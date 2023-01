Szépen zárták a hetet az amerikai tőzsdék

A hét záró kereskedési napján emelkedni tudtak az amerikai részvénypiacok. A jó hangulatot a michigani fogyasztó felmérés kedvező eredménye mellett az első banki jelentések alapozták meg.

A JPMorgan (JPM) a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményt ért el, Jamie Dimon vezérigazgató ezt azzal magyarázta, hogy az amerikai gazdaság "továbbra is erős". A decemberrel zárult három hónapra vonatkozó eredmény 11,1 milliárd dollárra, részvényenként 3,57 dollárra rúgott, ami 7,2%-kal több a tavalyi év azonos időszakához képest.

A Bank of America (BAC) is a negyedik negyedéves eredményéről számolt be, amelyből kiderült, hogy a bank bevételei nőttek a magasabb kamatlábaknak köszönhetően. A Bank of America 24,5 milliárd dolláros bevételt jelentett a negyedévben, ami felülmúlta a 24,2 milliárd dolláros becsléseket. Ez 11%-kal volt magasabb az egy évvel korábbihoz képest.

A Wells Fargo (WFC) szintén a várakozásokat meghaladó negyedéves eredményt ért el, ám a bevételek elmaradtak a Wall Street előrejelzéseitől. A pénzügyi nagyvállalat a negyedik negyedévről részvényenként 67 centes nyereséget jelentett 19,7 milliárd dolláros bevétel mellett, szemben az egy évvel korábbi 1,38 dolláros részvényenkénti nyereséggel 20,9 milliárd dolláros bevétel mellett.

A Citigroup 2,5 milliárd dolláros, azaz részvényenként 1,16 dolláros nettó nyereséget ért el, ami némileg meghaladta a 2,3 milliárd dolláros, azaz részvényenként 1,14 dolláros várakozásokat. A nyereség azonban 21%-kal csökkent.

A nap végére az S&P 500 index 0,4%-kal, a Dow Jones 0,3%-kal, a Nasdaq 0,7%-kal állt magasabban a tegnapi záróértékénél.