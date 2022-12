Egyszerűen nincs elég repülőgép a világban, újra drága lesz a repülés

Ahogy az utazások újra fellendülnek és már a koronavírus elleni védekezés utolsó bástyája, Kína is lebontja a Covid-korlátozásokat, szépen lassan kiderül, hogy a világban hiány van repülőgépekből – írja a Bloomberg.

A United Airlinestól kezdve az Air Indiáig számos légitársaság rendelt új gépeket a közelmúltban, a két nagy gyártó, a Boeing és az Airbus pedig büszkén jelentette be a többszáz gépes megrendeléseket. Ugyanakkor ezeket csak évekkel később fogják leszállítani, és a beszállítói láncok problémái is rontanak a helyzeten. A Jefferies becslései szerint jelenleg több mint 12 ezer repülőgép várakozik a rendelési könyvekben.

Mindez pedig azt jelenti, hogy hozzá kell szoknunk még egy ideig a magas repülőjegyárakhoz – véli a Bloomberg.

Az emberek a koronavírus-járvány alatt olcsón utaztak, de az utóbbi hónapokban ez megváltozott az utazások ismételt fellendülésével és a kínai nyitás most tovább ront a helyzeten. Erről nem csak a gépek hiánya tehet, hanem például az olajárak emelkedése is – idézi a Bloomberg a LiveFromALounge.com szakértőjét.

A Boeingnél és az Airbusnál, amelyek gyakorlatilag duopóliumot élveznek az utasszállító repülőgépek piacán, legalább 2029-ig elfogytak a keskenytörzsű modellek, amelyek a legnépszerűbbek a légitársaságoknál. Miközben az utazások nagy lendülettel beindultak és a légitársaságok igyekeznek megújítani a flottákat, az ellátási láncok továbbra is kihívásokkal küszködnek, és nem csak a szükséges alkatrészek beszerzése miatt, de a munkaerőhiánytól is szenvednek a repülőgépgyártók. Az Airbus a hónap elején 700 darabra csökkentette az idei gyártási célját a beszállítói lánc problémáira hivatkozva és már korábban figyelmeztetett arra, hogy az energiaköltségek megugrása meg fogja terhelni a kisebb alkatrészgyártókat, főként az olyan energiaigényes termékeknél, mint az öntvények.

Az Air Lease lízingcég alapítója szerint az elmúlt két évben megszokottá vált, hogy késtek a gépek leszállításával a gyártók, és ez mindegyik géptípusra jellemző volt, legyen szó 737 Max, 787, vagy akár A330, A350-es gépekről. Az A321neo gépeknél volt a legrosszabb a helyzet, ahol 6-7 hónapos késéseket is láttak a szerződéshez képest.

Az Airbus már most tapasztalja, hogy a légitársaságok vonakodnak az új gépek megrendelésétől, mivel az A320neo család gépeire sok évet kell várni, a jelenlegi 6100 darabos rendelésállományt például 8 évig tartana leszállítani. Az Airbus régóta dédelgetett célja a havi 75 repülőgép előállítása az A320-as gépekből, de ezt a célt most az évtized közepére tolta ki - írja a Bloomberg.

A légiforgalom túl gyors felépülése, a beszállítói problémák és a munkaerőhiány mellett a repülőgépek piacán kialakult hiányhoz az is hozzájárult, hogy a légitársaságok gépek ezreit parkoltatták a sivatagban, amikor kitört a járvány és bizonytalan volt, hogy mikor térnek vissza az utazások. Gépek százait végül nem is vették vissza a flottákba, mivel ilyen hosszú leállás után jelentős karbantartásra szorultak volna, vagy azért, mivel egyébként is ki akarták őket vonni a forgalomból.

Címlapkép: Getty Images