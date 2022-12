Külföldön az a hír járja, hogy egy nagypályás is kellett a Dunaferr megmentéséhez

A Dunaferr ügyében már korábban is jól értesültségéről ismert, világszinten jegyzett hír- és adatszolgáltató Argus Media szerdai cikkében arról írt, hogy Magyarország arra kérte a Liberty Steelt, hogy küldjön szenet a dunaújvárosi vasműbe annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a kokszoló leállása, amely tragikus következményekkel járt volna a vasmű nyersvasgyártási folyamatára és így több ezer ember munkahelyére nézve. A Lengyelországból átirányított szállítmány 4-5 napra elegendő szén alapanyagot tartalmazott.

Úgy tűnik, a Dunaferr helyzete nagyon rövid távon rendeződni látszik, ami jelentős fordulat még a múlt heti állapotokhoz képest. Múlt héten ugyanis megindult a vasmű egységeinek biztonságos leállítása, ám a héten már több jel utalt a kedvező fordulatra. Ehhez alapvetően két dologra volt szükség:

megjelent egy rendkívüli kormányrendelet (nevezhető ez lex Dunaferrnek is), valamint az ennek nyomán meginduló felszámolási eljárás lehetőséget ad a tulajdonviszonyok rendezésére,

közben elmaradt a kokszoló eredetileg hétfőre, majd szerdára tervezett leállítása.

Az első fejleményről több cikkünkben is részletesen foglalkoztunk, a második fejleménnyel kapcsolatban viszont most szivárognak új és a vasmű fennmaradása szempontjából lényeges információk.

Az energia- és nyersanyagpiacokra szakosodott, iparági híreket is feldolgozó portál azt írta, hogy a Liberty Steel amerikai Elk Creek szenet, cseh CSM szenet és ausztrál Hail Creek szenet szállító vonatokat küldött Lengyelországból Dunaújvárosba. Mindegyik szállítmány körülbelül 1500 tonnára tehető, ami elegendő ahhoz, hogy 4-5 napig fenntartsa a kokszolóüzemet - részletezi a szakportál, amely arra is emlékeztet, hogy a Dunaferrnek szerda reggel 6 órakor kellett volna bezárnia kokszolótelepeit szénhiány miatt. Azt is írják, hogy a vasművet egy kormányzati forrás arról tájékoztatta, hogy az alapanyagot Lengyelországból irányítják át.

Az Argus Media mindezek mellett részletesen ismerteti az elmúlt napok fejleményeit, konkrétan megemlítve a rendeleti úton módosított Csődtörvényt, amit a szakportál is lex Dunaferrként hivatkozik. A portál is azt írja, hogy ez a felszámolási eljárás szükséges ahhoz, hogy a telephely eladására sor kerülhessen. És itt jön a képbe megint a Liberty Steel.

Emlékeztetnek arra, hogy a Liberty már 2021 elején tárgyalt a Dunaferr esetleges megvásárlásáról, Sanjeev Gupta vezérigazgató akkor találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel. A vállalat érdeklődése azonban elillant, amikor finanszírozási problémái keletkeztek.

A portál azt is megemlíti, hogy a Liberty mellett más vevők is érdeklődtek tavaly a Dunaferr iránt, köztük a Metinvest és egy kazahsztáni konzorcium. Az Argus Media nem tudta elérni a Liberty Steel illetékeseit, hogy kommentálják a hírt.

Korábban már többször is hírt adott az Argus Media a Dunaferr körüli fejleményekről:

A cikk végén igencsak érdekes elméletet oszt meg a lap, saját forrásaira hivatkozva. Magyarország nemrégiben beleegyezett, hogy lemond az Ukrajna egységes uniós pénzügyi támogatásával szembeni vétójáról, amiért cserébe az Európai Tanács jóváhagyta a magyarországi helyreállítási terveket és forrásokat. "Egyes források szerint az alap egy részét a Dunaferr működtetésére lehetne fordítani, amíg vevőt keresnek" - fogalmaz a portál.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán