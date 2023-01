Egyesültek a 4iG albán távközlési vállalatai

Egyesült a 4iG tavaly felvásárolt két albán távközlési vállalata, amely a továbbiakban One Albania néven folytatja működését.

A 4iG érdekeltségi körébe tartozó Antenna Hungária közvetett tulajdonában álló One Telecommunications és az ALBtelecom december 27-én egyesülésről döntöttek. Az egyesülést az albán cégbíróság 2022. december 30-án bejegyezte, így 2023. január 1-től a két vállalat összeolvadása megtörtént - áll a 4iG BÉT-en publikált közleményében.

A továbbiakban egy társaságként, ONE Albania néven folytatja működését.

A beolvadó társaságok általános jogutódja a ONE Albania, amely társaság többségi tulajdonosa az Albania Telekom Invest AD - amelynek kizárólagos tulajdonosa az Antenna Hungária Zrt.

A két albán távközlési vállalatot tavaly márciusban vásárolta fel a 4iG, amellyel a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon. Az ALBTelecom piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén, a One Telecommunications akvirálásával pedig a mobilszolgáltatási szegmensben is piacvezetővé lépett elő. A 4iG közlése szerint a csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One akvizíció lezárásával stratégiai együttműködést és szinergiákat remél a 4iG. A felek a két tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.