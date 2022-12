Lemondásáról indított szavazást Elon Musk

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. {:url} — Elon (Musk) December 18, 2022

A felmérés a tervek szerint hétfőn zárul, bár a milliárdos nem közölt részleteket arról, hogy mikor lépne vissza, ha a felmérés eredményei szerint le kellene mondania.

Egy Twitter-felhasználónak a vezérigazgató esetleges leváltására vonatkozó megjegyzésére válaszolva Musk azt mondta: "Nincs utód".

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor. {:url} — Elon (Musk) December 19, 2022

Musk a múlt hónapban egy delaware-i bíróságnak azt mondta, hogy csökkenteni fogja a Twitternél töltött idejét, és végül új vezetőt fog találni a cég élére.

A szavazás a Twitter vasárnapi irányelvfrissítése után jött, amely megtiltotta a kizárólag más közösségi médiavállalatok népszerűsítése céljából létrehozott fiókok és a rivális platformok linkjeit vagy felhasználóneveit tartalmazó tartalmak használatát. Percekkel a szavazás előtt Musk bocsánatot kért, és azt tweetelte: "A jövőben a nagyobb irányelvi változtatásokról szavazni fogunk".

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Wont happen again. {:url} — Elon (Musk) December 18, 2022

Néhány órával később a Twitter közvélemény-kutatást indított, amelyben azt kérdezték a felhasználóktól, hogy a platformnak legyen-e olyan irányelve, amely megakadályozza, hogy a Twitteren más közösségi médiaplatformokat reklámozó fiókokat hozzanak létre.

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms? {:url} — Twitter (Safety) December 19, 2022

A szabályzat frissítése olyan közösségi médiaplatformok tartalmait érintené, mint a Meta Platformshoz tartozó Facebook és Instagram, valamint a Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr és Post - közölte a Twitter.

A Twitter korábbi vezérigazgatója, Jack Dorsey, aki nemrég befektetett a Nostr közösségi médiaplatformba, egy szóval válaszolt a Twitter bejegyzésére: "Miért?". Egy másik felhasználónak a Nostr promóciós tilalmáról írt bejegyzésére adott válaszában Dorsey azt mondta: "nincs értelme".

A kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTok nem szerepelt a listán.

Címlapkép: Getty Images