, hogy a FIFA lesz a világbajnokság egyik nagy nyertese. A 3 milliárd dolláros profit mintegy 10%-át a szövetség elkölti saját működési kiadásaira, a fennmaradó részt pedig futballfejlesztési támogatásként szétosztja a nagyjából 200 tagországa között. Így még a legkisebb ország is átlagosan 10 millió dollárt kaphat az esemény nyereségéből.

Miért ér meg Katarnak minden pénzt a vb?

Vagyis a rendező ország valószínűleg minden eddiginél nagyobbat bukhat a világbajnokságon még úgy is, hogy a 220 milliárd dolláros kiadáshoz persze bevételek is társulnak. Gyakran szokták felhozni a hasonló sportesemények mellett a turizmus felpörgését, azonban Andrew Zimbalist szerint ennek sokkal kisebb a jelentősége üzletileg, mint gondolnánk. Most például az eseményre 1,3 millió embert várnak összesen, ha azt feltételezzük, hogy mindenki négy napig marad átlagosan és napi 300 dollárt költ el, akkor a teljes bevétel alig 1,5 milliárd dollár lehet a katari gazdaság számára – vezeti le a szakértő.

Persze az arab ország más előnyökben is reménykedik, gyakran hozzák fel érvként, hogy a hasonló eseményeket világszerte több milliárd ember nézi élőben, ez az országimázs pedig nehezen kifejezhető dollárban. Zimbalist szerint azonban Katar esetében erősen kérdéses, a végső imázs, hiszen a korrupciós botrányok, a stadionépítéseken történt halálesetek, a rekord drága jegyek inkább negatív képet rajzolnak az országról. Ebben az esetben pedig nem biztos, hogy igaz a régi szlogen, hogy „a negatív reklám is reklám”.

Persze gazdaságilag van racionalitása egy katari vb-rendezésnek, ha nem is ilyen áron. Az olaj- és gázbevételekre építő ország ugyanis abban bízik, hogy a nemzetközi figyelemmel új alapokra tudja helyezni a gazdaságát, egyre nagyobb részt képviselhet a turizmus és a szórakoztatóipar. Ugyanakkor ebből a szempontból sem biztos, hogy jó az esemény negatív sajtója, a folyamatos botrányok, melyek visszatarthatják a látogatókat az országtól.

Címlapkép: Francois Nel/Getty Images