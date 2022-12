Üzemanyaghiány Magyarországon: a Mol szerint beindult a pánikvásárlás

A Mol szerint beindult a pánikvásárlás a benzinkutakon, miután több helyen napokkal ezelőtt elfogyott a hatósági áras üzemanyag, majd az autósok felvásárolták a drágább fajtákat is - írja a Telex. Közben az ország különböző pontjairól érkező beszámolók arról tanúskodnak, hogy valóban rosszabb lett a helyzet az üzemanyagok piacán az elmúlt 2 napban, ahol volt benzin vagy dízel, ott hosszú sorok alakultak ki. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a Mol finomítójában elhárították a műszaki hibát és kezd helyreállni a finomítói kapacitás.

A lap arról számolt be, hogy a Mol szerint elindult a pánikvásárlás, ráadásul sokan készleteket halmoznak fel, ami tovább súlyosbítja a helyzetet.

A Mol levelében leszögezi, hogy töltőállomásai továbbra is nyitva tartanak, a tartálykocsik folyamatosan úton vannak, a Dunai Finomító karbantartásán pedig szintén dolgoznak és a terveknek megfelelően haladnak.

Az elmúlt napokban sorozatosan számoltunk be az aktuális üzemanyagpiaci helyzetről cikkeinkben. A helyzet az elmúlt 1-2 hétben kezdett súlyosbodni, ám mára kijelenthető, hogy a piaci anomáliák (benzinárstop, kínálati hiány, túlzott kereslet, importhiány, százhalombattai üzem alacsonyabb kapacitása, stb) beindították a fogyasztók nem racionális reakcióját és túlzott vásárlásba kezdtek.

Olvasóinktól folyamatosan kapjuk az információkat az ország legkülönbözőbb pontjairól, hogy az egyes benzinkutakon hogyan akadozik a kiszolgálás, miből nincs a kúton, vagy épp milyen hosszú sorok állnak a töltőállomásokon.

Hasonló fejleményekről számolt be hétfő este az RTL Híradója. Ezek szerint vasárnap estére az ország számos pontján alakult ki üzemanyaghiány és a helyzet hétfőre sem javult sokat.

Azokat a kutakat, ahol volt benzin, onnan lehetett felismerni, hogy az autósok hosszú sorokban várakoztak.

Egyik olvasónk beszámolója szerint ilyen volt például hétfőn késő este a fővárosban a Pesti úton az OMV kút, ahol számítása szerint 26 autó várakozott egyszerre a tankolásra. Egy másik olvasónk azt írta: a 18. kerületben a Cziffra György úti Shell kúton már napok óta lezárták a kutakat, hogy ne lehessen beállni tankolni, mert nincs semmilyen üzemanyaguk. Az Üllői út 661. szám alatti Mol benzinkúton benzint készlethiány miatt nem adnak, a dízel korlátozva még elérhető volt.

Az RTL szerint rára kijelenthető: szerencse kell ahhoz, hogy elsőre találjon olyan kutat valaki, ahol elsőre meg tud tankolni. A csatornának nyilatkozott a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó, aki szerint

hétvégén az ársapka kivezetéséről elterjedt álhírek miatt 30-40%-kal nőtt a tankolások száma.

Szerinte a pánikvásárlások és a Dunai Finomító gondjai miatt fogyott el sok helyen az üzemanyag. Azt is mondta, hogy

mindenképpen örömhír, hogy a műszaki hibát elhárították, ezért várhatóan a következő napokban a finomítói kapacitás folyamatosan emelkedni fog.

A szövetség értesülését a Mol nem erősítette meg az RTL-nek, de nem is cáfolta. Közleményükben azt írták: "napi 24 órában dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán, a terveinknek megfelelően haladunk az újraindításhoz szükséges munkákkal, hogy a jelenlegi 50-55%-os kapacitásról mielőbb visszatérjünk a teljes kapacitásra". Grád Ottó szerint a kiesett importra is szükség van, ehhez ki kellene vezetni a hatósági árat.

Az ATV hétfő este megkérdezte az Orbán-kormány minisztereit és államtitkárait, ők maguk mit tapasztaltak a kutakon. Csák János kulturális és innovációs miniszter járja a vidéket is, és tud tankolni, Menczer Tamás felesége a hétvégén a harmadik kútnál tudott tankolni - a KKM államtitkára azt mondta, “ellátási problémák vannak” -, míg Hoppál Péter államtitkár Pécs környékén szinte mindenhol tudott tankolni, de a nagyvárosban “a sofőrje már körbenézett”. Menczer Tamás külügyi államtitkár a csatorna kérdésére azt mondta, a felesége a hétvégén tankolt a budapesti agglomerációban, és nehezen tudott tankolni, több töltőállomást is végig kellett látogatnia, Budapesten is. “Dieselt tankolt, körülbelül a harmadik benzinkútnál. Budakeszin laknak, ott a benzinkúton nem talált, ezért bejött Budára” - mondta Menczer Tamás.

Menczer Tamás munkatársunk kérdésére, hogy fenn kell-e tartani az ársapkát, azt mondta: “ellátási problémák vannak, ez világos, ez gondot okoz”, az illetések, a kormány dolgoznak azon, hogy ezeket elhárítsuk.

Szerinte minden eshetőséget nyilvánvalóan számba kell venni, “most tette le az esküt az új energiaügyi miniszter, a kormány nyilvánvalóan minden megoldási lehetőséget számba vesz, de egy ilyen fontos kérdésnél higgadtan kell dönteni” - fogalmazott.

Címlapkép forrása: olvasói fotó, egy OMV benzinkút a budapesti Pesti úton 2022. december 5-én.