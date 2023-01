Megérkezett a hét legfontosabb adata, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Az elmúlt egy évben látott tőzsdei esés után már sok befektetőnek viszket a tenyere és vételi szándékkal lőne a szárazon tartott puskaporból. Viszont a Wall Street-i profik egy része további piaci gyengeségre figyelmeztet, elsősorban a várhatóan hamarosan beköszöntő recesszióra hivatkozva. Ha ezt a forgatókönyvet vesszük, akkor érdemes megnézni az olyan cégeket, amelyeknek valójában nem fog fájni a gazdasági visszaesés. Különösen izgalmas ilyen szempontból a Ferrari, amely egy nagyon ciklikus ágazat szereplője, de láthatóan teljesen más dimenzióban is kezeli a piac a vállalatot, mint a szektortársakat. A Ferrari-részvények kifejezetten drágák - pont mint a vállalat autói - de ez látszólag egyáltalán nem érdekli a befektetőket, továbbra is zsákolják a részvényeket, és több elemző is kifejezetten optimista a vállalat papírjaira.