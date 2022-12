Milyen válság? Soha nem ment ilyen jól a magyar cégeknek

Turbulens éven vannak túl a nagy magyar tőzsdei cégek, a kihívások ritka kombinációjával kellett idén megküzdeniük, és biztosan nem sokan vannak, akik az ukrán háborút, az energia- és forintválságot előre látva sok jót jósoltak volna a vállalatoknak, utólag azonban már tudjuk, korábban soha nem látott rekorderedményt értek el a tőzsdei cégek. Még úgy is, hogy az állami elvonások is alaposan nyomás alá helyezték a profitjukat. Ez nálunk az év egyik legfontosabb, TOP10-es sztorija.

A nagy hazai tőzsdei cégek úgy fordultak rá a 2022-es évre, hogy elvégezték a további növekedéshez szükséges beruházásokat, akvizíciókat, és minden adott volt ahhoz, hogy a koronavírus-válságból kilábalva szép eredményeket érjenek el. Bár az energiaárak és ezzel együtt az infláció már tavaly év végén is emelkedett, az idei év elején még egy relatíve nyugodt 2022-es év körvonalazódott, egy olyan év, amiben a vállalatok learathatják a gyümölcseit az elmúlt években elvégzett munkának. Azonban a vártnál hamarabb ütött be a koronavírus-válság után a következő krízis, és a vállalatoknak villámgyorsan kellett alkalmazkodniuk a kialakult helyzethez. Hogy milyen helyzethez?

Ukrajnai háború,

energiaválság,

nyersanyagpiaci turbulenciák,

forintválság,

magas magyarországi adóterhek,

csak néhány tényező, ami gyökeresen megváltoztatta a cégek működési környezetét.

Ezek ismeretében év elején még kevesen tettek volna nagy tétet arra, hogy pont egy ilyen évben érnek el korábban soha nem látott eredményt a hazai tőzsdei nagyvállalatok. Pedig ez történt.

Ráadásul úgy, hogy az OTP-nek, a Molnak és a Richternek is tetemes a „háborús kitettsége”, és ironikus módon részben ez az, ami új rekordprofithoz segítette őket.

A háború kitörésekor nem ez tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de az OTP jelenleg is jelen van Ukrajnában és Oroszországban, előbbiből nem nagyon szeretne, utóbbiból nem nagyon tud kivonulni. A két leánybank súlya az eszközök és a nettó hitelállomány alapján 7-8 százalék, a csoportközi finanszírozás közel 180 milliárd forint, ha le kellene írni a két bankot, az az elsődleges alapvető tőkét 140 bázisponttal csökkentené. Szóval (mérsékelt) fájdalom itt még jöhet, de egyelőre mindkét leánybank működik, és nem is akárhogy, a harmadik negyedévben mindkettő nyereséges volt, az orosz rekordprofitot ért el, és az első 9 hónap alapján az ukrán bank év elején összehozott vesztesége is jelentősen csökkent.

A Mol működését a most már unalomig ismételt tényező segíti: az Oroszországgal szembeni szankciók hatására az orosz olaj ára elvált a világpiaci folyamatoktól, és jóval olcsóbb, mint a nyugati típusú olajfajták, emiatt az olyan cégek, mint amilyen a Mol is, amelyek továbbra is a relatíve olcsó orosz olajat használják a finomítóikban, tetemes profitra tesznek szert, a Mol több mint kétszer akkora eredményt szállít most, mint a háborút megelőző időszakban.

A Richter második legnagyobb piaca Oroszország, és más nagy gyógyszergyártó vállalatokhoz hasonlóan az ukrajnai háború ellenére a magyar cég sem vonult ki erről a piacról, a hivatalos indoklás a betegek ellátásának biztosítása. A Richter bevételének és profitjának is tetemes része származik erről a piacról, idén a bevételek a tavalyihoz képest másfélszeresére emelkedtek, ebben a lakossági felvásárlások és a rubelerősödés is szerepet játszott.

De túl egyszerű lenne, az ukrajnai háborúhoz kötni a magyar cégek idei kiemelkedő teljesítményét.

Az OTP-t az organikus növekedésen (és itt nem érdemes elfeledkezni a magasabb kamatkörnyezet pozitív hatásairól) túl az egymás után akvirált bankok eredménye segíti új rekordokhoz, a legutóbb megvásároltak közül az albán Alpha Bank számait már tartalmazták az OTP kimutatásai, de a hatalmas szlovén Nova KBM-ét még nem, és akkor még nem is beszéltünk a legújabb szerzeményről, az üzbég Ipotekáról, vagyis a következő negyedévek (legalábbis top line) vélhetően még az újabb rekordokról szólnak majd.

A Molnál sem önmagában a részben az ukrajnai háború miatt relatíve olcsó orosz olaj magyaráz meg minden pozitív hatást, mert például brutálisan magas szénhidrogénárat realizál most a vállalat, ráadásul az üzemanyagok és a nem üzemanyag-típusú termékek értékesítése is meredeken emelkedik.

A Richternél sem csak az orosz értékesítés felfutása tolta meg az eredményt, a dollár erősödése és a forint gyengülése is hatott, a vállalat egyik legfontosabb készítményének, a cariprazine-nek az eladásai tovább bővültek, és a stratégiai nőgyógyászati üzletág bevétele is jelentősen növekedett, de érdemes a kisebb piacokra is figyelni, Kínában és Franciaországban is nagyot nőttek az eladások, a fedezeteket pedig az is javítja, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladja az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését.

A rekorderedményekhez nyilvánvalóan a rekordgyenge forint is hozzájárult, ami több csatornán keresztül hat a vállalatok működésére, de az egyik evidencia az, hogy a külföldről származó bevétel és profit forintban kimutatva gyengébb forint mellett magasabb. Az OTP összes bevételének és profitjának most már több mint fele a külföldi operációkból származik, a Mol működése alapvetően dollár alapú (a vállalat az elemzői konszenzusnál és a gyorsjelentésben is már a dolláros kimutatásokat preferálja), a Richter bevételeinek több mint 90 százaléka devizás, a Magyar Telekomnak pedig részben az észak-macedón leányvállalaton keresztül van devizás bevétele, profitja.

És hogy mennyi az annyi? A négy nagy hazai tőzsdei cég az idei harmadik negyedévben 552 milliárd forint profitot ért el, ennek közel felét, 262 milliárd forintot a Mol szállította, az OTP 189, a Richter 82 milliárd forint adózott eredményt ért el, mindhárom cég eredménye új rekord. Ha pedig az első 9 hónap számait nézzük, akkor a vállalatok összesített profitja idén duplája annak, amit az ukrajnai háború előtti békeévekben elértek a cégek, idén 1128 milliárd forint, miközben 2018-2019 átlaga 568 milliárd forint volt.

Még egy fontos tényező mellett nem mehetünk el szó nélkül, ez pedig az, hogy a magyar cégek korábban példa nélküli állami elvonás mellett szállítanak rekorderedményt. Az OTP eredményét többek között a pénzügyi szervezetek különadója, a tranzakciós illeték, a törlesztési moratórium és a kamatstop negatív hatása is terheli, a Mol extraprofit adót, Robin Hood adót, és kiskereskedelmi adót is fizet, és az év nagy részében az üzemanyagár-korlátozás is nyomás alatt tartotta az eredményét, a Magyar Telekom távközlési pótadót (majd a negyedik negyedévben), közművezeték adót és kiskereskedelmi adót is fizet. Az elmúlt években kialakult egyfajta automatizmus a magyar kormány részéről, hogy ha nehéz helyzetben van a költségvetés, honnan vesz el, a nagy hazai tőzsdei cégeket (a Richter itt kivétel) pedig fejős tehénként kezelik, a részvénybefektetőknek pedig intő jel a 2023-as magyar költségvetés lyukainak és a vállalati rekordprofitoknak a kombinációja, a potméteren bármikor lehet tekerni egyet felfelé.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Címlapkép: Iuliia Isaieva, Getty Images