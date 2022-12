Naperőművek: újabb fontos változásokról döntött a kormány

Újabb lényeges változtatásokról döntött a kormány az 50 kW feletti - tehát a háztartási méretűnél (HMKE) nagyobb - napelemes fejlesztések hálózati csatlakozására vonatkozó szabályozásában. A módosítások értelmében a 2022. május 2. előtt befogadott csatlakozási igénnyel rendelkező erőművi befektetőknek nyilatkozatban kell megerősíteniük beruházási szándékukról és a csatlakozás kívánt időpontjáról, amit pénzügyi biztosíték megfizetésével is meg kell erősíteniük. Egyúttal az e beruházók számára kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét másfél hónappal ismét elhalasztották, beruházói szempontból jó hír viszont, hogy megszűnik a szabályozási tartalék biztosítására vonatkozó kötelezettség.

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletek értelmében nyilatkozattételre hívják fel a hálózati engedélyesek – az elosztók és az átviteli rendszerirányító – azokat az erőművi befektetőket, akiknek már befogadott csatlakozási igénye volt 2022. május 2-át megelőzően.

E szerint a 2022. május 2. előtti befogadott csatlakozási igénnyel rendelkező erőművi befektetőknek 2023. január 15-ig nyilatkozniuk kell, melyben meg kell erősíteniük beruházási szándékukat, vagy el is állhatnak attól. A "veszélyhelyzeti" kormányrendelet értelmében azoknak, akik megerősítik befektetési szándékukat, a tényleges csatlakozás kívánt időpontját is meg kell adniuk, amely legkésőbb 2027 lehet. Azoknak a csatlakozási szándékukat megerősítő befektetőknek, amelyek korábban nem fizettek csatlakozási díjat vagy pénzügyi biztosítékot fejlesztési szándékukat pénzügyi biztosítékkal is meg kell erősíteniük, melynek összege a csatlakozási díjba beszámítható. A pénzügyi biztosíték mértéke az igényelt csatlakozási kapacitásra vetítve 4,5 millió forint/MVA (/MW), ami megegyezik a csatlakozási díj - jelenlegi - összegével.

A mostani nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a korában benyújtott 5000 MW-nyi csatlakozási igényt újra megvizsgálják az átviteli és elosztói engedélyesek, hogy naprakész képet kapjanak, milyen mértékű fejlesztésekre lesz szükség a következő években. A szándékok szerint a hálózati engedélyesek az így letisztázott kép alapján a tényleges piaci igények ismeretében, pontosabban tudják megtervezni a hálózatfejlesztési igényeket a 2022. május 2. után benyújtott igények csatlakoztatásához, és kiadni ezekre a műszaki, gazdasági tájékoztatókat és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat - olvasható a MAVIR honlapján a rendelettel kapcsolatban megjelent tájékoztatásban.

A szóban forgó hálózati fejlesztések jelentős idő- és finanszírozási igénnyel rendelkeznek (egy új transzformátor telepítése milliárd forintos nagyságrendet képvisel), és lényegében minden érintett szereplőnek az az érdeke, hogy csak a valóban szükséges beruházások valósuljanak meg, mégpedig lehetőleg minél előbb.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és további 5000 MW-nyi rendelkezik csatlakozási szerződéssel, vagy erre vonatkozó pénzügyi biztosítékkal. Ugyanakkor a meglévő kapacitással csaknem azonos mértékű, 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt 2022. május 2. és 22. között a hálózati engedélyeseknél - közölte a MAVIR.

Ezek között azonban értesüléseink szerint számos olyan projekt is csatlakozási engedélyhez juthatott, amely különféle okok miatt várhatóan nem valósul meg, például azért, mert kihátrált mögüle a finanszírozás. Így ezek tulajdonképpen blokkolják a ténylegesen beruházást tervező új fejlesztők megjelenését az adott hálózati szakaszon, ezért az iparágban számítottak rá, hogy a MAVIR minden csatlakozási engedélyest megkeres és nyilatkoztat arról, hogy potenciálisan megvalósul-e a projekt, különös tekintettel arra, hogy a projektek rendelkeznek-e megfelelő finanszírozási háttérrel. Ennek megléte azért sem magától értetődő, mert az utóbbi időszakban nagymértékben megemelkedtek a kamatszintek, számos projekt pedig elveszítette korábbi vonzerejét. Arra vonatkozóan, hogy a kiadott engedéllyel rendelkező projektek között mekkora lehet azok aránya, amelyek megvalósulása bizonytalan, csak hozzávetőleges becslések vannak iparágon belül is; értesüléseink szerint a különféle várakozások szerint ez akár a 20-50 százalékot is elérheti.

Az átviteli rendszerirányító közlése szerint az érintett befektetők a következő napokban részletes tájékoztatást kapnak, és ez alapján dönthetnek majd a tervezett erőművi, tárolói fejlesztés megvalósításáról.

A valós igények ilyen módon történő felmérésének időigényétől vélhetően nem függetlenül az új rendelet egyúttal 2023. február 1-ről március 13-ra ismét elhalasztotta az elosztói és átviteli engedélyesek által a szóban forgó beruházásokra vonatkozóan kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét.

Legutóbb november elején történt hasonló lépés, miután először augusztusban hosszabbították meg a hivatalosan 2022. május elején hirdetett, a gyakorlatban azonban már 2021-ben elkezdődött csatlakozási stop bejelentésekor közölt határidőt. Az újabb halasztás azt jelenti, hogy a nagy naperőmű-parkok csatlakozási engedélyezése ha csak néhány héttel is, de tovább szünetel, további várakozásra késztetve a fejlesztésben komolyan gondolkodó beruházókat, ami értelemszerűen kedvezőtlenül érinti a projektfejlesztéseket, hiszen csatlakozási engedélyek hiányában nem indulhat új beruházás.

A hálózati cégek korábbi közlése szerint jelenleg 0 szabad hálózati csatlakozási kapacitás áll rendelkezésre az időjárásfüggő termelők számára. Ez jelenleg elsősorban a napelemparkokat érinti, de a kormány új tervei alapján hamarosan a szélerőművek telepítése előtt álló szabályozási korlátokat is megszüntetik, így ezen jövőbeli beruházások szempontjából is lényeges, hogy a szükséges hálózati fejlesztések mielőtt megvalósuljanak. A gondot részben az elosztóhálózat műszaki állapota jelenti, amely az elmúlt időszak jókora fotovoltaikus kapacitásnövekedését követően jelenleg már csak korlátozottan képes kezelni az újonnan telepítendő időjárásfüggő termelő egységeket, másrészt az ezek által előidézett nagy kiegyenlítőenergia-igény.

Egy másik, szintén a pénteki Közlönyben megjelent rendeletben rögzített lényeges változás még, hogy megszűnik a 2022 május 2. után benyújtott csatlakozási kérelmekkel kapcsolatos, az új időjárásfüggő erőművekhez a beruházó számára úgynevezett szabályozási tartalékot előíró, nyáron bevezetett kötelezettség. Amennyiben azonban a beruházó úgy dönt, hogy önként mégis vállalja a villamosenergia-rendszer kiegyenlítéséhez igénybe vehető rugalmassági kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettséget, akkor díjkedvezményben részesülhet.

E szerint tehát a 30 százalékos aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas, újonnan létesített berendezés telepítése és akkreditációja, vagy bármilyen időjárásfüggőnek nem minősülő már korábban telepített berendezés akkreditációja nem lesz kötelező, viszont az erre vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalásért díjkedvezmény adható, amelynek mértéke a termelő és a felajánlott szabályozási kapacitás arányától függ, és legfeljebb a csatlakozási díj 50 százaléka lehet.

Az akkumulátoros energiatároló telepítésével és más módon is megvalósítható, a beruházási költséget jelentősen növelő rugalmassági kapacitást a beruházó saját céljaira nem használhatja, és mindeddig a kapcsolódó konkrét műszaki követelmények értelmezése sem volt egyértelmű az érintettek körében. A kötelezettség eltörlése különösen azokat az ipari és egyéb nagy energiafogyasztókat érinti kedvezően, amelyek saját fogyasztásra termelő napelemes rendszer telepítésével mérsékelnék a nem ritkán már működésüket is fenyegető piaci energiaköltségeiket.

Címlapkép: Getty Images