Jó hír érkezett a Richtertől, új amerikai engedélyt kapott a legnagyobb forgalmú terméke

Az engedély a Vraylar negyedik indikációjára vonatkozik és a készítménynek az antidepresszív gyógyszeres terápia mellett alkalmazott major depresszió kezelésében bizonyított hatásosságán és jól tolerálhatóságán alapul, a tünetek javulását eredményezve a placebóval kezelt betegekhez képest – olvasható a közleményben.

A Vraylar jelenleg az FDA által elfogadott első és egyetlen dopamin és szerotonin parciális agonista, ami a depresszió leggyakoribb előfordulásának kezelésére kapott engedélyt az MDD kiegészítő terápiájaként, valamint az I-es típusú bipoláris zavarhoz kapcsolódó depressziós epizódok kezeléséért.

“Azt követően, hogy az amerikai piacon a készítmény először a skizofrénia és a bipoláris zavar akut mániás és kevert epizódjainak kezelésére kapott engedélyt, nagy örömmel vettük, hogy a bipoláris depresszió és most, a major depresszió kiegészítő kezelésének engedélyezésével kiteljesedhetett a készítmény teljes potenciálja” - kommentálta a hírt Greiner István a Richter K+F igazgatója.

A Vraylar a Richter egyik húzóterméke a specializált termékek között, a legnagyobb forgalmú készítménye, amelyet az Egyesült Államokban az AbbVie-vel partnerségben értékesít.

A cariprazine árbevétele stabilan növekszik, a termék negyedévek óta az amerikai értékesítések fő drivere.

2021. október végén a Richter partnere az AbbVie bejelentette, hogy az USA-ban lezárult mindkét fázis III klinikai vizsgálat, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió kiegészítő kezelésében. Az egyik vizsgálatban a cariprazine a placebo kezeléshez képest statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a Montgomery– Asberg-féle Depresszióértékelő Skála (MADRS) összpontszámának változásában a hathetes kezelés végére, míg a másik vizsgálatban a pozitív eredmény ellenére nem ért el statisztikai szignifikanciát az elsődleges végpontokon. A klinikai vizsgálatok pozitív eredményeire, valamint a rendelkezésre álló adatokra alapozva 2022 első negyedévében az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet (supplemental New Drug Application, sNDA) nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszerés Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), hogy a cariprazine használatát kiterjesszék az aMDD kiegészítő kezelésére, melyet késő áprilisban be is fogadtak felülvizsgálatra.

Az MDD az egyik leggyakrabban előforduló mentális zavar az Egyesült Államokban, nagyjából minden ötödik felnőttet érint ez a betegség élete során. Egy széleskörű, MDD-ben szenvedő felnőtteket vizsgáló amerikai kutatás szerint a betegek mintegy 50 százalékánál maradtak fenn depressziós tünetek az első antidepresszáns kezelést követően. Ha bizonyos depressziós tünetek fennállnak egy antidepresszáns gyógyszerrel történő kezeIés alatt, akkor egy másik készítménynek – amit gyakran kiegészítő kezelésnek neveznek – a terápiához történő hozzáadásával javulás érhető el - közölte a Richter.