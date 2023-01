Tízezrek menekülnének egy kulcsfontosságú szektorból - kétsgébeesett lépésre szánta el magát Oroszország

Az orosz IT-szektor a következő évben a távmunkára vonatkozó törvények megváltozása miatt várhatóan még több munkavállalót veszíthet. Az orosz törvényhozók ugyanis a távmunka betiltására tettek javaslatot egyes informatikai munkák körében, hogy megakadályozzák a kulcsfontosságú munkavállalók külföldre vándorlását - írja a Reuters.

A távmunka lehetősége miatt kiemelkedő arányt képviselnek az Ukrajna ellen indított invázió után Oroszországot elhagyók körében a IT-munkások. A kormány jelenleg úgy becsüli, hogy több mint 100 000 IT-munkás dolgozhat külföldről orosz cégeknek. A következő év elején azonban megváltozhatnak a távmunkára vonatkozó törvények, és várhatóan egyes szakmák számára megtiltanák a távmunkát. A törvényhozók célkeresztjébe az informatikai munkák kerültek, ugyanis attól tartanak a NATO országokba költözött informatikusok érzékeny információkat szivárogtathatnak ki - íja a Reuters.

Az orosz digitális minisztérium azonban nem ért egyet a javaslatokkal, szerintük ugyanis a teljes tiltás következtében az orosz informatikai szektor veszítene a hatékonyságából és a versenyképességéből, végül pedig az fog nyerni, aki több tehetséges munkatársat tud bevonzani, beleértve a külföldieket is - írja a minisztérium a közleményében.

Sok kiábrándult orosz fiatal vándorolt ki olyan országokba, mint Lettország, Grúzia vagy Örményország, ahol széles körben beszélik az orosz nyelvet, de sokan utaztak a tengeren túlra is - például Argentínába. Közülük többen gondolják úgy, hogy már nem fognak többé visszatérni Oroszországba, ha kell, inkább felmondanak orosz munkahelyükön.

Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának, a Dumának az elnöke felvetette a külföldi munkavállalók számára előírt magasabb adók lehetőségét is. Egyes külföldön élő oroszokat azonban már önmagában az adófizetés is elriaszthat. A 13%-os személyi jövedelemadót automatikusan levonják az Oroszországban élőknél, de azok, akik külföldről dolgoznak oroszországi székhelyű vállalatoknak, maguk dönthetnek erről. Emiatt sokan fel is hagytak az adófizetéssel, mondván, nem akarják támogatni az orosz hadműveleteket.

Címlapkép forrása: Getty Images