Veszélyesek és zavaróak a konyhai vezetékek - egy új megoldás viszont örökre feleslegessé teheti őket

Egy teljesen új szabványt mutatott be a Wireless Power Consortium a múlt héten Las Vegasban megrendezett CES 2023 (Consumer Electronic Show) expón, amelynek lényege, hogy az okostelefonoknál megszokott, körülbelül 5 wattos töltési teljesítményű vezeték nélküli töltési funkciót a nagyobb teljesítményű konyhai eszközökre is kiterjesszék.

"Az általunk végzett kutatások során megkérdezett emberek folyton arról panaszkodnak, hogy útban vannak a konyhai vezetékek" – nyilatkozta Paul Golden, a konzorcium marketingigazgatója az Interesting Engineeringnek. "

Veszélyesek is, hiszen ez az első dolog, ami elszakad a készülékeknél. Éppen ezért hoztuk létre a vezeték nélküli konyhát.

A szabvány akár 2200 wattnyi teljesítményt is képes tölteni a készülékekbe. A töltőkészülék a munkalap anyagába is beágyazható, de akár az indukciós főzőlapokba is be lehet építeni, így a felhasználók szinte azonnal válthatnak a serpenyő használata és a készülékek áramellátása között.

Az Interesting Engineering szerint a technológia meglepően jól teljesített a bemutató során. A szervezet bemutatott egy turmixgépet, egy kávéfőzőt és egy vízforralót is. A munkalap a töltés után is hűvös maradt, és a készülékek azonnal kikapcsoltak, miután levették őket a töltőállomásól. A biztonságot növelné az a funkció, amely nem engedi tölteni a készüléket, ha az már bekapcsolt állapotban van. Ezzel elkerülhető például, hogy a felhasználók véletlenül felforralják a vízforralóba töltött vizet, ha figyelmetlenségből a töltőállomásra helyeznék.

A Ki nevű szabvány valószínűleg erős ipari támogatást kap majd. A konzorcium a legtöbb modern okostelefonban, köztük az iPhone-ban használt vezeték nélküli töltési szabvány megalkotásáról ismert. A csoportnak közel 400 tagszervezete van.

A Ki még fejlesztés alatt áll, így néhány aspektusában még változhat bevezetés előtt. A konzorcium képviselője szerint a legfontosabb szempont, hogy Ki magas hatékonysággal működjön, vagyis a lehető legkevesebb energia vesszen el a töltés közben. Ez jelentős előrelépés lenne, hiszen a vezeték nélküli töltők a hagyományos vezetékekhez képest az energia felét elvesztik töltés közben.

A konzorcium a vezeték nélküli telefontöltőkhöz is bemutatott egy új szabványt, amely az Apple egyik mágneses megoldását is beemeli a szabványba, hogy a teljesítményt 15 wattra lehessen növelni. Ez és a nagyobb teljesítményű Ki termékek várhatóan valamikor 2024 körül kerülnek a boltok polcaira.

Címlapkép forrása: Getty Images