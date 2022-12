Elromlott a hangulat, ismét mínuszban a tőzsdék

Európában a pluszos nyitást követően lefelé vették az irányt a tőzsdék, és a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is mínuszban nyithatnak a tőzsdék. Ma is érkeznek fontos gazdasági adatok, idehaza az MNB tette közzé a harmadik negyedéves fizetési mérlegadatokat, emellett pedig a KSH publikálta az októberi külkereskedelmi statisztikák második becslését. Külföldön pedig az Egyesült Királyság után az USA-ból is érkezik a negyedik negyedéves GDP-adatok második becslése.