Kitört a háború, hátat fordítottak Oroszországnak a nyugati óriásvállalatok

Az orosz-ukrán háború fokozódásával párhuzamosan a világ nagyvállalatai egymás után jelentették be idén, hogy megszüntetik egyes tevékenységeiket a Oroszországban, ezzel tiltakozva a háború és az orosz agresszió ellen. Nem volt ez mindenkinek könnyű döntés, tekintve, hogy óriási piacról van szó és vannak, akik évtizedekig építgették a helyi üzletüket. Az alapvető termékeket gyártó és forgalmazó vállalatok különösen nagy etikai dilemmával találták szemben magukat, hogy menjenek vagy maradjanak. Egyes nyugati cégek teljesen elhagyták az orosz piacot, mások csak az új beruházásokat vágták vissza, de vannak, akik továbbra is ugyanúgy működnek Oroszországban, mint a háború előtt.

Elhagyják Oroszországot a nyugati vállalatok

Amikor februárban Oroszország megindította a háborút Ukrajna ellen, a nemzetközi közösség azonnal reagált szankciókkal, többek között a pénzügyek, az energetika, az ipar, és a kereskedelem területén. Az Európai Unió már több szankciós csomagot elfogadott, élesedett decemberben az orosz olajra vonatkozó ársapka is, de közben az országok egyénileg is léptek, voltak, akik lezárták légterüket az orosz gépek előtt, kitiltották az orosz hajókat a kikötőkből, vagy orosz diplomatáktól tagadták meg a belépést.

A nemzeti szintű szankciók mellett azonban fontos lépés volt számos nemzetközi vállalat döntése, hogy felhagynak az oroszokkal való együttműködéssel, így tiltakozva a háború ellen.

Február végétől a világ nyugati nagyvállalatok sorra jelentették be, hogy kivonulnak az orosz piacról, felfüggesztik a helyi értékesítéseket és beruházásokat. Akik kitartottak, azok komoly reputációs kockázatot vállaltak, a média célkeresztjébe kerültek, a fogyasztók haragjával és termékeik bojkottjával szembesültek.

Sok vállalat számára jelentős pénzügyi veszteséget jelentett Oroszország elhagyása, mivel hatalmas piac. Néhány oroszországi holdingnak termelőüzemek voltak - ezek olyan beruházások, amelyeket nehéz vagy lehetetlen "kivonni" az országból. Ezért a távozás vagy maradás sokak számára nehéz döntésnek bizonyult, főként, hogy sokan évtizedekig építgették oroszországi üzletüket, mint a McDonald’s, a Coca-Cola, vagy a Shell, csak hogy néhányat említsünk a legnagyobbak közül (akik végül a kivonulás mellett döntöttek).

Csak a nagyságrendek érzékeltetése céljából néhány példát említve a Danone-nál 1 milliárd eurós leírást eredményez a kivonulás, Nissan közel 700 millió dolláros veszteséget könyvelt el, a Shellnél 4 és 5 milliárd dollár közötti leírást okoz az orosz érdekeltségektől való megválás, a BP pedig 25 milliárd dolláros leírást prognosztizált a bejelentés időpontjában.

Nagy dilemmát jelentett az is, hogy azok a vállalatok, amelyek alapvető fontosságú árukat, például élelmiszereket vagy gyógyszereket szállítanak, attól tartottak, hogy a kivonulás jelentősen károsítaná az orosz lakosságot. A vényköteles gyógyszereket például eleve kizárták a nemzetközi szankciókból, mivel azok alapvető humanitárius szükségletet szolgálnak.

Néhányan aggódtak az országban dolgozó alkalmazottaikat érintő jogi következmények miatt, ha az orosz kormány megtorlást alkalmazna. Voltak olyan hírek, miszerint Oroszország lefoglalhatja azon vállalatok vagyonát, amelyek felhagynak az országban folytatott tevékenységükkel. Az orosz ügyészek arra is figyelmeztettek néhány nyugati vállalatot, hogy alkalmazottaik letartóztatásra számíthatnak, ha leállítják az alapvető termékek gyártását.

Vannak, akik maradtak

A nyugati cégek lépéseit több szervezet követi a mai napig, az egyik legátfogóbb listával a Yale Egyetem rendelkezik.

Eddig több mint ezer általuk követett nagyvállalat jelentette be, hogy önkéntesen visszavágja az oroszországi tevékenységét azon túl, amit a nemzetközi szankciók minimálisan megkövetelnek.

Alapvetően ötféle stratégia figyelhető meg azoknál a cégeknél, amelyek Oroszországban működtek a háború előtt a VoxUkraine gyűjtése szerint:

Teljes kivonulás az orosz piacról.

A tevékenység átmeneti felfüggesztése Oroszországban, fenntartva a lehetőséget a visszatérésre.

Az új beruházások, fejlesztések leállítása.

A tevékenység fenntartása, de visszafogása.

A működés fenntartása változatlanul.

A Yale adatai szerint azok a nemzetközi vállalatok, amelyek valamilyen szinten csökkentették az oroszországi tevékenységeiket, beruházásaikat, vagy kivonultak, az orosz GDP 40 százalékát adták.

Az egyes országok közül az amerikai vállalatok hagyták el a legnagyobb számban Oroszországot, és a német vállalatok is aktívak voltak, de ez annak is betudható, hogy ezen két ország vállalatai voltak a legnagyobb számban jelen Oroszországban.

Ha az arányokat nézzük, akkor Finnország és az Egyesült Királyság vezet, amelyek esetén az orosz kitettséggel rendelkező vállalatok 65, illetve 60 százaléka hagyta el Oroszországot a LeaveRussia adatai szerint.

Minden bizonnyal még nincs vége a listának és a nemzetközi vállalatok folytathatják a kivonulást, aminek nem csak etikai, de gazdasági okai is vannak. Egyre kevésbé kifizetődő ugyanis Oroszországban üzletelni, a szankciók, a tönkrement logisztikai láncok, a pénzügyi tranzakciók nehézségei, az orosz gazdasági helyzet romlása mind ártanak az üzletnek.

Az alábbi linken elérhető a Yale folyamatosan frissülő listája az Oroszországban továbbra is működő külföldi nagyvállalatokról.

A nyugati cégek tömeges kivonulása a szankciók és korlátozások miatt váratlan lehetőséget teremtett az orosz vállalkozások és vállalkozók számára. A nyugati márkákat másolni kezdték az oroszok, létezik már orosz McDonald’s és helyi kóla is.

Részvénypiaci hatások

A Yale tudósai azt is vizsgálták, hogy milyen hatással volt az egyes nyugati vállalatok részvényeire az, hogy bejelentették a kivonulást Oroszországból. Megállapították, hogy hiába okozott veszteségleírásokat a kivonulás, átlagban még emelkedett is a részvényeik árfolyama, függetlenül attól, hogy milyen szektorban, milyen régióban tevékenykedtek, vagy mekkora méretű volt a cég. Ennek magyarázata az lehet, hogy a befektetők pozitívan értékelték, hogy megszűnt az a kockázat, amit az oroszországi jelenlét okoz.

Magyar cégek Oroszországban

A magyar blue chipek közül az OTP-nek, a Molnak és a Richternek is tetemes a „háborús kitettsége” van, és ironikus módon részben ez az, ami új rekordprofithoz segítette őket idén.

A háború kitörésekor nem ez tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de az OTP jelenleg is jelen van Ukrajnában és Oroszországban, előbbiből nem nagyon szeretne, utóbbiból nem nagyon tud kivonulni. A két leánybank súlya az eszközök és a nettó hitelállomány alapján 7-8 százalék, a csoportközi finanszírozás közel 180 milliárd forint, ha le kellene írni a két bankot, az az elsődleges alapvető tőkét 140 bázisponttal csökkentené. Szóval (mérsékelt) fájdalom itt még jöhet, de egyelőre mindkét leánybank működik, és nem is akárhogy, a harmadik negyedévben mindkettő nyereséges volt, az orosz rekordprofitot ért el, és az első 9 hónap alapján az ukrán bank év elején összehozott vesztesége is jelentősen csökkent.

A Mol működését segítette idén, hogy az az Oroszországgal szembeni szankciók hatására az orosz olaj ára elvált a világpiaci folyamatoktól, és jóval olcsóbb, mint a nyugati típusú olajfajták, emiatt az olyan cégek, mint amilyen a Mol is, amelyek továbbra is a relatíve olcsó orosz olajat használják a finomítóikban, tetemes profitra tesznek szert, a Mol több mint kétszer akkora eredményt szállít most, mint a háborút megelőző időszakban.

A Richter második legnagyobb piaca Oroszország, és más nagy gyógyszergyártó vállalatokhoz hasonlóan az ukrajnai háború ellenére a magyar cég sem vonult ki erről a piacról, a hivatalos indoklás a betegek ellátásának biztosítása. A Richter bevételének és profitjának is tetemes része származik erről a piacról, idén a bevételek a tavalyihoz képest másfélszeresére emelkedtek, ebben a lakossági felvásárlások és a rubelerősödés is szerepet játszott.

