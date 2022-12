Ezt is megértük, itt van Donald Trump NFT kollekciója

Ezek a limitált kiadású kártyák csodálatos életművemet mutatják be!

- mondta Trump, aki ezt követően a baseball-kártyákhoz hasonlította az NFT-ket, megjegyezve, hogy reméli az ő kollekciója sokkal izgalmasabb.

A vásárlók egy nyereményjátékban is részt vesznek, ahol olyan nyereményekre van esélyük, mint például egy gálavacsora vagy egy golfmeccs Trumppal.

A bejelentést követően erősen bírálták Trumpot, sőt még magas rangú republikánusok is megszólaltak.

Nem bírom tovább, bárki aki ebben részt vett, még ma ki kellene rúgni

- mondta Steve Bannon, jobboldali médiakommentátor és Trump korábbi vezető stratégája az NFT-kről podcastjében.

Joe Biden amerikai elnök is odaszúrt Trumpnak, mondván, hogy az elmúlt néhány hétben neki is volt néhány igencsak fontos bejelentése. Ezek közé tartozott szerinte az infláció enyhítése, vagy például a házasságvédelmi törvény aláírása.

I had some MAJOR ANNOUNCEMENTS the last couple of weeks, too️ Inflations easing️ I just signed the Respect for Marriage Act️ We brought Brittney Griner home️ Gas prices are lower than a year ago️ 10,000 new high-paying jobs in Arizona {:url}