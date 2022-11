Céges napelem: mégsem vonták vissza a vitatott követelményt, de nem lefutott az ügy

Az érintettek körében szárnyra kelt híresztelésekkel szemben nem került ki a saját fogyasztásra telepítendő céges napelemes rendszerekhez előírt kötelezettségek köréből a rugalmassági kapacitás létesítésére vonatkozó kritérium. A következő hetekben ugyanakkor egyeztetések várhatók az ügyben, vagyis továbbra is mutatkozik esély a szabályozás közeljövőbeli módosítására.

A Mavir üzemi szabályzatába még júliusban került be az az új előírás, mely szerint a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) kivételével minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez névleges teljesítőképessége 30 százalékának megfelelő teljesítőképességű, úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítése szükséges.

A villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntarthatóságára hivatkozva bevezetett új követelmény azt jelenti, hogy lényegében minden, a csatlakozási igényét május 2. után benyújtó naperőmű-beruházáshoz elvárt valamilyen megfelelő rugalmassági kapacitás telepítése. Ez praktikusan akkumulátoros energiatároló, gázmotor vagy egyéb hagyományos nem időjárásfüggő erőművi technológia lehet, de a kritérium az úgynevezett fogyasztó- vagy keresletoldali válasz révén is teljesíthető.

Az előírás vonatkozik azokra, a hálózatra nem, csak a saját fogyasztás közvetlen fedezésére termelő (úgynevezett visszwattvédelemmel ellátott - visszwattos) fotovoltaikus erőművekre is, amelyekkel a vállalatok a piaci energiaárak elszállása miatti terheiket igyekeznének mérsékelni. Az átvitelirendszer-irányító indoklása szerint ennek az az oka, hogy bár a visszwattos erőmű nem táplál be a rendszerbe, a kiegyenlítetlenség, amit okoz, gyakorlatilag ugyanolyan, mintha betáplálással rendelkező időjárásfüggő erőműről beszélnénk, tehát ugyanígy szükséges az általa megnövelt tartalékigényeket fedezni. A saját fogyasztás céljára termelő naperőművel rendelkező üzemek hálózati vételezési igénye ugyanis a naperőmű termelésével együtt változik, az időjárásfüggő jellegből adódóan pedig olykor rövid idő alatt is jelentősen hullámozhat, a fogyasztási igény ingadozását okozva.

A követelmény bevezetése jelentősen megdrágítja az ipari és egyéb nagyobb energiafogyasztók saját fogyasztás céljára termelő naperőmű-beruházásait. A 2023. január 1-én induló, 100 milliárd forintos keretösszeggel induló Gyármentő Beruházási Hitelprogram ugyan a vállalatok napelemes beruházásaihoz is igényelhető, de miután hitelről van szó, sok cég számára ez nem jelent érdemi segítséget. Sok cég, ipari szereplők, üzemek, gyárak, irodaépületek és önkormányzatok azonban még a plusz költségek mellett is szívesen belevágnának a fejlesztésbe, mert így jelentősen mérsékelni tudnák rezsiszámlájukat. A kritérium teljesítésének nehézségei, illetve ellentmondásossága miatt ugyanakkor ma lényegében nincsenek ilyen új beruházások.

Mivel számos társaság számára létfontosságú lenne a saját naperőmű létesítése, a vállalatok érthető módon bíznak benne, hogy az ezt sugalló hivatalos megnyilatkozások nyomán a rugalmassági kapacitás telepítésére vonatkozó követelmény visszavonásra kerül. Ettől valószínűleg nem függetlenül az érintettek körében terjedni is kezdett, hogy a kritériumot hatálytalanították, amire a Mavir oldalán megjelentek téves értelmezése is ráerősíthetett. Ezzel szemben a helyzet az, hogy a Mavir üzemi szabályzatának napi rendszereséggel vélhetően csak kevesek által nyomon követett módosításai egyelőre nem igazolják ezen reményeket.

Ugyanakkor az egész magyar gazdaság számára nagy jelentőségű téma az energetikai terület kormányzati felelősségi köreinek átalakítása, vagyis a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnése és a december 1-jén létrejövő új Energiaügyi Minisztérium felállása közepette és után is napirenden maradhat.

Értesüléseink szerint ugyanis a következő hetekben egyeztetések várhatók a rugalmassági kapacitás követelmény ügyében az állami tulajdonú átvitelirendszer-irányító és a napelemes, illetve energiaintenzív cégek képviselői között.

A Portfolio Energy Investment Forum című, október 4-i konferenciáján elhangzottak alapján a követelmény újragondolása összefügg a kormány uniós tárgyalásaival is, mindez pedig arra utalhat, hogy továbbra is mutatkozik esély a szabályozás közeljövőbeli finomítására, akár a szóban forgó kritérium visszavonására is.

