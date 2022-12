Gyárleállítás közben: mi lesz veled, Dunaferr? - Exkluzív interjú a menedzsment tagjával

Elsődlegesen a kisebbségi tulajdonos támadását teszi felelőssé a Dunaferr RMS és HR igazgatója a társaságcsoport jelenlegi nehéz helyzetéért, ez ugyanis elbizonytalanította a vasmű üzleti partnereit, ami kritikus helyzetbe sodorta a céget. Sevcsik Mónika a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában ugyanakkor azt is elmondta, hogy a menedzsment is vállalja a felelősséget a tevékenységéért. Mindezek mellett minden kényesebb ügyről is beszélgettünk, így az újraindítás esélyeiről, feltételeiről, a menedzsment - kisebbségi tulajdonosok és szakszervezet által felemlegetett - illegitimitásáról, a kisebbségi tulajdonosokhoz való viszonyukról, hogy ez az elmérgesedett vita nem rendezhető-e a felek között párbeszéd útján és arról is, hogy hogyan kívánják rendezni a tulajdonosi viszonyokat Cipruson. Az interjúból kiderült továbbá, hogy a menedzsment hálás a kormánynak, amiért az egy múlt heti határozatával lehetővé tette, hogy a gyár egységei biztonságos úton álljanak le. Ha ez nem így valósult volna meg, akkor az katasztrófahelyzettel fenyegetett volna az egész városra nézve. A gyár menedzsmentje bízik abban, hogy később lesz lehetőség újraindítani az üzemeket, a nyers vas- és acélgyártást is, ehhez számítanak a dolgozókra, valamint tőkeerős szakmai partner bevonására és nem mellékesen az állam támogatására. Ebben a helyzetben a társaság mondása a következő: "ezt a helyzetet addig túl kell élni". Azt is elismerte érdeklődésünkre, hogy felgyorsult a munkaerő elvándorlása.

Mielőtt a legaktuálisabb fejleményekkel kezdenénk a társaság életéből, mely szerint a múlt héten elkezdődött a társaság üzemeinek és gyártóegységeinek biztonságos leállítása, egy kis múltidézés sem ártana. Hány évet érdemes visszautazni az időben, hogy megtaláljuk arra a választ, hogy miért jutott idáig a vasmű?

Az elmúlt két évet idézném fel, mert ezen idő alatt olyan események történtek az ISD Dunaferr Zrt. életében, amelyekre korábban soha nem volt példa. Kialakult ugyanis a tulajdonosok között egy vita és ennek következtében elindult egy támadássorozat a kisebbségi tulajdonos részéről, a vasas szakszervezet egyértelmű támogatásával.

Megítélésünk szerint teljesen jogtalan, szabálytalan és törvénytelen eszközöket használnak ennek során, mindezt azzal a céllal, hogy átvegyék a Dunaferr irányítását és kijátsszák a többségi tulajdonost.

A vissza-vissza térésük nagyon megnehezíti a vállalat életét. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy ezalatt zajlott a Covid-járvány, illetve annak gazdasági következményei, melynek hatására a társaság külföldi, német, olasz, osztrák vevői nagyon lecsökkentették megrendeléseiket, mivel bezártak és nem dolgoztak. Majd mindezekre a hatásokra jött a háború, ami az alapanyagok oldalán okozott számunkra logisztikai nehézségeket. Igaz, ez a helyzet mostanra javarészt helyreállt.

Gondolom a rendkívül energiaintenzív vasműnek nem jött jól az energiaárak legutóbbi elszállása, ami csak fokozta a bajt?

Valóban, az energiaárak óriási emelkedést mutattak, volt olyan időszak, amikor 20-30-szoros áremelkedés volt tapasztalható az év eleji földgázárhoz képest, és a villamosenergia ára is elszaladt. Közben viszont a vas- és acélpiacon a piaci árak drasztikusan lecsökkentek a kereslet elmaradása miatt, mert a háború mindenhol óvatosságra intette a gazdasági szereplőket. Mégis, mindez még nem okozott volna olyan óriási problémát a Dunaferrnél, mint amit a kisebbségi tulajdonos és a hozzájuk csapódó emberek támadásai okoztak.

Fotó: Dunaferr

De hogyan tud egyáltalán egy ilyen tulajdonosi vita negatív hatást kifejteni az üzletmenetre?

Nagyon sok partnerrel, vevővel, beszállítóval dolgozunk együtt, és ettől a támadássorozattól mindenki megrettent. Nem értik a partnereink, hogy az EU-ban, egy jogállamban hogyan fordulhat elő ilyen gyárfoglaló kísérletsorozat, például amikor a készenléti rendőrségnek kell megakadályoznia, hogy egy verőemberekből pénzért felbérelt sereg „elfoglalja” a gyárat. De ilyen ügy az is, amikor egy nemzetközi csaló, egy ál-Habsburg jelentkezik a kisebbségi tulajdonosi kör megbízásából, hogy igazgatósági tagként eljárhasson a vállalat nevében.

Minden ilyen támadás után, ami az elmúlt két évben megtörtént, mindig újra és újra el kell kezdenünk a bizalom felépítését.

Ugyan ez megítélésem szerint sikerült is, de pénzügyileg egyre nehezebb helyzetbe kerültünk, mert mindig kár érte a társaságot a bizalomvesztés miatt. Ha valaki a cégbíróságnál bead egy változás bejegyzési kérelmet az automatikus felületen, akkor megtévesztésre is tudja használni azt az adatlapot, mely úgy mutatja, mintha a bejegyzés alatt állna egy új képviselő, holott ez csak egy kérelem, amit a bíróság el fog bírálni, gyakorlatilag amíg ez meg nem történik ez semmit nem jelent. Előfordult például a legutóbbi támadásnál is, hogy ilyen nem jogerős papírral próbálják befolyásolni a külföldi - a magyar jogban talán kevésbé járatos - alapanyag-szállítónkat, emiatt

a partnerek kivárnak nem szállítanak és ez kritikus helyzetbe sodorta most a gyárat.

Nem mindegy, hogy a tulajdonosi vitából fakadó bizonytalanság milyen állapotban ér egy céget. 2009-16 között a sorozatos óriási veszteségek jellemezték a vasműt, illetve 2019-ben 40 milliárdos veszteség termelt, a saját tőke is mínuszban állt, tehát már korábban is lehetett látni, hogy a cégnél távolról sincs minden rendben.

Az acélpiac jellemzője, hogy hullámzik, a konjunktúrától függően. Hogy ez milyen mértékű, mekkora kihívásokat jelent a beszerzési-, értékesítési- és az energia árak vonatkozásában, azt már valóban 2019-ben megtapasztaltuk. A rossz nemzetközi környezetre reagálva a Dunaferr meg is próbált költségmegtakarító intézkedéseket bevezetni, amelyek nem voltak népszerűek és ekkor alakult ki a vasas szakszervezettel is a vita. Gyakorlatilag belekényszerítették a Dunaferrt a kollektív szerződés felmondásába, mert az együttműködésük teljes hiányában még súlyosabb intézkedésekhez kellett folyamodnunk.

Rátérve az aktuális és égető ügyekre. A múlt héten kihirdetett kormánydöntések alapján úgy tűnik, hogy az állam a leállítást készíti elő, és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínre, miután az E.On bejelentette, hogy lekapcsolja az áramot a telephelyen. Most ez átmenetileg nem történhet meg, de ez az átmeneti áramellátás sem fog örökké tartani. Hol tart ez a folyamat, mit remélnek tőle és egyáltalán túlélheti-e ezt a tragikus pontot a vállalat?

A folyamatos kisebbségi tulajdonosi támadások okozta bizonytalanság miatt nem jutottunk hozzá időben az alapanyaghoz, ami a termelés visszaesésével és a bevételek csökkenésével járt együtt.

Mostanra elmondható, hogy a termelés is minimális szinten működik. A legtöbb gyáregységünk gyakorlatilag áll.

Az energiaárak totális elszállása miatt folyamatos volt az egyeztetés az E.On-nal, de mivel a likviditási nehézségek miatt fizetni nem mindig tudtunk, ezért bejelentették a Dunaferr lekapcsolását az áramellátásról. Éppen ezért

a Dunaferr nagyon hálás a magyar kormánynak,

hogy gyors döntést hozott és gyakorlatilag a lekapcsolásról szóló bejelentés éjszakáján megszületett az a két kormányrendelet, ami a Dunaferr számára rendkívül pozitív hatással bír.

Hogyan lehetne a gyár leállításáról szóló határozatokat pozitívan értékelni?

Azért értékeljük ezt pozitívnak, mert

ha az E.On azonnal lekapcsolta volna az áramot, akkor egy olyan leállás valósult volna meg, ami katasztrófahelyzettel fenyegetett volna az ott dolgozókra, a lakosságra, a városra nézve,

illetve magukra a berendezésekre is, hiszen ez egy kiemelt veszélyességű üzem. Ez a rendelet azt mondja ki, hogy biztonságos és szakszerű leállítást kell megvalósítani, és ebbe beleértendő, hogy olyan módon kell leállítani ezeket a berendezéseket, hogy azok ne károsodjanak később újraindíthatók legyenek.

Tehát akkor ezek szerint Önök nem tettek le arról, hogy a közeljövőben újraindítsák ezeket az üzemeket?

A rendelet megjelenését követően napi kapcsolatban vagyunk a katasztrófavédelemmel, amellyel a mi műszaki, illetve biztonsági igazgatóságunk kollégái folyamatosan kommunikálnak.

Jelenleg egy olyan terv elkészítése zajlik, amely biztosítja, hogy a leállás úgy valósuljon meg, hogy később legyen lehetőség az üzemek újraindítására.

Ez a fő berendezéseink esetében kritikus fontosságú ügy. Két berendezéscsoportról beszélünk: a két nagyolvasztóról, valamint a kokszoló blokkokról és annak az egyéb vegyészeti üzemi berendezéseiről, gyakorlatilag ezek a szűk keresztmetszetek. A nagyolvasztónál voltak már átmeneti leállások korábban, de a kokszoló blokkok vonatkozásában nem volt még ilyen. Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy vannak olyan műszaki lehetőségek, amelyekkel ezeknek a blokkoknak az állagát sokkal jobb feltételekkel, körülményekkel meg tudjuk őrizni, mintha az áram azonnali lekapcsolásával járó kényszer leállás történt volna meg.

Még akkor is, ha nem biztos az energiaellátás?

Azért kell biztosítani az energiaellátást most, hogy a leállítás biztonságosan, szakszerűen valósuljon meg.

Hogyan indulhatna újra a gyár ezek után?

A jövő feltétele egy tőkeerős szakmai partner bevonása.

Az elmúlt időszakban úgy tapasztaltam, hogy ennek a kérdésnek a megítélésében van egy tévedés. A menedzsmentnek lehetősége van üzemeltetési, működtetési szerződést kötni egy megbízható partnerrel. Nincs szó arról, hogy a menedzsment a vállalat értékesítését tervezné, hiszen erre jogköre sincs. A működést szeretnénk biztosítani és érdeklődő is van. Elkészült egy szerződés ami, ott van a befektető partnernél. Ez a partner az, aki biztosíthatná az alapanyagot, finanszírozná a béreket, a működési költségeket, lehetővé tenné, hogy a Dunaferr teljes kapacitással működjön. Ilyen üzemeltetői megállapodás megkötésre a menedzsmentnek van lehetősége, mert ez nem tulajdonosi kérdés. De közben látni kell, hogy komoly döntésről van szó, például a befektető oldaláról 120 millió euró nagyságú összegben kell alapanyagot biztosítani a termeléshez. Könnyen belátható, hogy ilyen érzékeny helyzetben a támadás és zavarkeltés, hatalmas károkat okoz, kételyeket támasztanak a partnerben.

De milyen befektetői körnek lehet vonzó és miért egy ilyen állapotban lévő vasmű?

A Dunaferr elhelyezkedés szempontjából nagyon jó helyzetben van, elsősorban logisztikailag, mind az alapanyag beszállítás, mind a késztermék kiszállítása tekintetében. A másik nagy előnye a szakértelem. A harmadik a technológia rugalmassága: speciális végfelhasználói igényekhez tudunk alkalmazkodni, és ha arról van szó, akár rövid idő alatt kis mennyiségeket is tudunk gyártani. Ezeket nyilván látják a befektetők, ezért is érdeklőnek.

Korábban indultak felszámolási eljárások a cég ellen, ezek most hogy állnak?

Sajnos megjelentek alaptalan cikkek, mintha a Dunaferr már felszámolás alatt állna. Az igaz, hogy voltak korábban felszámolási kérelmek, de ezek mindegyikét elhárította a Dunaferr, mindig sikerült megegyezni eddig a partnerekkel. Egy ilyen kritikus helyzetben vannak támogató partnerek, vannak kevésbé türelmes partnerek, ez abszolút érthető. De a legtöbb partner azt is látja, hogy akkor tud hozzájutni a pénzéhez, ha a Dunaferr lélegzethez jut, tudja a termelését folytatni. A vállalat a partnerei felé is szeretné kifejezni a köszönetét a türelmükért, a támogatásukért. Ezekkel a partnerekkel több évtizede dolgozunk együtt.

Tehát a menedzsment, vagyis Önök ezeket a szerződéskötéseket megléphetik, mert közben a kisebbségi tulajdonosok úgy érvelnek, hogy a menedzsment illegitim és ilyen üzleti döntéseket nem hozhatnak.

Igen megléphetjük, a gyár működtetésével kapcsolatos szerződéseket megköthetjük, aláírhatjuk, sőt kötelességünk is így tenni.

Teljesen alaptalan híresztelés, hogy a menedzsment illegitim.

Mire alapozzák ezt Önök, mert ha jól tudom, Jevgenyij Tankilevics sem cégvezető már a Dunaferrnél?

Tankilevics úr 2012 óta munkavállalója az ISD Dunaferr Zrt.-nek. Az azóta fennálló munkaszerződésében a munkaköre legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettes. Én RMS és HR igazgatói munkakörrel rendelkezem 2014. júliusa óta. A mi munkakörünk azóta sem változott, a társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti szervezeti képviselői vagyunk a Dunaferrnek, hasonlóan a többi igazgatóhoz. A közgyűlés évente nevezte ki a cégvezetőt azaz Tankilevics urat, aki 2020. szeptember 30-áig volt cégvezető azt követően, soha nem használta a cégvezetői titulust, hanem legfőbb általános vezérigazgató-helyettesként képviseli a társaságot. Tankilevics úrtól kaptam eseti képviseleti meghatalmazásokat, amivel eljárhatok különböző ügyekben.

Egyikünk sem intézkedhet sem az igazgatóság, sem a közgyűlés, sem részvényesek nevében. Nekünk arra van felhatalmazásunk, hogy a Dunaferrt működtessük, megóvjuk a vagyonát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Jevgenyij Tankilevics, az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója beszélget a Duneferr helyzetérõl, fejlõdésérõl tartott sajtótájékoztató után a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2018. február 20-án. Forrás: MTI Fotó: Kovács Attila

Ugyanez érvényes Dr. Nagy Péter ügyvéd úrra, aki állandó meghatalmazással képviseli az ISD Dunaferr Zrt-t jogi ügyekben. Mi elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy a vállalatnál csak jogszerű, törvényes úton felhatalmazott tulajdonosi képviselő intézkedhet. Ennek nem része az, hogy valakik időről időre váratlanul megjelennek a cég kapujában ismeretlen papírokkal a Steelhold képviselőjének kiadva magukat. Ez egyáltalán nem életszerű, soha nem így zajlott a Steelhold Limiteddel a tulajdonosunkkal a kapcsolattartás, együttműködés. Ahogy a korábban az ál-Habsburg és más ál-képviselők, úgy Maxim Nelin sem képviselője a Steelhold Limitednek, a Steelhold vezetői nem is ismerik őket.

Nagy Péter, az ISD Dunaferr Zrt. vezetõ jogásza a Dunaferr igazgatósági épületében tartott sajtótájékoztatón 2021. április 19-én. Elõszerzõdést kötött az ISD Dunaferr Zrt. és a Bécsben bejegyzett, komoly nehézipari cégekkel, erõs kazah háttérrel rendelkezõ, tõkeerõs Safin GmbH, valamint új cégként bejegyzés alatt van a Safin Donau Acélipari Zrt. dunaújvárosi székhellyel - ismertette a vállalat vezetõ jogásza. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Ezek szerint tehát igazgatósági hatókörben Önök nem járnak el, akkor hogyan tudta Ön megtámadni a cégbíróságon a kisebbségi tulajdonosok által kezdeményezett november végi közgyűlés határozatait?

Mint részvényes támadtam meg a november 21-i jogtalan, törvénytelen közgyűlést. Amellett, hogy RMS és HR igazgató vagyok a társaságnál, de részvényes is egyben, így kötelességem, hogy mindenféle törvénytelen, szabálytalan folyamatot észrevételezzek. Már értesített is a nyomozó hatóság, hogy elkezdték a vizsgálódást.

Amikor befektetői érdeklődésről beszélünk, akkor nem tulajdonosváltásról van tehát szó.

Nem,

nem tulajdonosváltásról van szó, hanem egy üzemeltető, szakmai partner bevonásáról.

Az ISD Dunaferr Zrt. részvénykönyve szerint annak 99,6 százalékos tulajdonos a Steelhold Limited, mellett 0,4% százalékot tesznek ki a kisebbségi tulajdonosok. A Steelhold tulajdonosa az Industrial Union of Donbass, ami jelenleg Ukrajnában csődeljárás alatt áll. Az elmúlt időszakban többször is előkerült az uniós szankciók kihatása, de itt meg is ragadnám az alkalmat és leszögezném: a Dunaferr és egyetlen tulajdonosa sem áll szankció alatt.

Gondolom azért merülhetett fel ez az ügy, hiszen a Vnyesekonombank az ISD Donbassban tulajdonos. És azt is érdemes felidézni ilyenkor, hogy 2016-ban az egyik nagyolvasztó ünnepélyes átadásán Dunaújvárosban volt jelen a Vnyesekonombank első embere, Szergej Gorkov.

Ebben a kérdésben mindig a Vnyesekonombankot hozzák fel, amely Oroszországhoz köthető, de a Dunaferrnek nem tulajdonosa ez a bank. A mi fő tulajdonosunk a Steelhold LTD, a Steelhold többségi tulajdonosa az ISD Donbass és a Donbass mögött többek között egy VEB Invest LLC elnevezésű szervezet, de ők nincsenek rajta semmilyen szankciós tiltó listán. Tehát ez is egy olyan tévút, amely nagyon sok problémát okoz. Például van olyan üzleti partner, amely a Vnyesekonombankra és a szankciókra hivatkozik, miközben több milliárd forintok értékű készterméket szállított el mégsem fizet a Dunaferrnek. Mondván, hogy ők szankciós céget nem finanszíroznak. Ez az állítás rosszhiszemű.

Szergej Gorkov, a Vnyesekonombank (VEB) vezérigazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Jevgenyij Tankilevics, a dunaújvárosi ISD Dunaferr cégvezetõje (középen, b-j) a társaság átépített nagyolvasztójának avatásán 2016. július 25-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Vagyis ha jól érzékelem itt a tulajdonosi jogok gyakorlójának, vagyis a Steelhold Limited körüli helyzetet kell értelmezni és rendezni.

Igen, ezt a jogi vitát kell először tisztázni, így pontot tehetnénk arra támadás sorozatra, ami a Dunaferr hosszú évtizedes működését hozta most méltatlan helyzetbe. Ahogy már mondtam, van a Dunaferr környékén szakmai és pénzügyi befektetői érdeklődés, de mindenki azt kérdezik, hogy hogyan kell az aktuális viszonyokat értelmezni. Olyan kérdéseket kapunk, hogy hogyan fogadhatom el azt, hogy önökkel szerződést írjak alá, hiszen vannak, akik azt mondják, hogy önök illegitim vezetők. Tehát

először a jogi helyzetet kell tisztázni, közben biztosítani a berendezéseink állagmegóvását,

hogy legyen lehetőség a későbbiekben az újraindításukra.

Hogyan rendeznék a Cipruson bejegyzett Steelhold Limited ügyét, amely ugye papíron közvetlenül az ISD Dunaferr közel 100 százalékos tulajdonosa, vagyis a tulajdonosi jogokat ezen a cégen keresztül lehet gyakorolni?

Az ISD Dunaferr Zrt. kezdeményezte egy csődgondnok kijelölését Cipruson a Steelhold Limitednél,

miután ott vita van a tulajdonosok között. Kértük, hogy lépjék ezt meg a társaság rendkívüli nehéz helyzetére hivatkozva. Ez meg is történt, és mivel a ciprusi bíróság is tisztában van azzal például, hogy ál-képviselők próbálnak eljárni Magyarországon, ezért igyekeztek gyakorlatilag pártatlan, sem nem orosz, sem nem ukrán, hanem a magyar személyeket kinevezni az igazgatóságba, felügyelőbizottságba. Sajnos azonban ezt a határozatot Szergej Taruta ügyvédei és Natalja Basinszka megtámadták és a július 18-ra összehívott közgyűlést a megnyitást követően 20 perccel le kellett állítani, pedig az teljesen törvényesen, ciprusi bírósági ítélet alapján - nem pedig hamis okiratokra alapozva – lett a közgyűlés összehívva és tette volna lehetővé a törvényes működés helyreállítását. Ha ma visszagondolunk július 18-ra, amikor a befektető már itt volt, és meg tudtuk volna kötni az üzemeltetési szerződést, most egy teljesen más állapotú Dunaferr-ről beszélnénk, nem lenne az E.On ügy. A valóság azonban másképp alakult és mindezek mellett és jelen helyzetben a kormányrendeletet is pozitívumnak kell tekinteni. Egy ilyen szélsőséges pénzügyi helyzetben ez egy támogatás, egy védelem a Dunaferr részére.

Ha már bejött a képbe a kormány szerepe, milyen kapcsolatban vannak az állammal, kértek-e segítséget?

A Dunaferr több alkalommal jelezte a nehéz helyzetét a magyar kormány felé. Ebben a nehéz időszakban a Dunaferrt felkérték, hogy két hónapos működés vonatkozásában tegyen javaslatot, mire lenne szüksége. A három legkritikusabb területet emeltük ki: ezek a munkabér, a szénbeszerzés valamint a villamos energia ügye.

Bízunk abban, hogy van állami segítő szándék ebben az átmeneti időszakban - akár a gyármentő program kertében is -

ameddig a jogi hátterünket el tudjuk rendezni, mert Cipruson is folyamatban van a Dunaferr által indított eljárás, amely eredményeképpen a vállalat törvényes működése helyre állítható.

Érkezett a megkeresésre visszajelzés a kormány részéről?

Még nem kaptunk választ ezekre a kérdésekre, de a 4500 magyar vas- és acélgyártó szakember, aki fegyelmezetten jelenleg is a munkahelyén tartózkodik nagyon várja a döntést és a segítséget.

Bármilyen támogatás, vagy a külső szakmai, pénzügyi befektető érdeklődésének megítéléséhez szükség lenne arra, hogy a szélesebb közönség is ismerje a Dunaferr friss pénzügyi számait, azonban csak a 2019-es beszámoló adatai ismertek, sem a 2020-as, sem pedig a 2021-es beszámolót nem tették közzé, nyilván közgyűlés hiányában ezt nem is tehetik meg. De lehet-e tudni bármit a főbb számokról, trendekről, az elmúlt 2-3 évről?

2019 után az árbevételében a piaci körülmények miatt csökkenés, a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt a költségekben pedig számottevő növekedés volt, tehát biztos, hogy nehéz időszakot mutatnak ezek a számok.

Van-e olyan forgatókönyv, hogy mi lesz, ha nem érkezik meg időben a külső segítség? Végső soron a gyár is leállhat teljesen. Nem túl nagy ár ez, amit a vasmű, a munkavállalók és az egész térség fizet meg, a tulajdonosi, valamint menedzsment viták miatt?

A cég semmiféleképpen nem tervezi azt, hogy ezt a tevékenységét, a Magyarországon egyedüli nyersvas- és acélgyártást,

ami egy nemzetgazdasági szempontból is stratégiai tevékenység, befejezze. Minden eszközünk megvan, a kollégáink a helyükön vannak, a szakmai-, partneri-, befektetői érdeklődés is megvan. Emlékeztetnék arra is, hogy a menedzsment három éve mindent megtesz azért, hogy a folyékony fázis ne álljon le. A kokszoló működtetése, az ott kialakult vita a DBK Kft.-vel nagyon sok pénzügyi forrás átcsoportosítását igényelte az elmúlt időszakban. A nyersvas- és acélgyártás fenntartása 2500 ember munkahelyével függ össze.

Továbbra is a jogi helyzet tisztázása az elsődleges, valamint az állami segítség bevonása, és közben itt van a szakmai befektető is. A Dunaferrnek ezt a helyzetet addig túl kell élnie.

Igencsak nehéz megítélni a külső megfigyelőknek, de akár a dunaújvárosiaknak, vagy a vasmű dolgozóinak, hogy mi vezetett a vasmű lecsúszásához, és ahhoz, hogy a társaság a szakadék szélére került, és az Ön érveléséből arra következtetek, hogy Ön a kisebbségi tulajdonosokkal folytatott vitát tartja az elsődleges oknak. Ha viszont visszatekintünk a pénzügyi számokra, a korábban felhalmozott veszteségekre, akkor felmerül a jelenlegi menedzsment felelőssége is, hiszen lassan 10 éve irányítják a céget. Mit gondol erről a megközelítésről, az Önök felelőssége ebben a helyzetben elhanyagolható?

Azt kell látni, hogy a kisebbségi tulajdonosi támadások újra és újra bizalomhiányos állapotot eredményeztek, amit nehéz volt időről-időre helyreállítani, még úgy is, hogy a menedzsment a helyén van. A támadások azonban újra és újra visszatértek, megnehezítve a működést.

A menedzsment természetesen vállalja a felelősséget a tevékenységéért.

Az elmúlt másfél évben látványosan elmérgesedett a viszony Önök és a kisebbségi tulajdonos, valamint képviselői között. Nagyon naiv megközelítés és kizárt opció, hogy párbeszéd útján rendezni lehessen a helyzetet?

Törvénytelen, jogsértő papírokkal megjelenő emberekkel nem lehet tárgyalni. Sem Nelin, sem az ál-Habsburg, sem más korábban megtévesztő papírokkal megjelenő személyek nem törvényes képviselői a Steelhold Limitednek. Naivitás párbeszédet emlegetni, amikor fizikálisan, agresszív fenyegetésekkel érkeznek, amit a vasas szakszervezet is támogat a kisebbségi tulajdonos oldalán, és még ráadásul verőlegényeket is a társaságra küldenek. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy már a kezdetektől ilyen intenzitással és agresszivitással indult meg a kisebbségi tulajdonos gyárfoglaló kísérlete.

Múlt heti cikkünkre a másik oldal részéről reagált a Steelhold állítólagos igazgatója, Maxim Nelin. Hogyan viszonyulnak hozzá, mint menedzsment?

Maxim Nelin nem igazgatója a Steelhold Limitednek, a Steelhold Maxim Nelint nem ismeri. A Steelhold cégkivonatban ő nem szerepel, mint igazgató. A támadók taktikája, hogy mindig változtatnak valamit az újabb eljárásukon, hogy a megtévesztés minél hitelesebbnek tűnjön. De a háttérben lévő, a szálakat mozgató személyek és az őket Magyarországon támogatók mindig ugyanazok.

Vagyis a várakozása szerint ha odáig jut a helyzet, nincs akadálya annak, hogy az augusztus óta álló egyik nagyolvasztó is beálljon a termelésbe?

A kollégák nagy örömmel indítanák újra a berendezéseket. Nyilván minél hosszabb a leállás, annál nagyobb kockázattal lehet indítani, jelentős odafigyelést, szakmai munkát, fizikai munkát igényel.

Olyan helyzetben indíthatók ezek a berendezések, amikor az alapanyag egy adott időtávon belül hosszabb időszakra áll rendelkezésre, illetve finanszírozható is.

Hiszen ezek nem olyan berendezések, amiket hétről hétre le lehet állítani.

A működéshez szükséges feltételek a jövőben is rendelkezésre fognak állni? Mennyire lehet versenyképesen acélt előállítani Magyarországon, főleg a mostani nagyon magas energiaárak mellett?

A vas- és acélgyártást az energiaigényes iparágak közé sorolják szerte a világon. Ugyanez a tendencia az EU-ban minden partnernél jelentkezik, ugyanezekkel a nehézségekkel küzdenek, például a szomszédban Kassán és Smederevoban is.

Ez egy nehéz időszak a vas- és acélgyártók számára, de bízunk benne, hogy a háború minél hamarabb véget ér,

és az energiaárak vonatkozásában is látjuk azt, hogy a korábbi 20-30-szoros áremelkedés mára a 10-szeresére csökkent. Nem fog ilyen magasan maradni az energiaár tartósan. Ezt az időszakot túl kell élni. A versenytársaknál, ha van egy stabil tulajdonosi háttér, az nyilván segít nekik a túlélésben.

Ha azt feltételezzük, hogy minden rendeződik, és újraindul a gyártás, képes lesz kigazdálkodni a magasabb költségeket is a Dunaferr?

Ez egy optimista forgatókönyv esetében következhet be, de azt is látni kell, hogy a piaci árak sem maradhatnak lent örökre. Már korábban is voltak a Dunaferr működésében nagyon nehéz időszakok és jobb időszakok, ezekkel is megbirkóztunk. A jogi helyzet miatt új a mostani szituáció, és

valóban az újraindulás extra feladatot jelent majd, de mindenkiben megvan a kitartás, a tenni akarás. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni a munkavállalóknak,

mert biztos nagyon nehéz megérteni, hogy mi zajlik a társaságnál, és mindezek ellenére kitartottak mellette, nap mint nap dolgoznak, viszik az üzemet.

Az évek óta tartó bizonytalanság nem okozott riadalmat és nagyobb elvándorlást a munkavállalók körében?

Nyilván ezek a hírek bizonytalanságot keltenek. A munkavállalók szeretik a Dunaferrt, szeretnek ott dolgozni, nagyon egyedi munkakörnyezetben nehéz munkát, speciális feladatot látnak el, de szeretik a szakmájukat. Nyilván nem mindenki engedheti meg magának, hogy kitartson mellettünk. Rengeteg dolog befolyásolhatja egy-egy ember döntését,

az elmúlt időszakban a korábbinál többen mentek el a társaságtól,

de bízunk abban, hogy a vállalat ügye minél előbb rendeződni fog.

A vezérigazgató-helyettes a múlt heti tájékoztatójában már előrevetítette, hogy lesznek olyan intézkedések, amelyek a leállás miatt érinteni fogják a munkavállalókat. Ezekről lehet már tudni valamit?

Már eddig is elrendelhetett volna állásidőt a munkáltató, de félő, hogy ez sokakat arra sarkall, hogy elhagyják a Dunaferrt. Azzal, hogy a munkavállalók a nehéz körülmények ellenére bent vannak a munkahelyükön és kitartanak kifejezték, hogy számítanak a magyar kormány segítségére és arra, hogy van még jövője a vállalatnak. Minidig is törekedtünk arra, hogy a béreket fizetni tudjuk a munkavállalóknak, de

sajnos ma még nem látjuk, hogy milyen lehetősége lesz a társaságnak ezt folytatni a következő hetekben.

Éppen ezért is várjuk nagyon a kormányzat segítségét.

Címlapkép: Csapolás a 2-es számú kohónál az ISD Dunaferr Zrt. meleghenger-üzemében Dunaújvárosban, a XXXVIII. Vasas- és Kohásznapon 2014. június 21-én. Forrás: MTI Fotó: Soós Lajos