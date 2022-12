Üzemanyagok: több európai országban jöhetnek ellátási gondok

A Slovnaft finomító vezérigazgatója még a hazai üzemanyag árstop esti kivezetését megelőzően nyilatkozott a szlovák parameter.sk oldalnak, ahol elmondta, hogy a jövő év nehéz lesz, de ha a Barátság kőolajvezeték legalább részben működni fog, akkor reményeik szerint sikerülni fog a szlovák piacot ellátni üzemanyaggal.

A cikkben felidézik: az uniós szankciók értelmében február 5-e után a Slovnaft már nem szállíthat orosz olajból készült termékeket külföldre - Csehország kivételével -, ezért a feldolgozott olaj mintegy 40 százalékát más, alternatív forrásból kell beszereznie. Emellett a kormány magas, 70 százalékos különadóval sújtaná a vállalatot - a két intézkedés együtt nehéz helyzetet teremthet, és a szlovákiai nehézségek mellett célpiacaik, Ausztria és Lengyelország kerülhetnek nagy gondba.

Az olaj egy részét a tilalom miatt az orosz helyett más forrásokból kell majd fedezniük, hogy továbbra is exportálni tudjanak. Ez jóval nagyobb költségekkel is jár majd. "Egy tankhajó kőolaj feldolgozása 15 millió dollár pluszköltséget jelent, és még nincs megállapodásunk a horvátokkal az Adria vezetéken való szállításról" - mondta a kihívásokat vázolva.

Utóbbi vezeték szűk keresztmetszete Horvátországban van. A kapacitása mintegy 11 millió tonna évente, a leállásokat, karbantartást is beleszámítva. A nyilatkozat alapján ahhoz, hogy a Mol százhalombattai finomítója és a Slovnaft is működni tudjon a Barátság leállása esetén is, évente legalább 14 millió tonna kőolajra van szükség. És akkor még Csehországba nem jutott olaj, oda további 5 millió tonna kellene.

"Most kezdtünk tárgyalni a horvát féllel, a Janaf céggel a szállításról, de ők mintegy 7-szer magasabb árat kérnek, mint az átlagos európai ár. Ez is növelni fogja a költségeinket. Februártól havi 2 tankhajó kőolajra lesz szükség, amihez biztosítani kell a logisztikai hátteret is" - mondta a Slovnaft vezérigazgatója az Infostart tudósítása szerint.

Világi Oszkár szerint az üzemanyagársapka megmutatta Magyarországon, hogy miként fog működni a piac február 5-e után.

Az importhiány és a finomító leállása okozta, hogy az elmúlt napokra mintegy 300 kúton nem volt benzin vagy csak korlátozott mennyiségben.

"A szolidaritás megszűnik, ha mindenkinek problémái lesznek a hazai ellátással" - mutatott rá, arra utalva, hogy a kereskedőknek máshol jobban megérte eladni az üzemanyagot, mint Magyarországon az alacsony árak mellett.

Hernádi Zsolt elmondta, hogy az európai dízelfogyasztás egytizede esik ki az orosz olajtermékekre vonatkozó tilalom miatt. Ez hatalmas mennyiség és a magasabb költségek és a termékhiány miatt akár két eurónál magasabb ár is jöhet – mondta el Világi Oszkár a szlovák helyzetről.

