Káros magabiztosság? - Sok magyar cég hiszi, hogy az ágazatának egyáltalán nincs szén-dioxid-kibocsátása

Második alkalommal adta ki a K&H a fenntarthatósági indexét, az elsőként júniusban közzétett mutató a nettó 300 millió forint feletti árbevételű vállalkozások körében végzett felmérés alapján készült. Az eredmények akkor azt mutatták, hogy a cégek többsége tudja, hogy foglalkoznia kell a fenntarthatósággal, de még konkrét lépéseket kevesen tettek. Most, fél év elteltével, valamelyest javultak a fenntarthatósági mutatók, de még mindig magas arányban hiszik azt a cégek, hogy semmilyen szén-dioxid-kibocsátásuk nem keletkezik, és kifejezetten sokan egyáltalán nem tervezik, hogy felállítanak egy klímasemlegességi céldátumot.

A korábbi, 2022 júniusi index eredménye 38 pont volt, az egyes alindexekben azonban nagy volt a szórás, az attitűd teljesített a legjobban 67-es értékkel, míg a mérés és auditálás 12-es számot kapott.

Bacher János, az Impetus Research managing partnere a módszertanról elmondta, hogy a nettó 300 millió árbevétel feletti cégek közül (összesen 32 ezer ilyen cég van) 360-at kérdeztek a telefonos felmérés során október és november között. Az indexet több árbevételi kategóriában is elkészítették, több régióban és iparágban. Az index öt alindexet tartalmaz: attitűd, aktivitás, stratégia, mérés és auditálás, CSR.

Attitűd: azt takarja, hogy mennyire gondolják a megkérdezett cégvezetők, hogy a vállalat egyáltalán tud-e tenni valamit a fenntarthatóság érdekében, vagy például, hogy a zöld működés javítja-e a vevőik szemében a vállalat megítélését.Aktivitás: azt ragadja meg, hogy mit tettek eddig, és mit terveznek még tenni a fenntarthatóság érdekében.Stratégia: olyan témákat taglal, hogy mennyire kezelik stratégiai célként a fenntarthatóságot a cégek, például e szerint választanak-e a beszállítók között.Mérés és auditálás: ez alindex azt takarja, hogy milyen arányban vettek részt a cégek konkrét mérésekben.CRS: a társadalmi fenntarthatósági szempontokat ragadja meg az alindex elsősorban, például a munkavállalókkal való hozzáálláson keresztül.

Hogyan változott a vállalatok fenntarthatósághoz való hozzáállása tavasz óta?

Suba Levente, a K&H fenntarthatósági programjának vezetője elmondta, hogy

A fenntarthatósági index 40 pontra javult a második félévre, a korábbi 38-ról.

Viszont a cégek 40%-a azt hiszi, hogy az ágazatának nincs is szén-dioxid kibocsátása, 47% pedig azt, hogy nagyon alacsony a kibocsátása. Ha ez így lenne, a maradék 13% felelne a teljes szén-dioxid-kibocsátás nagy részéért, ami nem állja meg a helyét - mondta el a vezető. A vállalatoknak tehát sokkal pozitívabb önképük van, mint a valóság.

Továbbá a cégek 40%-a azt gondolja, hogy a versenytársakénál alacsonyabb kibocsátással rendelkezik, 58%-uk szerint hasonló a kibocsátásuk, és csak 2% gondolja, hogy magasabb a kibocsátása a többi cégnél - ez is egy túlzottan pozitív önképet jelent.

Pozitívum, hogy a kisebb (300 millió - 1 milliárd forint közötti) árbevételű cégeknél is beindult az index növekedése, 36-ról 39-re növekedett fél év alatt. Ágazatok között nincs érdemi különbség, kivéve a kereskedelmi ágazatokban dolgozó cégek, amelyeknél alacsonyabb az index. Ennek oka az lehet, hogy míg a gyártók a termékek előállítása során több felelősséget éreznek, addig a kereskedők, akik továbbadják a termékeket, kevésbé érzik a környezetre gyakorolt hatásért felelősnek magukat.

Hogyan változtak az alindexek?

Az attitűd alindex az első félévhez hasonlóan 67 lett és kiderült az is, hogy 84%-a a cégeknek hallott az EU kibocsátás-csökkentési céljairól, de csak 46%-uk tudta megnevezni, hogy mik ezek pontosan.

Az aktivitás alindex egy ponttal 40-re emelkedett. Ez részben annak köszönhető, hogy a cégek energiafelhasználása csökkent, ami pozitívan hat az indexre is. Szintén előrelépés, hogy a felmérés alapján

legutóbb a cégek 2%-a vásárolt zöld energiát, mostanra ez 3%-ra nőtt, de további 4% rövid távon tervezi.

A stratégia mutató négy ponttal 34-re emelkedett, ezen belül nőtt azok aránya is, akik rendszeresen készítenek fenntarthatósági jelentést (13%) és azoké is, akik ezt kommunikálják is (+14%-kal 39%-ra emelkedett)

A mérés és audit alindex 12-ről 16 pontra nőtt, a megkérdezettek 8%-a úgy nyilatkozott, hogy már méri a szén-dioxid-kibocsátását - Suba Levente ennek kapcsán hozzátette, hogy a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy még nem igaz majdnem minden tizedik cégre, hogy komoly méréseket folytatna. Elképzelhető tehát, hogy a kibocsátás mérési módszere, komolysága között nagy eltérések vannak.

Nem fest pozitívan a felmérés azon eredménye, amely a klímasemlegességi vállalásokra vonatkozik,

a megkérdezettek 83% még csak nem is tervezi egy karbonsemlegességi céldátum kitűzését.

A CSR alindex egy ponttal 42-re emelkedett az első félévhez képest, ezen a területen a cégek főként az etikus üzleti tevékenységgel és a munkavállalókkal való megfelelő bánásmóddal foglalkoznak. A nemek arányával csupán a megkérdezettek 21%-a.

Összességében tehát az energiaválság elindított egyfajta tudatosságot a cégeknél, a komolyabb stratégiai döntéseknél a fenntarthatóság azonban még kevés céget befolyásol. A lassú, de pozitív változás a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben jó jel, remélhetőleg a gazdasági nyomás enyhülésével még több energiát tudnak majd erre áldozni a magyar vállalkozások.

Címlapkép: Getty Images