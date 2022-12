Megérkezett a válaszcsapás, így torolja meg Putyin az olajárplafont

Mint ismeretes, a G7 országok, az EU és Ausztrália 60 dolláros árplafont vezetett be az orosz nyersolajra december 5-i hatállyal. A médiában kiszivárgó potenciális válaszlépések között szerepelt az a lehetőség is, vagyis hogy Oroszország teljesen megtiltja a szankciókat bevezető országokba irányuló értékesítést, így ennek fényében nem érte teljesen váratlanul a piaci szereplőket Putyin mai bejelentése. A rendeletben Putyin megtiltotta a "plafonáron" történő olajszállítást. Az elnök kizárta az olajeladást külföldi vevőknek abban az esetben is, ha a szerződés árrögzítési mechanizmust alkalmaz - írja az MTI.

A Kreml mai közlése szerint a tilalom 2023. február 1-én lép életbe és 2023. július 1-ig tart.

Az orosz nyersolaj kivitele már február 1-től tilos lesz, de az olajtermékek kiviteli tilalmának dátumát az orosz kormány határozza meg, ami későbbi időpont is lehet – írja a Reuters. A tilalom meghosszabbításáról az orosz kormány dönthet majd - teszi hozzá az MTI.

A rendelet tartalmaz egy záradékot, amely lehetővé teszi Putyin számára, hogy különleges esetekben felülbírálja a tilalmat.

A nyugati országok olajszankciói december 5-én léptek életbe: az Európai Unió leállította a tengeri úton szállított orosz olaj átvételét, a legfejlettebb országok (G7), Ausztrália és az EU pedig hordónként 60 dolláros árplafont szabott meg a tengeri szállítmányokra. Ennél drágább olajat szállítani vagy biztosítani tilos - emlékeztet az MTI.

Címlapkép: Getty Images