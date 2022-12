Összefog a Masterplast és a Market Építő Zrt., új közös kőzetgyapotgyár épül

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Masterplast és a Market Építő Zrt. A vállalatvezetők ünnepélyes keretek között írták alá azt a megállapodást, amelyben főként a magyar és kelet-közép európai piaci igények ellátását biztosító kőzetgyapot hőszigetelőanyag gyárak létesítését célozzák. Ez jelentős lépés a magyar tulajdonú építőanyag-gyártás erősítése felé – közölte mai sajtótájékoztatóján a két vállalat. Tibor Dávid, a Masterplast elnöke elmondta, hogy ezzel a korábban bejelentett, előkészítési fázisban lévő kőzetgyapot gyár mellett egy második gyár is lesz.

Az utóbbi években fokozott ellátási nehézségek jellemezték az ásványi hőszigetelőanyagok hazai piacát, amely mind az építőanyag kereskedelmi, mind az építőipari kivitelezői szegmens munkáját nehezítették. A hőszigetelőanyagok iránti kereslet növekedése tovább mélyítette a hazai piac ellátási problémáit, és rávilágított a magyar tulajdonú gyártói háttér hiányának negatív hatásaira. Az energiaárak drasztikus növekedése, a kibontakozó európai energiaválság és az egyre sürgetőbb klímavédelmi kihívások előrevetítik a hazai piac ellátottságának és a magyar építőipari szereplők versenyképességének további romlását az ásványi hőszigetelőanyagok terén - olvasható a cég közleményében.

A Masterplast és a Market stratégiai együttműködésében olyan kőzetgyapot gyárak közös létesítését célzó határozott szándékát rögzíti, amelyek kifejezetten a magyar és kelet-közép európai piaci igények ellátását biztosíthatják.

Az új gyárak Magyarországon és/vagy Szerbiában létesülhetnek, a partnerek közlése alapján az első közös projekt konkrét terveinek ismertetése már 2023 első negyedévében érkezhet. Két új cég jöhet létre, a két vállalat 50-50 százalékos tulajdoni arány mellett működő gazdasági társaságba szervezi a közös munkát. A gyártási projektek megvalósításához, azok nemzetgazdasági stratégiai jelentősége miatt állami támogatási forrásokkal is terveznek.

Az első a magyar piac ellátásbiztonsága, de bőven juthat termékexportra is – mondta el Tibor Dávid.

Az együttműködés sikerességéhez a Market a nagy projekteken szerzett több évtizedes építőmérnöki és generálkivitelezői tapasztalatával, a Masterplast pedig az építőanyag gyártás technológiai, termelésirányítási, valamint logisztikai és kereskedelmi tapasztalatával járul hozzá – közölte a két cég.

Az energetikai felújítások egy erős részpiac, az újlakás építés terén egy bonyolultabb, nehezebb időszak következik, 2-3 nehéz év elé néz az építőipar. A részvénykibocsátással befolyó összeget a szálas hőszigetelő anyagokra terveztük, ahogy mélyebben vizsgáltuk a piacot, úgy láttuk, hogy a hőszigetelőanyag gyártásra, függetlenül a gyengébb várható építőipari konjunktúráról szükség van. A magas energiaköltségek ugyanis elengedhetetlenné teszik a szigetelést, a magyar lakóingatlan-állomány 80 százaléka korszerűsítésre szorul ebből a szempontból. Amit látunk, hogy most kell lépni, mert egy most elindított beruházás 2024 közepe felé már gyártani tud, és ez a piac egy gyengébb építőipar mellett is működhet, 2025-től pedig még jobb építőipari helyzetre számítunk. Le kell tenni egy gyárat, nem egyet, hanem kettőt, így ebből az egyiket a Markettal közösen építjük. Két gyárban gondolkodunk, Magyarországon és Szerbiában, ezek az egész régiót el fogják tudni látni. Jót fog tenni a hazai piacnak a versenyhelyzet, a hazai építőanyag-kereskedelem is stabillá fog válni. Hiszünk abban, hogy a hőszigetelőanyag-gyártásnak nem lesz alternatívája. Kettő gyárban gondolkodunk innentől kezdve – mondta el Tibor Dávid. Hozzátéve, hogy a Market is előrehaladott fázisban volt Magyarországon egy kőzetgyapotgyár létesítésében.

Befektetőként lépünk fel mind a ketten – tette hozzá Scheer Sándor. Sokszor küzdöttünk azzal, hogy az építőanyag időben, megfelelő mennyiségben meglegyen. A hőszigetelés tekintetében erősen importra szorul Magyarország, 2021-ben előfordult, hogy nem kapott az ország kontingenst, így 100 kamionnyi hőszigetelést kellett Törökországból behoznunk 1700 kilométeren keresztül. Ez egyáltalán nem fenntartható. Ezért sokat foglalkoztunk azzal, hogy hogyan tudnánk a saját teljesítéseinket biztosabbá tenni. Így született az a döntés, hogy be kell lépnünk az építőipari anyagok piacára. Mindenképpen partnerségben gondolkodtunk, az együttműködés mindig előrébb visz – mondta el Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. igazgatóságának elnöke. Ezért született a döntés, hogy az építőanyag gyártásban szerepet kell vállalnunk, a termékfejlesztésben is hozzá tudunk tenni, mint felhasználó – nyilatkozta.

Arra a kérdésünkre, hogy mekkora költsége van egy ilyen gyárnak, illetve, hogy ezekre állami támogatást igénybe lehet-e venni, Tibor Dávid elmondta, hogy szeretnének állami támogatásokat igényelni mindkét üzemhez. A két gyár beruházási összegét még nem tudják megmondani, mert a pontos helyszínek kijelölése folyamatban van. (A Masterplast korábban bejelentett tervei szerint az első kőzetgyapotgyáruk beruházási költsége 20-25 millió euró lenne.)

A Masterplast idén hozta meg a döntést, miszerint belépne az ásványgyapot hőszigetelő anyagok. Egy jelentős, összesen 50 millió eurós beruházást tervezett, aminek finanszírozását nagyrészt az ősszel véghezvitt 9 milliárd forintos részvénykibocsátás adja. A stratégiai fókusz az, hogy európai szinten is meghatározó szigetelőanyag-gyártóvá váljon a vállalat, az ásványgyapot-gyártással kompletté válik a termékkínálat – mondta el korábban Tibor Dávid. Hozzátéve, hogy az ásványgyapot hőszigetelő anyagok piacát jelenleg néhány globális nagyvállalat uralja és magasak a belépési küszöbök, viszont az üzletágban elérhető marzsok is erősebbek, mint a Masterplast jelenlegi profitrátái.

Az eredetileg tervezett kapacitáshoz képest több mint a duplája lesz, amint elkészül a két gyár. A középtávú eredményvárakozásokat ez nem befolyásolja a Masterplastnál - mondta el Tibor Dávid.

A korábbi tervek az első kőzetgyapot-gyárnál 30 ezer tonnás éves kapacitással számoltak.

Az export, import kapcsán felmerülő kérdésekre Tibor Dávid elmondta, hogy elsőként a magyar piac kiszolgálása lesz a cél, majd a fennmaradó kapacitást csoportosítják külföldre. Scheer Sándor hozzátette, hogy a jelenlegi gyakorlat az, hogy az itthon gyártott hőszigetelőanyagok fele marad az országban, a másik fele exportra kerül. Ezen túl, ha más régiós országok kapacitásaiból kapunk kontingenst, akkor érkezhet az országba szigetelőanyag, ha nem kapunk, akkor kell például Törökországból beutaztatni - ahogy azt korábban is említettem - ennek a rendszernek a jövőben meg kell változnia.

A Masterplast árfolyama emelkedik a hírre a ma reggeli kereskedésben, jelenleg 2,7 százalékos pluszban állnak a papírok.