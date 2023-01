Itt az újabb rekord a Teslánál, de sokan többet vártak ennél

A Tesla most tette közzé a negyedik negyedéves járműgyártási és -szállítási jelentését 2022-re vonatkozóan. Ezek alapján a negyedik negyedévben a cég 439 701 darab autót gyártott le, amivel a teljes éves autógyártás 1,37 millió járműre emelkedett.

A cég negyedik negyedévben 405 278 darab autót szállított ki, a teljes évet tekintve pedig 1,31 millió darabot értékesített. Ezek a számok új rekordot jelentenek az Elon Musk vezette autógyártó számára, és 40 százalékos növekedést jelentenek a kiszállítások terén az előző évhez képest.

A FactSet által összeállított elemzői becslések szerint 2022. december 31-én a Wall Street arra számított, hogy a Tesla az év utolsó negyedévére 427 000 körüli kiszállításokról számol be - ezt tehát alulmúlták a vállalat friss számai. A decemberben frissített és a FactSet konszenzusában szereplő becslések 409 000 és 433 000 között mozogtak.

Ezek a becslések összhangban voltak a vállalat által összeállított konszenzussal, amelyet a Tesla befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke, Martin Viecha terjesztett. Ez a konszenzus, amely az alábbi Twitter-posztban látható, arra az eredményre jutott, hogy 24 sell-side elemző átlagosan körülbelül 417 957 darabos értékesítésre számított a negyedévre (és körülbelül 1,33 millió kiszállításra az egész évre).

Tesla's survey with 24 sell-side analysts is out (also known as the company-compiled consensus). Analysts are estimating 417,957 deliveries in Q4 on average. This is a more up-to-date estimate and replaces the old analyst consensus that was a little higher. pic.twitter.com/kMqCCGgJWP