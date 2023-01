A tavalyi év legnagyobb longja lett az idei év legnagyobb shortja

A Bloomberg dollár spot indexe hétfőn közel kilenc hónap óta a legalacsonyabb szintre esett, mivel az enyhülő amerikai inflációs várakozások arra késztették az alapokat, hogy elhagyják a menedékeszközt. A világ minden fontosabb valutája erősödött a zöldhasúval szemben, az ausztrál dollár és a jüan pedig kulcsfontosságú szintekre emelkedett.

Még csak két hete tart az év, és máris úgy tűnik, hogy a 2022-es nagy dollárvásárlás most a legforróbb makro shorttá változik

- mondta Patrick Bennett, a hongkongi Canadian Imperial Bank of Commerce stratégája. A Fed mellett a kínai fordulat is hajt minket, mivel a Zero Covidot a vártnál jóval hamarabb engedték el - tette hozzá.

A dollárindex (DXY) 2022 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre esett ma.

A dollár drámai fordulatot szenvedett az elmúlt hónapokban, mivel sok elemzőház azt a várakozást fogalmazta meg, hogy a Fed hamarosan visszafogja a szigorítás ütemét. A kereskedők most arra számítanak, hogy a Fed alapkamata 4,94 százalékon tetőzik a hónap eleji több mint 5 százalékról.

A zöldhasú esésére részben azért került sor, mert a Commodity Futures Trading Commission adatai azt mutatják, hogy az alapok 2021 februárja óta a legalacsonyabb szintre csökkentették a jen shortokat. Az ausztrál dollárra tett shortok is csökkentették, míg az új-zélandi dollár esetében nettó longra váltottak.

A kínai gazdasági tevékenység újraindulása erősíti a keresletet a kockázatérzékeny devizák iránt, az ausztrál dollár hétfőn augusztus óta először emelkedett 70 amerikai cent fölé. Az indonéz rúpia több mint 1 százalékkal emelkedett, a dél-koreai won 0,8 százalékkal erősödött, az offshore jüan pedig július óta a legerősebb szintre emelkedett.

"A dollár nyomás alatt van, mivel a piac egyre biztosabb abban, hogy a Fed szüneteltetni fogja a kamatemeléseket" - mondta Rodrigo Catril, a National Australia Bank stratégája Sydneyben. A jüan emelkedése "ugyanolyan fontos" az olyan nyersanyaghoz kötött devizák számára, mint az ausztrál dollár, mivel javul a kockázati hangulat - mondta.

Címlapkép: Getty Images