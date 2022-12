Őrizetbe vették a Bahamákon az összeomlott kriptotőzsde ex-vezérét

Őrizetbe vették helyi idő szerint hétfőn a Bahamákon Sam Bankman-Friedet, a csődbe ment FTX kriptotőzsde alapítóját és vezetőjét.

A monogramja alapján gyakran csak SBF-nek nevezett fiatal vállalkozó a kriptovalutalázat meglovagolva a világ egyik vezető kriptotőzsdéjét hozta létre és irányította a Bahamákon, ám november elején az egész kriptobirodalom pár nap alatt kártyavárként dőlt össze. A 2019-ben indult FTX november 11-én csődvédelmet kért, miután nem sikerült forrást bevonnia, a kereskedők pedig 72 óra alatt 6 milliárd dollárt (2300 milliárd forint) vettek ki a rendszerből, majd kiderült, hogy SBF az ügyfelek pénzét is jogszerűtlenül használta.

A 30 éves Bankman-Friedet az amerikai hatóságok kérésére vették őrizetbe a bahamai rendőrök egy nappal azelőtt, hogy tanúskodnia kellett volna a washingtoni kongresszus előtt az FTX csődjéről. A meghallgatáson tervezett felszólalásának írásos változata szerint a céget segítő ügyvédi irodát tette volna felelőssé a történtekért.

A New York-i ügyészség megerősítette, hogy a vállalkozót őrizetbe vették, de nem árult el részleteket arról, hogy pontosan mivel vádolják. A The New York Times című lap úgy tudja: csalás és pénzmosás a vád. Emellett az amerikai tőzsdefelügyelet is visszaélésekkel vádolja.

Az FTX csődjéhez a kriptopiac összeomlása is hozzájárult. Bankman-Fried saját elmondása szerint kereskedő cége, az Alameda Research nettó értéke tavaly még 50 milliárd dollár volt, kezelhető adóssággal, az ő vagyonát pedig 20 milliárd dollárra becsülték, viszont "legutóbb, amikor megnézte, jó, ha 100 ezer dollár volt a bankszámláján".

Címlapkép: Getty Images