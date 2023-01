Ezzel a kő egyszerű módszerrel simán lehetett pénzt keresni tavaly a tőzsdén - És talán idén is

Portfolio 2023. január 10. 13:02

A piaci szereplők kíváncsian várják, hogy egy technikai jelzés, amely segített a befektetőknek profitot kicsikarni a tavalyi esés közepette, vajon 2023-ban is működni fog-e. A minta egyértelmű: ha az S&P 500-at nézzük, a 200 napos mozgóátlag megbízható ellenállásként szolgált a medvepiac során, vagyis aki a mozgóátlag által jelölt szinteken kezdett el shortolni, az szép profitra tudott szert tenni. Gyakorlatilag ez a fordítottja annak az elmúlt évtizedben népszerűvé vált stratégiának, melyet csak "buy the dip" néven ismerünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kereskedési stratégia az előre látható jövőben is működni fog, viszont van néhány olyan tényező, amelyek miatt érdemes óvatosnak lenni, hiszen a piaci széljárás megfordulását hozhatják el.