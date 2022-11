Aggódik Elon Musk: súlyos válság fenyeget

A világ leggazdagabb embere szerint recesszió közeleg és aggódik, hogy a Fed törekvése az infláció csökkentésére tovább ronthat a helyzeten. Musk legújabb Twitter-posztjában kamatcsökkentésre szólította fel az amerikai jegybankot, különben felerősödhet egy súlyos recesszió esélye – mondta el a Tesla alapítója.

Nem ez az első alkalom, hogy Elon Musk gazdasági válságra figyelmeztet, október végén azt jósolta, hogy globális recesszió lesz, ami 2024 tavaszáig tarthat. De hozzátette, hogy csak találgat.

Trend is concerning. Fed needs to cut interest rates immediately. They are massively amplifying the probability of a severe recession.