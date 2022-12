Kilőtt a gázár

Emelkedéssel kezdi a hetet a holland TTF gáztőzsdén jegyzett gáz ára, miután a héten sarkvidéki levegő tör be Európába, emellett pedig az orosz Ural típusú kőolajra kivetett árplafon is bizonytalanságot vet fel a piacokon.

Ma reggel 7,7 százalékos pluszban van a gázár, ezzel pedig újra a 150 eurós megawattóránkénti szint közelében áll a jegyzés. A mostani 147 eurós szint 17,2 százalékkal van magasabb az előző heti 124,4 eurós mélyponthoz képest, a december 1-én elért 165 eurós szinthez viszonyítva pedig 12,2 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Forrás: tradingeconomics.com

Ami az időjárást illeti, december első felében sarkvidéki hideg tör be Európába, amely igazi próbatételként szolgál majd az uniós tagállamoknak, akik továbbra is igyekeznek minimalizálni fogyasztásukat, annak ellenére, hogy közel maximális szintig emelkedtek az uniós gáztárolók töltöttségi szintjei a betárolási időszak végére.

Az időjárás okozta, szezonális volatilitás mellett jelenleg az orosz Ural típusú kőolajra kiszabott, 60 dolláros hordónkénti árszinten meghatározott árplafon is növeli a bizonytalanságot a gázpiacon, főként azért, mivel Oroszország válaszlépéssel fenyegeti a szankciókat alkalmazó országokat, a továbbra is magas kitettségük miatt ez pedig érzékenyen érintheti az Európai Unió tagállamait. Fontos megjegyezni, hogy az orosz földgázra jelenleg nem vonatkoznak szankciók - csak az orosz csővezetékes gázszállítás szünetel -, így továbbra is a kontinens legmeghatározóbb energiaforrásai között van az orosz csepfolyósított-földgáz (LNG).

Címlapkép: Getty Images