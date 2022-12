Csúnya harcok folynak az internet titkos bugyraiban: egymás ellen fordultak a bűnözők

Portfolio 2022. december 27. 10:22

Az új generációs kiberbiztonság terén globális vezető Sophos ismertette, hogy a kiberbűnözők dollármilliókat csalnak ki egymástól és “tárgyalótermi” eljárást alkalmaznak az átverésekkel kapcsolatos vitáik rendezésére. Az ismertető anyag angol címe “The Scammers Who Scam Scammers on Cybercrime Forums”. A jelentés azt is bemutatja, hogyan használtak a támadók klasszikus taktikákat - amelyek egy része évtizedek óta létezik, mint például a typosquatting, az adathalászat, a kártevő és backdoor kombináció, illetve a hamis digitális piacterek - hogy végrehajtsák a csalásaikat egymás ellen.