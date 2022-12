Megütötték a tőzsdéket a vártnál jobb amerikai adatokat követően

Portfolio 2022. december 05. 16:02

Ázsiában jó hangulatban telt a kereskedés, azt követően, hogy a befektetők egyre optimistábbak a kínai szigorú járványügyi korlátozások enyhítését követően. Európában egész nap kedvezőtlen hangulatban telik a kereskedés, és Amerikában is mínuszban nyitottak a piacok. Amerikában a vártnál jobb PMI adatok továbbra is erős képet festenek a gazdaságról, a publikálást követően megütötték a tőzsdéket, valamint a dollár is erősödik.