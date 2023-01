Hasít korunk ünnepelt technológiája, de itt van néhány eset, amikor totális csődöt mondott

A mesterséges intelligenciában hatalmas üzleti potenciál rejlik, az OpenAI sztár-chatbotjának megjelenésével pedig tömegek kezdtek érdeklődni a technológia iránt. Az algoritmusok azonban az egyszerű, használhatóságot érintő problémák mellett komoly etikai kockázatokat is hordozhatnak magukban, amelyek felerősíthetnek és állandósíthatnak bizonyos káros társadalmi gyakorlatokat. Mivel a technológia "neutrális" természetű, mindebből az következik, hogy a mesterséges intelligencia rossz döntései mögött a fejlesztők és programozók előítéletei állnak, amelyekkel talán ők sincsenek tisztában. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olyan esetet, amikor nagyot hibáztak a mesterséges intelligencia fejlesztői, és megnéztük, hogyan lehet ezeket kikerülni.

Mit jelent a mesterséges intelligencia elfogultsága?

A mesterséges intelligencia elfogultságáról általában akkor beszélünk, amikor a szoftver döntései, bizonyos csoportokat szisztematikusan hátrányba hoznak. Emiatt leginkább negatív jelentést társítunk hozzá, ám tágabb értelmezés szerint az MI részrehajlása inkább egyfajta affinitást vagy irányultságot jelent valami iránt. Ahogy Reggie Townsend, a SAS adatetikai igazgatója a Portfóliónak korábban elmondta: nagyon fontos megértenünk döntéseink digitalizálásánál, hogy az elfogultság az emberi természetből következik.

Az adatok a múltból származnak, és ha azok nem reprezentálják megfelelően a teljes népességet, vagy ha kirekesztéssel, illetve kizsákmányolással kapcsolatos attitűdöket és viselkedésmintákat jelenítenek meg, akkor ezek alapján fogunk modelleket építeni, és ilyen jellegű cselekvésekre fogunk előrejelzéseket végezni, tehát ezeket fogjuk erősíteni.



A mesterséges intelligencia algoritmusai emberek által begyűjtött adatokat használnak, és emberek döntenek arról is, hogy az eredményeket hogyan használják fel. A részrehajlásokat nagyon nehéz észre venni, hiszen tudat alatt rejtőznek, így könnyen bekerülhetnek a gépi tanulási rendszerekbe, amelyek felerősítik és állandósítják ezeket.

Amikor a mesterséges intelligencia csődöt mondott…

Az egyik leghíresebb példa a mesterséges intelligencia elfogultságára a COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) nevű szoftver, amelyet azért hoztak létre, hogy megjósolja, mekkora valószínűséggel lesz valakiből visszaeső bűnöző. A bíróság felhasználhatta volna az előrejelzéseket a büntetés kiszabásánál, ám később kiderült, hogy a mesterséges intelligencia súlyos előítéletek alapján hozott döntéseket. Az algoritmus úgy ítélte meg, hogy az afroamerikai elítéltek sokkal nagyobb valószínűséggel követnek el újra bűncselekményeket, még akkor is, ha a valóságban ez nem így történt.

Ehhez nagyon hasonló volt a Predpol bűnüldözési algoritmus esete, amely a rendőrség által gyűjtött adatok, például a letartóztatások és a rendőri intézkedések száma alapján végzett előrejelzéseket egy adott területen a bűncselekmények előfordulási valószínűségéről. Az Egyesült Államok néhány államában használt szoftverrel kapcsolatban azonban kiderült, hogy előítéletek alapján hozott döntéseket, és ismételten több rendőrt küldött olyan városrészekbe, ahol nagy számú faji kisebbség élt, függetlenül attól, mennyi bűncselekmény történt az adott területen.

A két ügy kapcsán több szakértő is figyelmeztetett:

a kockázatértékelési algoritmusok nem lehetnek objektívek, hiszen nem függetlenek azoktól a társadalmi rendszerektől és struktúráktól, amelyekben létrehozták őket.

Az algoritmusok ugyanis nagyon gyakran magukban hordozzák a programozóik előítéleteit.

Szintén emlékezetes eset volt, amikor az Amazon egy mesterséges intelligenciát fejlesztett a felvételi folyamat automatizálásához. A szoftver a beküldött CV-ket elemezte volna, és a legalkalmasabb jelöltet hívta volna be további fordulóra. A folyamat felgyorsítása mellett az Amazon szeretett volna megszabadulni azoktól az előítéletektől, amelyek egy hús-vér HR alkalmazott döntését meghatározhatják. A cél az volt, hogy az új alkalmazottakat objektív szempontok alapján válasszák ki, és csak a képességek számítsanak.

A mesterséges intelligencia azonban elfogultnak bizonyult a nőkkel szemben, és minden olyan CV-t hátrébb sorolt, amely a nő szót tartalmazta. Így például automatikusan hátrányba hozta a kizárólag nőknek fenntartott egyetemeken végzett hallgatókat. A részrehajlás oka az volt, hogy az algoritmust azon az adatsoron tanították be, amely az elmúlt 10 évben benyújtott önéletrajzokat és a cég által meghozott felvételi döntéseket tartalmazta. Ebben az időszakban azonban többnyire férfiak nézték át az önéletrajzokat, akik előítéletesek voltak a nőkkel szemben.

Pár éve egy 200 000 betegen használt egészségügyi mesterséges intelligenciáról derült ki, hogy véletlenül előítéleteket programoztak bele. A mesterséges intelligenciát arra használták, hogy megjósolja, melyik betegnek, mennyi extra egészségügyi ellátásra van szüksége. Az etnikai származás ugyan nem volt jelen az algoritmus változói között, de volt egy adat, amely erősen korrelált vele. Ezek voltak az egészségügyi költségek, amelyek a fehér betegeknél sokkal nagyobbak voltak, és mivel az MI ez alapján döntötte el, kinek mennyi extra ellátásra van szüksége, a feketéknek számára kevesebbet írt elő.

Mit lehet tenni az elfogultság csökkentése érdekében?

Először is nagyon fontos leszögezni, hogy a mesterséges intelligencia döntése annak az adathalmaznak a minőségétől függ, amelyen betanították. Az adatkutatóknak éppen ezért minden alkalommal meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az adatok hiteles reprezentációját adják-e a valós világnak. A torzítások ugyanis akaratlanul bekerülhetnek a rendszerekbe, ha azokat torz adatokon tanítják be vagy a torzításra alkalmas szabályokat határoznak meg a számukra.

A mesterséges intelligencia elleni gyakori vád a transzparencia hiánya, vagyis ritkán kapunk teljes képet a működésükről. A mély tanulási mechanizmusok neurális hálót használnak, amelyek az emberi agy működését utánozzák, és ahhoz hasonlóan próbálnak döntéseket hozni. A mechanizmus részleteit ritkán hozzák nyilvánosságra, és elfordulhat, hogy maguk a fejlesztők sem ismerik. A mesterséges intelligencia utóbbi tulajdonságát fekete doboz-jelenségnek is nevezzük. Azzal, hogy a mesterséges intelligencia működését felfedjük, az előítéletek ugyan nem tűnnek el, ám ha megtaláljuk az eredetüket, akkor kezelni is könnyebb lesz őket.

Segíti a fejlesztést és az etikus működést, ha a szervezetek standardokat fogadnak el a mesterséges intelligenciák fejlesztésére. Ilyen az Európai Unió mesterséges intelligencia törvénye, amely több alkalmazási területet is a tiltott kategóriába sorol. Az EU megtiltana minden olyan alkalmazást, amely a személyek manipulálására, életkorának, testi vagy szellemi fogyatékosságból eredő sebezhetőségének kihasználását célozza. Ugyancsak tiltott a személyek megbízhatóságának értékelésére vagy osztályozására irányuló alkalmazás, ha ez hátrányos vagy kedvezőtlen bánásmódot támogat. Tilalom alá esne a valós idejű, a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken történő tömeges biometrikus azonosítás is, ami alól engedélyhez kötötten kivételt képezhet az eltűnt személyek vagy különösen veszélyes bűnözők alkalmi keresése - ismertették. A mesterséges intelligencia működését mindképp le kell tesztelni a széles körű bevezetés előtt. Az intenzív tesztelés során ugyanis előbb-utóbb kiütközik, ha valami torzítja a döntéshozatalt. Erre a tevékenységre már külön szoftvercégek is szakosodtak.

Attól, hogy valós adatokat használunk, még nem biztos, hogy nem táplálunk előítéleteket a mesterséges intelligenciánkba. Ahogy arról feljebb is volt már szó az adatokat emberek veszik fel, így az adathalmazba könnyen bekerülhetnek az igazságtalan társadalmi gyakorlatok. Ezek kompenzálása érdekében gyakran merül fel lehetőségként a szintetikus adatok használata. A szintetikus adatokat számítógépes szimulációkkal hozzák létre, és nem a fizikai világot mérve veszik fel őket.

A szintetikus adatok, habár mesterségesek, a valós világot tükrözik, így kiválóan be lehet velük tanítani mesterséges intelligencia modelleket.

Címlapkép forrása: Getty Images